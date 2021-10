Pour clore la séquence du procès dédiée aux victimes, chirurgiens, psychiatres et psychologues sont venus expliquer à la barre les blessures physiques et psychiques qu'ont causées ces attentats. Blessures parfois indélébiles.

Le professeur Thierry Baubet, psychiatre, à Paris, le 29 octobre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

Il y a eu le 13 novembre 2015. Et puis, il a fallu soigner. Tenter de réparer ce qui, en quelques heures, avait été fracassé, détruit par les commandos terroristes. Réparer les corps des blessés tout d’abord. Ils sont une cinquantaine, parmi les plus graves, à rejoindre les hôpitaux militaires de Percy et Begin, dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. "Très rapidement, se sont mises en place nos pratiques de chirurgie de guerre", raconte à la barre le docteur Didier Ollat, 51 ans, alors chirurgien orthopédiste à l’hôpital Bégin, "avec une gare de triage pour recevoir les blessés et les catégoriser."

À l'entrée les gens sont entièrement déshabillés, on recherche tous les orifices de projectiles, toutes les lésions pour estimer le degré de gravité. Il faut que ce soit rapide.

Hier, à la barre, a été évoquée la notion de “golden hour”, cette première heure primordiale dans la prise en charge des blessés. Le docteur Didier Ollat y ajoute le concept de “minutes de platine”. Dans le cas d'"une plaie d'artère fémorale, vous avez deux ou trois minutes, explique-t-il, il y a un débit excessivement fort, d’autant qu’en état de stress, le rythme cardiaque est élevé."

Didier Ollat, 51 ans, était alors chirurgien orthopédiste à l’hôpital Bégin dans le Val-de-Marne. © Radio France / Valentin Pasquier

Une fois les blessés au bloc opératoire, il s’agit d’abord de désinfecter les plaies. Car selon le principe du “sept jours, huit semaines, neuf mois” explique Didier Ollat, “les sept premiers jours, c’est la lutte contre l’infection. On laisse donc les plaies ouvertes pour ne pas qu’elles s’infectent

Les huit semaines suivantes c'est le processus de réparation osseuse. Enfin, pendant neuf mois, c'est le processus de réhabilitation fonctionnelle avec la gestion des handicaps s'ils existent.

Et des handicaps, des amputations causées par les balles des kalachnikovs, il y en a eu. Car la spécificité de ces balles est leur capacité à se fragmenter dans le corps. “Si elle percute un os, elle va créer des éclats qui vont se comporter comme des projectiles secondaires, explique encore le docteur Ollat. "Et c'est pour cela que généralement vous avez un petit trou à l'entrée et un énorme trou à la sortie."

Quand déboucher une bouteille de vin ramène au Bataclan

Et puis, il a fallu réparer les âmes. Soigner ces centaines de personnes traumatisées par les attentats. "Ce qui est assez caractéristique du trauma est l'effroi, quelque chose qui est au-delà de la peur, explique le professeur Thierry Baubet, psychiatre à l’hôpital Avicennes de Bobigny. Effroi vient du latin exfridare, quelque chose qui fait sortir de la tranquillité et généralement c'est assez définitif." Un ébranlement d’autant plus profond, poursuit Thierry Baubet, dans le cas de traumatismes intentionnels. C’est-à-dire non pas ceux liés à un accident, un cyclone, un manque de chance par exemple, mais ceux dans lesquels “il y a un humain, qui a été capable, les yeux dans les yeux, de commettre ces actes.”

Un humain, alter-ego, qui provoque une confrontation avec la mort. Comme s’il venait déchirer “une sorte de rideau protégerait la plupart des gens du néant”, explique encore le psychiatre “et une fois que c'est déchiré, on sait que c'est là. On ne revient jamais à la façon dont on voyait les choses avant. On a vu." S’ensuit, “une perte de l’insouciance”, explique à son tour le docteur Catherine Wong, qui a analysé les symptômes psychiatriques de 199 victimes des attentats du 13 novembre 2015. “Car quand on a 30 ans, la mort ne nous concerne pas encore, pour nous." Et là, “c'est comme si la mort était désormais à l'intérieur de soi”, résume Thierry Baubet.

Il y a encore ce phénomène dont on a si souvent entendu parler à la barre : la culpabilité du survivant. Lors de tels événements décrypte Catherine Wong

On aimerait se dire qu'on se comporte en héros, décrypte Catherine Wong. Et en fait, on se rend compte qu'on est humain, qu'on cherche à sauver sa peau. Et cela engendre de la culpabilité. Si on est parti en marchant sur les autres, la culpabilité est énorme.

Dans la bouche des quelques 300 victimes qui se sont succédé, cinq semaines durant à la barre, il a aussi beaucoup été question du syndrome de stress post-traumatique (souvent appelé par son petit nom, l’acronyme anglophone PTSD pour posttraumatic stress disorder), cet ensemble de troubles aussi divers que le phénomène d’intrusion. Catherine Wong raconte :

Tout d’un coup un éclair, une odeur, n’importe quoi vous remet immédiatement, sans que vous puissiez le contrôler, dans l’événement.

Parfois plusieurs fois par jour, de manière insupportable. Comme ce survivant du Bataclan, grand amateur de vin, qui ne peut plus déboucher une bouteille de blanc sans que l’odeur de “pierre à fusil” le ramène immédiatement dans la salle, sous le feu des balles des terroristes. Le syndrome post-traumatique c’est encore l’hypervigilance, le sentiment d’être sur le qui-vive. Alors, pour tenter d’y échapper, nombre de victimes vont chercher “des psychotropes naturels”, explique la psychiatre. En l’occurrence: l’alcool, le tabac, le cannabis. Les phénomènes d’addiction sont ainsi une des complications du syndrome de stress post-traumatique. Tout comme la somatisation, la scarification, détaille Catherine Wong à la barre. On encore les suicides et tentatives de suicides, “multipliés par dix la première année qui suit l’événement traumatique”.

Les président d'associations d'aide aux victimes, à Paris, le 29 octobre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

Un événement traumatique qui a largement percuté les victimes des attentats du 13 novembre 2015. Celles qui étaient directement sur les scène d’attentat, bien sûr. Mais aussi les parents endeuillés pour qui “ce n’est pas du tout un deuil normal". Ou encore les enfants pour lesquels, le professeur Baubet, dont c’est la spécialité, met en garde : "Le jeune âge ne protège pas du traumatisme, il entraîne simplement des manifestations différentes. Et il faut faire attention parce que les symptômes de l'enfant sont généralement discrets et masqués par l'enfant qui ne veut pas accabler ses parents.” Pris en charge toutefois, les troubles diminuent avec le temps. “Avant deux ans c’est quasiment impossible", témoigne Catherine Wong. "Mais la majorité des victimes ont été consolidées autour de trois ans” après les attentats."