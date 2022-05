La cour a continué à entendre des parties civiles pour le deuxième jour consécutif, parmi toutes celles qui n'avaient pas eu le temps ou l'envie de témoigner à l'automne dernier. Survivants et familles endeuillées se sont succédés à la barre, entre désespoir et espoir.

Le président a salué le message d'espoir lancé par l'un des rescapés des attentats © Radio France / Valentin Pasquier

La première à s’avancer à la barre est Isabelle, une petite femme aux cheveux courts et mèches blondes, chemisier rouge, voix dynamique. "Je suis là parce que tu le vaux bien, Justine Moulin, toi ma fille", commence la maman, très digne. Et elle raconte son enfant, victime d’une balle de kalachnikov au Petit Cambodge. Elle décrit sa fille comme “une boule à facettes solaire, faussement désinvolte, avec un langage fleuri très haut en couleur, et un regard toujours curieux sur le monde". Toujours avec un carnet Moleskine à main et un appareil photo. Sa fille de 22 ans, qui s’était envolée pour un voyage en Amérique du Sud avant de revenir à Paris, où elle se trouvait le soir du 13 novembre.

Justine était "une boule à facettes tourbillonnante"

Isabelle entend à la radio qu’il y a des tireurs dans Paris. Trois jours plus tôt, Justine lui a dit qu’elle aimait dîner au Petit Cambodge où il y avait “des bobun de fou”. Alors Isabelle appelle Justine, dix fois, quinze fois, folle d’inquiétude, et finit par recevoir le sms d’un ami qui lui apprend que son enfant a été blessée par balle au ventre et mise dans une ambulance. Isabelle veut faire le tour des hôpitaux, mais la Pitié-Salpêtrière appelle le frère de Justine pour prévenir : Justine est en train de mourir, d’une balle dans la tête. La mère accourt avec l’un de ses fils, le père les rejoint, un médecin s’excuse : Justine vient de mourir il y a une demi-heure. On les prévient qu’ils peuvent se recueillir mais ne pourront pas la reconnaître, à cause des bandages qui entourent son visage. Ils sont effondrés, avant d’apprendre dans leur terrible cauchemar, que le corps qu’on leur a décrit est celui d’une autre victime.

Justine est en fait depuis la veille à l’IML, l’institut médico-légal, morte. A la barre, Isabelle dit qu’elle a "pardonné les errances, les carences, la maladresse, les froideurs d’un dispositif qui n’était pas fait pour un tel chaos.” Mais qu’elle n’acceptera jamais que les terroristes aient décroché “cette boule à facette tourbillonnante" qu’était Justine, sa fille chérie. Elle lui promet : “Nous allons continuer à bouger, essayer de faire de ce monde quelque chose de plus beau, que toi Justine, tu pourras photographier de là où tu es".

Arrive à la barre une autre maman endeuillée, entourée des “trois enfants qui me restent”. La maman de Stella est face à la cour, en famille, aux côtés du père. Ils font projeter des photos de leur fille, qui était une jolie jeune femme. Stella était brillante, docteure en médecine et en pharmacie.

Depuis le 13 novembre 2015, il ne s’est pas passé un seul jour sans que ma fille me manque

Elle dit sa colère, et sa “haine envers les djihadistes qui ont brisé ma vie, qu’avons-nous fait ?” Elle s’adresse au box des accusés : "J’aimerais dire à ceux qui se sont présentés au début du procès comme des combattants de l’EI, vous mériteriez vous aussi d’être séparés à jamais de votre mère, comme moi je le suis de ma fille". Elle leur explique qu’elle aussi est musulmane, qu’elle aussi croit en Dieu, ce “Dieu dont vous n’avez pas le monopole, et je suis désolée de vous dire que vous avez mal compris”.

"En être réduits à de tels actes, c’est oublier une part de son humanité”

Marie-France, elle, est une survivante des attentats. Elle a échappé aux tireurs mais vu le massacre de la Bonne Bière. Elle pleure sans s’arrêter, renifle ses larmes à la barre, confie sa culpabilité de n’avoir pu sauver les blessés, cette culpabilité qui la hante et l’a “cassée en mille morceaux”. Elle a sombré dans l’alcool. Avec des idées suicidaires. Elle se voit comme un arbre sans branches auxquelles se raccrocher. “Les terroristes ont volé tous mes rêves”, sanglote-t-elle. Jean-Luc, lui, habitait au-dessus de La Belle Equipe. Ce 13 novembre, sa femme était partie travailler, il était seul chez lui avec sa fille de quinze ans, quand il entend des tirs, terribles. Il photographie de sa fenêtre, la Seat noire et le commando des terrasses, et les photos apparaissent sur grand écran. Images d’hommes et d’ombres en noir, kalachnikov à la main, boule de feu sortant du canon, et un point de couleur orange : les baskets d’Abaaoud.

Puis Jean-Luc demande à projeter une photo de la terrasse mitraillée, qui reste figée de longues minutes. On voit des corps au sol, inertes. Jean-Luc, qui avait une formation de secouriste, est descendu de chez lui ce soir-là pour tenter d’aider. Il a fait des garrots avec tout ce qu’il avait donc son propre tee-shirt. Il a sauvé entre autres une jeune femme blessée à une artère. Cette survivante ne viendra pas témoigner, mais sa sœur, Gaëlle, s’approche de la barre, et dit un “merci définitif” au sauveur.

Et elle raconte sa sœur qui survit depuis plus de six ans, reconstruite physiquement, mais meurtrie à jamais psychologiquement, avec des idées noires récurrentes. Gaëlle explique qu'elle est cheffe de service d’une maison à caractère social pour des adolescents violents. Elle dit qu’elle ne peut haïr les accusés, qu’elle ne les voit pas comme “des monstres, vous êtes mes frères humains, mais je pleure sur vous car en être réduits à de tels actes, c’est oublier une part de son humanité”.

Claire, la sœur de Djamila Houd, s’adresse elle aussi aux accusés du box. Elle les regarde dans les yeux, lentement, un à un. Puis parle de sa petite sœur, morte alors qu’elle fêtait son anniversaire à La Belle Equipe. Djamila Houd était la compagne de Grégory Reibenberg, le patron du café. Ils étaient séparés, mais elle était venue fêter ses 35 ans dans son bar. Ils avaient ensemble une petite fille, Tess. A la barre, Claire évoque sa nièce pour qui elle s’inquiète terriblement, cette enfant qui a perdu sa mère un soir de novembre 2015 sous les yeux de son père dévasté. A l’automne dernier, Grégory Reibenberg était venu livrer sa détresse profonde face à la cour. A la barre, cet après-midi, Claire Houd se demande si les accusés ont conscience de la “chance qu’ils ont d’être jugés avec des droits et le respect de la dignité humaine, ces droits qu’ils ont bafoués avec leur barbarie”. Elle compare les terroristes à "des combattants dans un jeu vidéo, d’un ridicule, d’un ridicule !”

Une pulsion de vie

L’audience s’achève sur deux témoignages d’espoir, de résilience et de résistance. D’abord celui d’Arnaud : “Je suis un cas un peu particulier, je produisais le concert des Eagles of Death Metal au Bataclan, ce soir-là". Il était au Bataclan Café, devant une bouteille de Perrier qu’il a vue exploser. Puis son ami Thomas est tombé à terre, mort. “Je me mets à courir pendant que je suis mis en joue, j’entends une rafale, une balle traverse mon poumon, je hurle”, raconte Arnaud, qui a cru mourir, et est resté 48 heures dans un état critique. “Dans mon malheur, j’ai eu énormément de chance”, poursuit-il.

“Maintenant, il y a une rage d’aller de l’avant, une pulsion de vie”. Et lui aussi pivote pour regarder en face les accusés. “Je voulais me tourner vers vous et vous dire que je suis encore là, vous m’avez presque aidé à aller de l’avant, j’ai pas de haine, je vais pas vous remercier, mais vous n’avez pas gagné”. Arnaud achève même avec un peu d’humour : “Suite à ça, j’ai arrêté de fumer, et peut-être que j’ai été sauvé du cancer grâce à vous, messieurs !”

Enfin, Louis, grand métis barbu avec une boucle d’oreille pendante et de grosses bagues aux doigts. Lui aussi était au Bataclan Café, a pris une balle dans la cuisse, et réussi malgré tout à courir, “une course folle, comme un animal”, pour échapper aux terroristes qui venaient de le blesser. Louis est en colère d’avoir été “parachuté dans une guerre qui n’est pas la mienne”. Il se dit révolté par “la lâcheté des assaillants, ces commandos venus attaquer des innocents, se faire passer pour des guerriers en attaquant des civils désarmés, c’est injuste, quelle que soit la cause”.

Louis dit aux accusés que comme eux, il est jeune, comme eux, il est un enfant de l’immigration, métissé, avec un grand-père juif qui a connu la Shoah, et un père Africain. “Mais contrairement à eux, là où ils ont choisi la destruction, moi je choisirai toujours la création”, conclut Louis, qui s’est réfugié dans la musique depuis le 13 novembre. Une musique qu’il compose. “Merci pour ces paroles d’espoir”, le remercie le président Périès. Et l’audience est suspendue. Vendredi, d’autres parties civiles défileront, et la semaine prochaine, c’est le groupe Eagles of Death Metal qui sera à la barre.

