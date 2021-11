Jour 38 au procès des attentats du 13-Novembre. La cour d'assises spécialement composée a continué à interroger des accusés sur leur personnalité. Ils étaient quatre accusés entendus aujourd'hui, dont deux sous contrôle judiciaire.

Sofien Ayari, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Au 38e jour de ce procès, le premier accusé s'est approché de la barre s'est déplacé librement, sans menottes ni escorte. Hamza Attou est l'un des trois accusés libres, sous contrôle judiciaire, à ce procès des attentats du 13 novembre. Chaque matin depuis deux mois, il s'assied sur un strapontin, derrière ses avocates et le dos collé à la vitre du box des accusés. Il n'a fait aucun bruit depuis le début de ce procès, discrètement assis sans jamais broncher, et le voilà qui s'avance face à la cour, d'un pas visiblement stressé. Hamza Attou est le plus jeune des accusés. "Vous aviez 21 ans au moment des fais reprochés", note le président Périès. Les faits qu'on lui reproche : recel de terroriste. Il est le seul à être jugé pour ces seuls faits, pour lesquels il encourt six ans de prison. Hamza Attou est l'un de ceux qui est venu en France dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, récupérer Salah Abdeslam au petit matin. Abdeslam avait appelé ses amis de Molenbeek, Attou et Amri, à la rescousse.

"J'ai eu une bonne enfance, en respectant la loi bien sûr"

Hamza Attou, 26 ans, visage allongé, cheveux courts, petite barbe, pull gris à rayures noires et jaunes, se tient face à la cour, épaules voûtées. Il commence à répondre aux questions du président sur son enfance. Il explique qu'il est né en Belgique, de parents marocains, un père travaillant tantôt dans la restauration, le bâtiment, le chemin de fer, et une mère au foyer. Son père est mort à l'âge de 85 ans, ses parents avaient trente ans d'écart, "ça n'a jamais posé de problème", précise Attou. "J'ai quatre sœurs et j'avais un frère", poursuit-il, au bord des larmes. Ses grandes sœurs le chouchoutaient. Hamza Attou se met à pleurer au moment de parler de son frère. Les mots ne sortent plus. "Il est mort en décembre 2016 d'une crise cardiaque", dit tout haut le président pendant que le jeune accusé s'essuie les yeux avec un mouchoir en papier.

Hamza Attou, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Avant, "j'ai eu une bonne enfance, ça se passait bien, en respectant la loi bien sûr", résume-t-il. Une scolarité assez courte, fin de l'école en cinquième, spécialité menuiserie. Hamza Attou avoue qu'il fumait beaucoup, du cannabis. "Je dis pas que j'étais incompétent, mais je ne travaillais pas, j'ai réalisé plus tard". Pour tenter de payer sa drogue, il a fait les marchés le week-end, mais ça ne suffisait pas, et après un détour dans un supermarché, il a atterri au café Les Béguines, le café familial de Brahim Abdeslam, le grand frère de Salah Abdeslam. C'est là qu'il a commencé à dealer. "C'est comme ça que je vivais, je vendais de la résine de cannabis, c'est pas moi qui achetais, c'est Brahim." Hamza Attou affiche un profil bas devant la cour. "C'est un délit, j'en suis pas fier, mais je me voyais pas cambrioler ou agresser des gens" pour fumer. Attou dit de Brahim Abdeslam qu'il était son "ami, mais y avait toujours la relation patron-employé". Une magistrate assesseur lui demande quels étaient ses liens avec Salah Abdeslam ? "Je me disais aussi que c'était mon ami, bien sûr, puisque c'était le petit frère de mon ami Brahim." Salah Abdeslam l'a donc appelé la nuit du 13 novembre 2015, après les attentats.

Des fêtes et des voyages en Hollande pour acheter du cannabis

Interrogé par la cour, Hamza Attou montre tout l'inverse du profil d'un radical. "Vous parlez d'addiction, est-ce que vous avez consommé d'autres produits que le cannabis ?", veut savoir la cour. "Euh, non, à part la beuh et l'alcool. Sinon, la résine de cannabis". Il confesse être parfois allé "en Hollande", pour s'approvisionner en résine, "balade nocturne, on fumait un ou deux joints, en prenant un verre". La cour fait remarquer à Attou qu'il a plusieurs fois fait des entorses à son contrôle judiciaire. Pas de sortie autorisée au-delà de 23 heures, or le président note "deux heures du matin, quatre heures cinq ..." Attou bafouille, penaud. "C'était un semblant d'une vie normale, faire abstraction de mon procès." La cour lui signale qu'il aurait pu avoir cette vie le jour. "L'ambiance n'est pas la même le jour, je ne me voyais pas faire la fête le jour !", réplique-t-il. On lui demande s'il a conscience de pouvoir être incarcéré pour violation de son contrôle judiciaire ? "Souvent dans ma vie, j’agis et ensuite je réfléchis. C’est d'ailleurs ce qui m’a amené ici. J’aurais aimé ne pas être là." Son avocate, Me Delphine Boesel résume son portrait par ses proches en quelques mots : "Naïf, généreux, tout le temps serviable". Hamza Attou se désole, "malheureusement, ça m’a pas porté chance".

Mohamed Bakkali, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Il retourne s'asseoir, profil bas. Dans l'immense box de verre, Mohamed Bakkali se lève, autre carrure, autre calibre. Épaules larges dans un pull marron clair. Crâne rasé, grosse barbe brune, regard assuré, voix très grave. Il est né en 1987 à Verviers, a été condamné récemment par une autre cour d'assises parisienne spécialisée dans les affaires de terrorisme pour le procès de l'attentat du Thalys. Bakkali a été condamné à vingt ans de réclusion, mais il a fait appel, la peine n'est donc pas définitive. Bakkali résume son intimité familiale. Trois sœurs et deux frères. Un père marocain arrivé en Belgique dans les années 70. Lui a trois enfants de deux unions différentes. Un de ses enfants est né durant sa détention, note un avocat de parties civiles. "C'était pas un projet, mais je suis très content qu'il soit là", sourit Bakkali, qui au début de sa détention n'a pas eu de parloirs pendant plus d'un an. Bakkali se décrit aussi comme un élève peu motivé, qui une fois son diplôme de commerce en poche, a tout arrêté vers 20 ans. "Alors, effectivement, vous entrez dans la vie active, du travail plus ou moins déclaré, plutôt moins que plus", souligne le président. Bakkali concède un commerce de voitures revendues à la casse, puis du recyclage de métaux, puis de la contrefaçon de vêtements, de baskets, de montres, de parfums.

Le calme ultra maîtrisé de l'accusé Bakkali

"Vous êtes décrit par votre entourage comme quelqu'un de tranquille, de calme", enchaîne le président. Bakkali précise que "c'est plus tout à fait le cas". Il se plaint de l'isolement en détention, en prenant bien soin de préciser qu'il ne veut pas se plaindre, et que ses récriminations n'entrent "pas en opposition avec la souffrance des victimes, mais l’isolement, c’est être tout seul tout le temps, et à un moment donné, ça impacte sur notre psychisme." Mohamed Bakkali qui parle avec ce ton extrêmement posé, ultra maîtrisé, donne l'image de quelqu'un de très réfléchi. On apprend d'ailleurs lors de son interrogatoire de personnalité qu'il a repris ses études en détention. Il cherchait des cours d'ethnologie pour mieux comprendre les Berbères. On lui a proposé la sociologie, il vient de décrocher sa licence. Puis fait cette analyse : la sociologie, c'était apprendre "ce que je ne vivais plus, les relations sociales". Bakkali qui assume ne plus aller dans la cour de promenade, parce qu'il y est seul en détention, et se sentait "comme un hamster".

"Qu’on le veuille ou non, l’être humain est un être social. Si on lui enlève sa sociabilité, on lui enlève son humanité, c’est comme ça", martèle-t-il derrière la vitre de son box. À l'oblique de la salle, l'un des trois avocats généraux lui demande de revenir sur ses points de désaccord avec sa première épouse. "Je sais où vous voulez en venir", gronde Bakkali, sans élever pour autant la voix. Grondement sourd, ton calme, mais il ne cède en rien face au parquet national antiterroriste. "Plutôt que de commenter mes questions, je vous demande d'y répondre", insiste le magistrat du PNAT. Bakkali ne plie pas et conclut "ça n'est pas des désaccords religieux".

"J'avais pas envie de parler de moi"

C'est ensuite l'accusé Sofien Ayari que la cour a interrogé. Ce Tunisien de 28 ans a été arrêté le 18 mars 2016 en Belgique, dans la même planque que Salah Abdeslam. Trois jours plus tôt, ils avaient tiré sur des policiers belges. Ayari a d'ailleurs été condamné en Belgique pour cette fusillade à vingt ans d'emprisonnement. Dans son box devant la cour d'assises parisienne, il se tient droit, près d'une interprète à laquelle il ne fait finalement pas appel. Son français est presque parfait. Ayari réussit à dire tout ce qu'il veut. De son enfance en Tunisie, père comptable au port de Tunis, mère au foyer, troisième enfant d'une fratrie de quatre. Il jouait au foot, "un hobby, pas pour faire carrière". Il a étudié jusqu'au BAC, "en génie électrique, câblage, tout ça". Il y a aussi tout ce que Sofien Ayari semble préférer taire. Le président évoque un rapport pénitentiaire qui le décrit "fermé", l'an dernier, avec un changement d'attitude, et souvent "vêtu de noir". Sofien Ayari, dans un survêtement noir, lâche un "c'est moins salissant".

L'avocate générale l'interroge sur son refus de parler de son identité face aux juges d'instruction ? Ayari prétend qu'il a été "cagoulé, menotté, désorienté, musique à fond pendant le transfert, j'avais pas envie de parler de moi". "Mais vous n'avez pas parlé non plus devant les juges français ! C'est une stratégie ?", demande-t-elle. Elle ajoute un point dans sa question alors que Sofien Ayari a commencé à répondre : "Vous me laissez terminer, je ne vous ai pas coupée !", balance-t-il, regard noir, aussi sombre que son épaisse barbe.

Abdellah Chouaa, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Enfin, vient à la barre Abdellah Chouaa, chemise blanche, veste grise, baskets, lunettes bon chic bon genre. Autre look, autre personnalité. Comme Hamza Attou, l'accusé Chouaa est sous contrôle judiciaire. Lui, n'est pas accusé d'avoir convoyé Salah Abdeslam de Paris à Bruxelles. Ce dont on l'accuse, c'est surtout de liens suspects avec Mohamed Abrini, le meilleur ami d'enfance d'Abdeslam. Abrini qui a été interrogé hier, Abrini qui a accompagné les commandos parisiens du 13 novembre avant de repartir en Belgique avant les attentats, Abrini qui poussait une bombe sur un chariot lors des attentats de Bruxelles en mars 2016, à l'aéroport de Zaventem. Zaventem où travaillait Abdellah Chouaa, jusque sur le tarmac, avec un permis spécial pour apporter les glaçons destinés à conserver les plateaux repas.

Depuis qu'il est sous contrôle judiciaire, Abdellah Chouaa, 40 ans, est livreur et livre des repas pour une boîte qui candidate pour Top Chef, "vous connaissez ?", demande-t-il au président. Chouaa, accusé qui habite en Belgique et qui a dû louer un appartement pour venir à son procès parisien. Chouaa qui remercie son avocat et explique qu'il doit faire un peu de "black" pour payer ce loyer. "J'ai pas entendu !", fait répéter le président. Chouaa bafouille. "Bref", conclut le président, qui poursuivra demain les interrogatoires de quatre autres accusés.