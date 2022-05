Au 118e jour de ce procès, le juge antiterroriste le plus célèbre de France a été appelé à la barre : Marc Trévidic, qui avait mis en examen l’un des terroristes du 13-Novembre. Puis la cour a entendu des djihadistes envoyés pour d’autres attentats en France. Et l'ex-otage de Daech, Nicolas Hénin.

Le magistrat Marc Trévidic a été entendu par la cour mardi 3 mai. © Radio France / Valentin Pasquier

On l’a vu toquer à la porte des témoins lui-même, juste avant le début de l’audience, et s’enfermer avec des policiers dans cette petite pièce exiguë où tous les témoins attendent leur tour avant d’être appelés à la barre. Puis il s’est avancé face à la cour d’un pas rapide, dans un costume sombre, chemise blanche, cravate rouge et son éternel air juvénile. "Je m’appelle Marc Trévidic, j’ai 56 ans, je suis magistrat", décline-t-il.

"Je connaissais les frères Clain", dit Marc Trévidic

Question liminaire traditionnelle de la cour : "Connaissiez-vous des accusés ?" Au bout de huit mois de procès, le juge Trévidic est le seul des témoins à pouvoir répondre : "Je connaissais les frères Clain." Fabien et Jean-Michel sont deux accusés présumés morts en Syrie. Deux accusés qui ont lu et chanté la revendication des attentats du 13 novembre 2015, au lendemain des attaques. Marc Trévidic les a connus près de dix ans plus tôt autour de la filière d’Artigat, le berceau du djihad français, dans le sud-ouest, en Ariège.

À l’époque, le magistrat découvre cette matière qui le passionne immédiatement. Il est arrivé à l’antiterrorisme par hasard en 2000. Un premier poste en tant que magistrat du parquet. À la barre, il résume cette époque, qui en dit long sur l’histoire de l’antiterrorisme français : ils sont alors "quatre magistrats et dix policiers de la DST, c’était rien du tout". Ce qui intéressait la DST (police ancêtre de la DGSI), c’étaient les filières afghanes, "on les appelait les filières Ben Laden". Les flics antiterroristes français sont alors parmi les mieux informés, jusque dans les camps d’Al-Qaïda à Peshawar, assure le juge. Il décrit un "modèle français" de l'antiterrorisme, "efficace".

Après les attentats à New York le 11 septembre 2001, la DST passe de 10 à 50 limiers. Seuls les gendarmes restent en dehors de l’antiterrorisme, ce que regrette Marc Trévidic. "Je pense qu'ils auraient pu aider quand le bateau a pris l'eau en 2013", estime-t-il.

En 2006, nouvelle génération de terroristes et du djihad médiatique

C’est en 2006 que le magistrat voit arriver "une autre génération" de terroristes, "des petits jeunes, fruits du djihad médiatique qui a commencé en 2003, des gens qui n'avaient pas des kalach mais des caméras". Cette radicalisation l’inquiète. Il affirme en tout cas "qu’on ne l’a pas découverte en 2015".

Vers la fin des années 2000, Marc Trévidic voit surgir Forsane Alizza, qui prône la charia. Et ce qui le marque, "c’est qu’on continue de faire semblant qu'on est invulnérables". Autour de lui, il entend des gens se féliciter qu’il n’y a pas eu d’attentats en France depuis 1995. "Et puis est arrivé Mohamed Merah." On est en mars 2012. Le juge est sidéré que des gens rient que Merah ait tiré dans la tête d’une petite fille, la petite Myriam, assassinée dans la cour de l’école Ozar Hatorah. Elle a été une des sept victimes de Merah. Dans le petit monde du djihad, Merah devient un héros et fait des émules.

"Après ce qui s’est passé, ce massacre, on ne peut que regretter de ne pas l’avoir mis en prison."

Cette même année, en 2012, le juge Trévidic voit débarquer dans son cabinet de la galerie Saint-Éloi un trio de banlieusards attirés par le djihad au Yémen. Le magistrat les place sous contrôle judiciaire. L’un d’eux, Samy Amimour, va l’enfreindre et gagner le califat de Daech en Syrie. Trois ans plus tard, il reviendra armé d’une kalachnikov dans le Bataclan. "Après ce qui s’est passé, ce massacre, on ne peut que regretter de ne pas l’avoir mis en prison", dit Marc Trévidic la voix émue.

Le magistrat, souvent jalousé par ses pairs, ne rechigne pas à faire son mea culpa. Ce n’est pas lui mais l’un de ses collègues qui avait interrogé Amimour, mais Marc Trévidic avait validé le contrôle judiciaire, à l’époque sans le bracelet électronique, qui n’existait pas. Bracelet qui de toute façon "n’évite pas tout", rappelle le magistrat. En 2016, un assassin du père Hamel portait ce bracelet. Et puis la prison a longtemps été considérée comme terreau d’une "radicalisation extrême", ajoute-t-il. Marc Trévidic donne l’exemple de ce djihadiste qui préparait des attentats depuis sa cellule, appelant les Pays-Bas depuis un téléphone. Le magistrat souligne qu’on ne peut pas incarcérer tout le monde.

"On ne contrôle plus rien, tous les signaux sont au rouge"

En 2013, puis 2014, il observe ce qu’il n’avait alors jamais connu. L’explosion des départs vers la Syrie et l’Irak, où Daech proclame son califat en juin 2014. Les services de police et de justice sont dépassés. Il y a "l’impossibilité de traiter tous ces départs, on ne contrôle plus rien". Tous les signaux sont au rouge, mais le juge lui-même se sent démuni.

Quand en août 2015, il voit débarquer dans son bureau Reda Hame, dernier djihadiste qu’il met en examen, il sait que la menace est exponentielle. Reda Hame parle à Marc Trévidic d’Abdelhamid Abaaoud, bête noire des services de renseignement. Reda Hame révèle qu’Abaaoud l’a envoyé en France pour frapper une salle de concert, et qu’il doit "attendre les consignes". Le juge Trévidic redoute le pire, mais sa hiérarchie a décidé de le muter aux affaires familiales à Lille, car il vient d’arriver au bout des dix ans incompressibles dans sa spécialité. Il doit quitter l’antiterrorisme, à son plus grand regret, trois mois avant le 13 novembre.

La salle d’audience captivée par le juge Trévidic

Le juge Trévidic aura parlé durant trois heures et demie devant la cour. Des heures durant lesquelles la salle d’audience aura été captivée par la limpidité et la pertinence de ses propos, sa connaissance pointue du terrorisme islamiste. Il a mis en lumière les différences entre Al-Qaïda et le groupe État islamique, noté "le côté bravache" des terroristes de Daech.

"Moi, je n’ai jamais vu quelqu’un d’Al-Qaïda se mettre sur Facebook et dire Coucou, c’est moi !" Le juge a résumé en deux phrases la différence entre un meurtrier de droit commun et un terroriste : *"Le meurtrier, quand il tue, il peut nier. Quand un terroriste tue, il pense que c'est juste.***" Avant de quitter la barre, le juge a rappelé "qu’on ne peut pas limiter tout risque, sinon, on est prisonnier de nous-mêmes". Il a eu ces mots de conclusion : "La justice c’est l’art de l’équilibre. Il faut savoir punir justement." Et jusque sur les bancs de la défense, il a été remercié pour sa déposition courageuse.**

Des terroristes mutiques

Puis la cour a lancé des visio avec des détenus incarcérés dans d’autres affaires de terrorisme, toutes liés à Abaaoud, le coordinateur des attentats du 13 novembre. Dans les écrans de la salle d’audience, on a vu apparaître l’image floue de Bilal Chatra, condamné à 27 ans de réclusion pour avoir ouvert la voie à Abaaoud sur la route des Balkans à l’été 2015. En quelques mots, avec un fort accent, Chatra a prévenu : "J’ai rien à dire, je garde le silence." Même silence de Ayoub El-Khazzani, condamné pour l’attentat du Thalys mais qui attend son procès en appel en novembre et préfère aussi rester mutique. Reda Hame, lui, a carrément refusé d’être amené devant la caméra. "Il est malade ou quelque chose dans ce goût-là", a dit le président Périès.

L'ex-otage Nicolas Hénin décrit le commanditaire des attentats du 13-Novembre

Et le dernier témoin du jour s’est approché de la barre : Nicolas Hénin, 46 ans, quinze ans de reportage de guerre, jusqu’à ce kidnapping dont il a été victime durant dix mois en Syrie, entre 2013 et 2014, otage de Daech. À la barre, le journaliste, devenu consultant engagé contre le terrorisme et la radicalisation, raconte sa détention par un groupe de djihadistes parmi lesquels le commanditaire des attentats du 13 novembre 2015, Oussama Atar, ou l’un des artificiers, Najim Laachraoui.

Le reporter de guerre Nicolas Hénin a été enlevé pendant dix mois en Syrie, entre 2013 et 2014. © Radio France / Valentin Pasquier

D’une voix douce, la gorge nouée, Nicolas Hénin décrit la cruauté qu’il a subie. Il se souvient par exemple d’une nuit, lors d’un transfert, les yeux bandés, à l’arrière d’un pick-up, entre une geôle à Idlib et une autre à Raqqa. Sur la route, il ressent un choc puis entend Atar dire à Laachraoui de ne pas s’inquiéter, que c’est un enfant qu’ils viennent de renverser, et donc de tuer dans la nuit noire.

Nicolas Hénin raconte pudiquement que parmi les 24 otages dont il faisait partie, tous ont été "frappés, violentés, avec plus ou moins de sophistication, depuis les simples coups de poings, de pieds, jusqu’à des instruments : des câbles, des chaînes, des matraques". Torture physique mais aussi mentale d’être ainsi arbitrairement privé de liberté, avec la peur au ventre, pendant dix mois, de mourir exécuté. Il évoque ensuite ce co-otage tué d’une balle dans la tête et qu’on l’a forcé à regarder en photo. "Photo qui a été envoyée par courrier électronique à mon épouse pour faire pression sur elle", raconte-t-il. "Par chance, elle n’a jamais reçu le courrier."

" L’action de cette cellule que je vous ai décrite a été détestable avant tout pour la Syrie."

Comme le procès de cette effroyable prise d’otages n’a pas encore eu lieu - il se déroulera dans quelques mois - Nicolas Hénin ne veut pas trop en dire à la barre du 13-Novembre. Mais il en livre assez pour qu’on comprenne le mode de fonctionnement de cette cellule qui l’a kidnappé avant de planifier des attentats en Europe. "L’action de cette cellule que je vous ai décrite a été détestable avant tout pour la Syrie", conclut-il en humaniste. "Car suite à cette série d’enlèvements, on n’a plus eu de journaliste se rendant en Syrie, on n’a plus eu non plus d’humanitaire, et ça c’est triste."

Cette 118e journée d’audience s’achève sur ces mots. Alors qu’il se dirige vers la sortie de la salle, plusieurs survivants du 13-Novembre et des familles endeuillées viennent le saluer, et le remercier pour ce témoignage.

Demain, la cour entendra à nouveau des parties civiles. Plus de 130 avaient témoigné en septembre et octobre. Il en restait 90 sur liste d’attente, qu’on entendra d’ici le 13 mai.

