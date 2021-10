Jour 34 au procès des attentats du 13 novembre. La cour d'assises spéciale a notamment entendu aujourd'hui des policiers de la BAC nuit parisienne qui se sont constitués très tardivement parties civiles. Ils s'estiment être "les oubliés" des primo-intervenants.

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, le 27 octobre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

Ils sont des policiers dont on n'a jamais parlé. Des flics qui ont le sentiment d'avoir été effacés de l'Histoire. Des hommes de terrain de la BAC 75 nuit. Leur commissaire, entré le premier au Bataclan avec l'un de ses brigadiers, moins de dix minutes après l'attaque a été salué comme un héros. Ce commissaire a témoigné à la barre en septembre dernier devant cette cour, son brigadier discrètement assis sur un banc des parties civiles. Un mois plus tard, ce sont trois autres policiers qui veulent se faire entendre, s'estimant comme des oubliés du 13 novembre.

"Le patron dit : ça tire à l'intérieur, faut y aller !"

Michel est le premier à s'approcher, veste blanche, costume sombre, cravate noire, cheveux clairsemés et grisonnants. Michel raconte que ce soir-là, il arrive en retard pour sa prise de service, vers 22 heures. Il avait prévu d'aller s'entraîner aux sports de combat, arrive "à la base" en moto et voit tous ses camarades en train de s'équiper à la hâte, avec "des équipements lourds". Il demande ce qu'il se passe ? On lui parle de "bombes au Stade de France". Michel s'engouffre dans l'une des voitures banalisées de la BAC, "on enquille derrière le patron, avec un décalage de quelques minutes". Le "patron" a raconté le mois dernier à la barre qu'il avait filé à travers Paris au moment des premières fusillades dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, quand un appel sur les ondes signale des tirs au Bataclan, où il a donc pénétré le premier, avec Greg, son brigadier-chauffeur, en plein massacre. Il était 21h56 quand ils se sont avancés dans la fosse et ont tué un premier terroriste sur scène. Peu après, Michel entend sur les ondes son commissaire qui annonce : "Ça tire à l'intérieur, les gars on sait pas où ils sont, ils sont en train de tuer tout le monde, faut y aller !"

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, à Paris, le 27 octobre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

A la barre, Michel confie "vous allez trouver ça déplacé, mais je me suis permis d'envoyer un sms à ma famille, je me suis dit on va y passer". Alors il a écrit un "je t'aime." Puis il est entré dans le Bataclan, ébloui par "un phare", frappé par le "silence de mort" et cette "mare de sang" derrière les portes battantes. "Notre attention est tout de suite attirée par un enfant, dans les bras d'une femme adulte", dit-il. Michel tire la femme qui semble morte, l'enfant est emmené dehors par un autre collègue. "Nos yeux s'habituent à la fosse. Il n'y a que des morts. On se dit où sont les complices ? Est-ce qu'ils ne sont pas cachés sous les corps ?", interroge-t-il. A un moment, il se souvient que son commissaire crie aux valides de se lever. "On commence à se faire insulter", prétend Michel.

"Une dame m'attrape la jambe, elle me supplie de l'aider, je repousse son bras avec mon pied"

Michel a les joues très rouges à la barre. Il paraît très ému. Il est au bord des larmes quand il évoque cette "dame" qui lui attrape la jambe, alors qu'il progresse avec deux collègues le long de la coursive. "Elle me supplie de l'aider. Je la regarde droit dans les yeux, je lui dis vous inquiétez pas, les pompiers arrivent. Je repousse son bras avec mon pied". Michel se sent coupable de ce geste, car il savait que les pompiers n'allaient pas pouvoir entrer dans la salle tant qu'elle ne serait pas sécurisée. Il explique aux magistrats que ce soir-là, il a fait lui-même les premiers gestes de secours, en tant que formateur en secourisme tactique. Il avait sur lui une trousse de combat. Il assure qu'il a fait du secourisme "à mains nues, les mains dans la chair" trouée par les balles de kalachnikov. Puis le médecin de la BRI est arrivé. Le "triage" des blessés a commencé. Ces policiers de la BAC 75 N sont relégués plus loin, pour aller fouiller des immeubles alentour où des passants croyaient avoir aperçu des terroristes cachés.

Alain arrive à son tour à la barre. Alain raconte son Bataclan. Les blessés qu'il a évacués sur des barrières Vauban, et "mon regard s'est posé sur une femme, elle avait un demi-visage arraché". Il pense que c'est Gaëlle, qui a livré il y a quelques semaines un témoignage bouleversant face à la cour. Il profite de la barre pour la saluer. Et dit sa rancœur, immense, de son après 13 novembre. En 26 ans de service, 21 ans de BAC, "je n'avais jamais vu autant d'horreurs, jamais été ainsi pris pour cible" et Alain affirme qu'on ne l'a pas cru. A part ses fils, qui lui disent qu'il est un héros. "Je me suis toujours dit que j'étais un flic ordinaire qui a fait un acte extraordinaire", affirme Alain, persuadé que son action a été jetée aux oubliettes, gommée du récit post-attentats. Comme une cassette dont la bande aurait été effacée. Alain a d'ailleurs expliqué à ses fils que ce soir-là, "il y avait trois cassettes". La première contient l'action extraordinairement héroïque du commissaire et de son brigadier-chauffeur, entrés avec leurs petites armes de service contre les kalachnikovs. La deuxième est celle des renforts de la BAC nuit parisienne, les autres effectifs du commissaire : Michel, Alain, mais aussi Emmanuel et une douzaine d'autres. La troisième conte le courage de la BRI qui a mené l'assaut final et neutralisé les derniers terroristes. Six ans plus tard, la deuxième est comme inexistante selon Alain.

"On nous a dit de ne pas parler de cette opération"

Emmanuel vient livrer le même discours, aigre. "On n'a pas eu de soutien de notre hiérarchie depuis six ans", se plaint-il. Alors qu'il estime avoir été lui aussi, un policier méritant une certaine reconnaissance après avoir accouru au Bataclan, pour rejoindre le commissaire. Emmanuel ni les autres ne semblent en vouloir aucunement à ce commissaire qui après avoir tué un terroriste et vu l'ampleur du massacre, a prévenu ses renforts du danger sans les forcer à le suivre. "Le patron nous a dit les gars c'est un carnage, derrière les portes y'a encore deux terroristes, ceux qui ne se sentent pas, je ne leur en voudrais pas", se souvient Emmanuel. Mais puisqu'il a courageusement suivi et vu "les morts sur les vivants, les vivants sur les morts, des frissons me sont venus", alors Emmanuel trouve injuste que sa participation ne soit pas mise en exergue.

Emmanuel comme Michel et Alain se lamentent d'avoir été mis de côté. "Clairement, on nous a dit de pas parler de cette opération, qu'on pouvait juste être fiers, on m'a dit si tu parles, ce sera atteinte au devoir de réserve", assure Michel. Une avocate de parties civiles demande s'ils ont reçu une récompense ? "Oui et non, on a eu la médaille de la sécurité intérieure, couleur argent, puis un échelon et 500 euros, voilà", répond Alain, dépité. "On est des rescapés du Bataclan et des oubliés de l'administration", conclut Alain, sans que ne soit percé le mystère de cet oubli.