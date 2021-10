Jour 35 au procès des attentats du 13 novembre. Pour la première fois, les voix des terroristes ont été entendues, diffusés lors du procès, avec un enregistrement de plusieurs minutes. Les présidents des associations de victimes, ainsi que les médecins primo-intervenants ont également pris la parole à la barre.

Arthur Denouveaux, le président de l'association de victimes Life for Paris, au procès le 28 octobre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est la fin d’une séquence. Une séquence longue de cinq semaines, lourde de près de 300 témoignages de victimes, de déversement de douleur, d’horreur, de larmes. Une séquence qui s’achève comme elle avait débuté : en son et en images. Le 24 septembre dernier, juste avant les témoignages des premières victimes du Stade de France, un enquêteur de la sous-direction antiterroriste est venu détailler, diffusions à l’appui, des revendications audios et vidéos de l’État islamique.

Cette fois, pour clore les témoignages de parties civiles (du moins pour l’instant, car environ 70 personnes sont encore sur liste d’attente et seront entendues au printemps prochain), c’est dans l’enceinte du Bataclan que nous plongeons. Avant l’attaque d’abord, avec cette vidéo apportée par Arthur Dénouveaux, survivant du Bataclan et président de l'association Life for Paris. Une vidéo de trente secondes, prise au début du concert des Eagles of Death Metal. Une vidéo qui montre “ce que voient les terroristes quand ils arrivent dans cette salle”, explique Arthur Dénouveaux à la barre. Soit une salle pleine, pleine de la musique, de gens qui dansent et dont on devine le plaisir d’être là. Une vidéo “pour qu'après cinq semaines d'auditions de parties civiles, vous vous représentiez ce qu'était le Bataclan ce soir-là", poursuit Arthur Dénouveaux.

Un enregistrement avec les voix des terroristes

Pour se représenter un peu plus encore ce qu’a été l’attentat lui-même, un extrait sonore est ensuite diffusé. Quelques minutes des deux heures et demi d’enregistrement captées par le dictaphone d’un spectateur abandonné sur le sol du balcon de la salle de spectacle. L’extrait débute. On y perçoit les voix des terroristes sur fond de grande confusion sonore. Leurs propos ne sont pas toujours audibles, mais certaines phrases résonnent très clairement. “Tout le monde à terre. Nous on vous bombarde ici, sur terre, on n'a pas besoin d'avion ici. Vous avez voté pour François Hollande? Remerciez-le". Les terroristes s’expriment calmement. Leurs propos sont entrecoupés de tirs dont les claquements résonnent dans la salle d’audience.

Le premier qui se lève, je tire. Le premier qui bouge ou qui ne fait pas ce qu'on dit, on lui met une balle dans la tête. Celui qui essaie de faire le justicier, je le tue. C'est bien compris ?

Ce qui sonne comme une revendication se poursuit encore : "Vous pourrez vous en prendre à votre président François Hollande. C'est lui qui vous a mené à ce massacre. Et ce n'est que le début." S'ensuit des échanges de tirs. On a appris de cette audience qu’il s’agit de l’intervention du commissaire de la BAC et son collègue. Puis un gros “boum”. On sait également désormais qu’il s’agit de l’explosion du premier kamikaze, sur la scène du Bataclan. Fin de la diffusion.

Pour clore ce temps d’audience consacré à la parole des victimes, la cour a entendu deux témoignages. Ceux de Philippe Duperron, père de Thomas, décédé au Bataclan. Et d’Arthur Dénouveaux, survivant du Bataclan. Mais plus que de leur expérience personnelle, c’est du rôle de leurs associations respectives qu’il a été question dans leur déposition. "J'ai de la chance, je suis vivant, la psychothérapie a bien fonctionné, j'ai une petite Céleste et une petite Diane. Mais cela reste difficile", raconte à la barre le président de Life for Paris. "Et c'est de là que naissent les associations : l'idée de rentrer dans l'action et sortir de la passivité d'être victime". Des associations qui ont eu vocation à apporter aussi une aide très concrète aux victimes “dans leurs parcours de soin, leurs parcours de retour à l’emploi”, énumère le président de 13Onze15 Fraternité et Vérité. Ce sont des questionnements aussi, “de ce que c'est être victime”, de la définition du terrorisme ici : “la tranquillité impossible”, pour Arthur Dénouveaux. “On est soit dans une boulimie de vie, soit dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais ce n'est plus possible de vivre normalement." Pourtant, poursuit le président de Life for Paris, “on vit. Vivre c'est exister, du latin exsistere, vivre en dehors de soi".

Et puis, il y a ce procès. Ce procès au cours duquel “chaque déposition a ajouté un petit quelque chose” selon Arthur Dénouveaux. Et où “tous les témoignages, toute cette douleur et difficulté à se reconstituer permet de prendre la mesure des ravages”, complète Philippe Duperron. L’audience qui “participe du processus de résilience”, poursuit-il. "Les victimes viennent ici déposer quelque chose et repartent un peu allégées de cela". “Paradoxalement, c'est tellement serein" ajoute encore Arthur Dénouveaux, "que ça pourrait nous déshabituer de la difficulté d'en parler en famille. Mais vous n'y êtes pour rien". Et le jeune homme de 35 ans, - “à peu près l’âge de mon fils décédé” a précisé Thomas Duperron - de conclure : "Une partie civile ici a parlé du mythe de Sisyphe. Je crois que Sisyphe était seul. Ce qu'ont fait tous ici dans cette salle, magistrats, avocats, interprètes, c'est dire aux victimes : "vous n'êtes pas seules". Et ça, j'espère que ça perdurera après."

Les "golden minutes" pour sauver des survivants

Enfin, la cour d’assises est amenée à faire une dernière incursion dans l’horreur du Bataclan. Avec les témoignages des deux médecins-chefs des unités d’intervention d’élite, la BRI et le Raid. Denis Safran, médecin de la BRI, est le premier à arriver sur les lieux, prend place "au sein de la première colonne de la BRI". "Je constate d'emblée sur le trottoir le chaos qui règne avec des victimes déjà inanimée. Et nous entrons au Bataclan."

Denis Safran, médecin de la BRI, est le premier à arriver au Bataclan. © Radio France / Valentin Pasquier

Un peu plus d’une demi-heure après, c’est au tour du docteur Matthieu Langlois de pénétrer dans la salle de spectacle avec le Raid. "La progression est difficile car il y a énormément de corps. Il faut enjamber des corps." Et très vite, évacuer les blessés les plus graves d’une fosse où 200 corps s’entassent, vivants comme morts. "On fait quelques rares gestes de sauvetage dans la fosse", explique le docteur Langlois. Mais "pour les victimes en détresse respiratoire ou en hémorragie, la seule façon de les sauver était qu'elles soient au plus vite au bloc opératoire. Les Américains ont appelé ça la "golden hour". Là, c’était plutôt des "golden minutes"", poursuit professeur Safran. Faute de brancards suffisant, ce sont les barrières Vauban qui sont utilisées pour évacuer les blessés.

Mathieu Langlois est médecin du Raid, le 28 octobre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

L’un comme l’autre, les médecins du Raid et de la BRI doivent alors faire des choix difficiles, prioriser les blessés à évacuer en priorité. Denis Safran raconte :

C'était une masse de gens. Et c'est ça qui était frappant. On s'est dit : mais comment va-t-on faire pour prendre en charge tous ces gens?

"J'ai eu le souvenir d'une jeune femme blessée à la tête", poursuit Matthieu Langlois à la barre, "et j'avais décidé d'évacuer d'autres blessés plus urgents car elle me paraissait tellement atteinte que je préférais donner une vraie chance à d'autres. J'ai appris qu'elle était décédée le lendemain matin." Chacun, avec leurs unités d’élite respectives, avaient participé à plusieurs exercices “de type tuerie de masse”. Pas plus tard que la veille pour le médecin du Raid. “Mais les blessés étaient des mannequins en plastique. Évidemment, ce n'est pas pareil."