Au 133e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, des avocats de parties civiles ont plaidé. Plaidoiries tous azimuts, parfois très courtes, parfois très décousues. Toutes pour dire le traumatisme des victimes des attentats.

Des avocats de parties civiles au procès des attentats du 13-Novembre © Radio France / Valentin Pasquier

La première avocate qui s’avance à la barre ce vendredi vient plaider pour une toute jeune fille. Une adolescente qui n’avait que 16 ans le 13 novembre 2015. Elle était élève en première dans un lycée de l'est parisien, et s’est rendue au Bataclan pour écouter les Eagles of Death Metal avec son amoureux. Puis les terroristes ont surgi. Les balles de kalachnikovs ont tué. Naïma et son petit copain ont vu la mort. Des policiers de la BAC nuit 75 ont réussi à tuer un premier terroriste au bout de dix minutes de carnage. Mais le terroriste a explosé sur scène, et les “confettis” de son corps sont retombés sur Naïma. Six ans et demi après, elle fait des cauchemars, et souffre toujours. La jeune fille était venue à la barre le mois dernier dire aux accusés sa souffrance. Elle leur avait demandé ce qu’ils allaient retenir de tout cela. Toute frêle dans une robe jaune, elle leur avait dit qu’elle était “sur le fil, parfois le fil est tordu, parfois le fil lâche, je travaille tous les jours à me tenir sereinement sur ce fil”.

"Dans sa tête, elle aura toujours le sentiment d'avoir marché sur des corps"

Une autre avocate plaide pour une autre survivante du Bataclan, et dit à la barre que "dans sa tête, elle aura toujours le sentiment d’avoir marché sur des corps, et ça, c’est ineffaçable". Arrive un troisième avocat, que l’on n'avait encore jamais vu à ce procès, comme beaucoup de ceux qui ont pris la parole cet après-midi. Paroles décalées dans le ton d’ailleurs, et le récit. Comme si tout ce qui avait été dit dans ce prétoire pendant plus de neuf mois, n’avait pas existé. Me Cormier commence par plaider que ce procès “a permis aux journalistes de découvrir que ce n’était pas une série télévisée !” Surprise, sur les bancs de la presse, où plusieurs journalistes couvrent ce procès quotidiennement depuis 133 jours. Me Laurent lui succède, et prend la parole au nom d’une rescapée du Stade de France, qui a cru mourir le 13 novembre 2015 quand elle a vu l’un des terroristes exploser. Depuis, la peur ne la quitte plus. Elle était tellement effrayée à un moment, qu’elle a fini par déscolariser son enfant, qu’elle croyait en insécurité à l’école.

Me Hennemann plaide pour Vincent, secouriste bénévole qui a été appelé au Bataclan et reste très marqué par ce qu’il a vu, passage Amelot, où sa mission était de récupérer au plus vite un maximum de blessés. Quand il est arrivé sur place, les terroristes tiraient encore au fusil d’assaut. Vincent a été confronté au risque de mort pour lui-même, puis à la culpabilité de ne peut-être pas sauver assez de vies. Après les attentats, Vincent a sombré dans une dépression, puis a été atteint d’un cancer rarissime. Son avocate conclut : “Il fait partie d’une catégorie, primo-intervenants, trop souvent oubliée dans l’Histoire”. Elle précise que malgré tout, Vincent est toujours secouriste réserviste. Une autre robe noire vient plaider pour trois jeunes secouristes bénévoles : Luc, Baudouin et Jérôme, qui se sont retrouvés en première ligne le 13 novembre "sans protection, sans information".

Changement de ton. Colère, dans la plaidoirie : "Cette mort qui rôde dans la fosse !", commente Me Bensadoun en faisant des gestes avec son bras comme s'il avait lui-même une arme. "Il verra les douilles ricocher". Me Bensadoun plaide pour Aymeric, survivant du Bataclan, resté deux heures dans la fosse, à tenir son copain Cyprien par un petit doigt. Chaque pression du doigt les rassuraient et leur servaient à se dire qu'ils étaient vivants. L'avocat rappelle qu'Aymeric avait19 ans, quand il a vécu ce cauchemar. Me Bensadoun précise qu'Aymeric était aussi allé au concert avec son père, qui a survécu physiquement lui aussi. Mais il était rongé par le stress post-traumatique, et est mort, après les attentats.

"La cohorte des silencieux"

Une autre avocate vient plaider pour Franck, rescapé qui a aidé des spectateurs à échapper aux terroristes en se cachant sur le toit. Cet ancien responsable de l'administration pénitentiaire reste marqué par le rire des terroristes. Un autre avocat vient parler très vite des deux jumelles qui ont survécu au Carillon et dont il n'a encore jamais été question à ce procès. Elles font partie de "la cohorte des silencieux". Une autre avocate plaide pour Chloé, qui " a demandé pardon en marchant sur des corps".

Me Truong fait une plaidoirie brouillon, passant d'une phrase sur la fraternité à Dieu, l'Irak, Gérard de Nerval, les "conditions criminogènes de Molenbeek". Elle s'emporte contre "le silence de contrebande" du box. Et réclame "une pensée pour les victimes", s'inquiète pour "les victimes "sursitaires". Elle cite la guerre du Vietnam, et a une pensée pour Guillaume Valette, la 131e victime des attentats du 13-Novembre. Il a mis fin à ses jours deux ans après s'être extirpé du Bataclan, mais la blessure psychique intime était trop lourde à porter. Me Etrillard rappelle que les personnes qu'il représente "voient le procès comme d'abord pour les victimes" , comme une catharsis, "pour elles, le procès est d'abord mémoriel". Et il se demande ce qui se passera s'il y a un appel après le verdict ?

Parmi les derniers à plaider ce vendredi, Me Tamalet s'approche de la barre pour Julien et Claire. "Nous sommes ici plongés au coeur d'une tragédie grecque, tout y est : la dimension religieuse, le sentiment de culpabilité, l'impuissance, le dépassement du tragique par la dimension du rachat". Et il s'adresse aux accusés : "Messieurs les bourreaux, vous voyez des morts, nous voyons des âmes en paix, vous voyez des blessés en souffrance, nous voyons des vainqueurs de la mort, vous voyez vos ennemis, nous voyons des innocents". Et l'avocat parle de Julien Pearce, "comme pour toutes les victimes, il existe deux Julien". Celui qui avant le 13 novembre, était promis à un brillant avenir de reporter de guerre à Europe 1. Celui qui depuis, a appris à survivre, et se reconstruire, avec les images de l'horreur qu'il a vécue au Bataclan : cet homme, mort, tombé sur lui, puis cette femme en sang qu'il a portée dans sa fuite, la mettant dans un taxi. Six ans plus tard, Julien ne sait toujours pas si elle a survécu.

Le procès reprendra mardi 7 juin, pour la dernière journée de plaidoiries de parties civiles. À partir de mercredi, débutera le réquisitoire des trois avocats généraux.

