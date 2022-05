Après une semaine de suspension liée au Covid, l’audience a repris avec les témoignages des victimes. Dont deux membres du groupe des Eagles of Death Metal qui jouaient au Bataclan ce 13 novembre 2015.

esse Hughes, le chanteur du groupe de rock américain Eagles of Death Metal, le 17 mai 2022. © Radio France / Valentin Pasquier

Ils devaient témoigner la semaine dernière, le Covid-19 en a voulu autrement. C’est finalement avec une semaine de retard que Jesse Hugues, chanteur des Eagles of Death Metal et Eden Gavino, ancien guitariste du groupe, se sont avancés à la barre. Tous deux habillés de noir - rock’n’roll oblige - à l’exception d’une cravate rouge vif pour Jesse Huges.

Tous deux semblant intimidés d’être là, témoignant sobrement. Ce 13 novembre 2015, "mon groupe était particulièrement heureux de jouer à Paris", raconte Jesse Hugues à la barre. "Nous aimons Paris, c’était le meilleur concert de la tournée", déclare même Eden Galindo. Jusqu’aux premières détonations. "Venant d'une région désertique en Californie, le son des coups de feu m'est très familier" raconte Jesse Hugues. Il comprend tout de suite, "sent la mort se rapprocher".

"90 de mes amis ont été tués ce soir-là"

Le guitariste, lui, croit à un problème de son. Jusqu’à ce qu’il voit "Jesse venir vers moi en courant. Je lui ai demandé : 'what the f... is going on?'". Rapidement, ils parviennent à fuir. Ils se retrouvent sur le boulevard, "un ange du nom d’Arthur nous a mis dans un taxi et envoyé au commissariat ”, poursuit le chanteur des Eagles of Death Metal. Plus tard, ils apprendront la mort de Nick Alexander, responsable commercial du groupe. "Mais je savais déjà que nous avions perdu des amis car je considère tous les spectateurs comme des amis", affirme Jesse Hugues "et 90 de mes amis ont été tués ce soir-là." Eden Galindo confie :

Nous sommes rentrés à la maison. Je me sentais comme brisé. C'était très difficile de reprendre un quotidien.

"Je ne savais pas si j'aurais la force de remonter un jour sur scène", ajoute Jesse Hugues. Finalement, le pouvoir de la musique a été plus fort. Le groupe est revenu en Europe finir sa tournée. "Et le fait d’être ensemble, de discuter nuit après nuit de ce qui s’était passé, m’a beaucoup aidé", explique l’ancien guitariste, "aujourd’hui, j’ai des jumelles magnifiques. Je vis une vie différente. Mais je ne serai plus jamais le même. Et je voudrais juste dire aux familles des victimes que je pense à elles tous les jours et je prie pour elles." Jesse Hugues prie, lui aussi. Pour "ceux qui ont commis ces actes, pour ces hommes à qui il a pardonné", dit-il. "Pour que la lumière jaillisse sur eux.” Avant de conclure à leur adresse : "You can’t kill rock’n’roll".

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici .