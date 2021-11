Jour 39 au procès des attentats du 13 novembre. La cour d'assises spéciale a continué à interroger des accusés sur leur personnalité. Quatre accusés ont été entendus aujourd'hui encore, dont l'un considéré comme un cadre de l'État islamique.

Osama Krayem, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Adel Haddadi est le premier accusé interrogé au 39e jour de ce procès. Visage rond, crâne rasé légèrement dégarni, petite barbe de trois jours couleur châtain, lunettes rectangulaires, il tient à s'exprimer en français, avec un très fort accent. Adel Haddadi a appris le français en prison, depuis qu'il est incarcéré en 2016. "Au début, je comprends rien à la télé, après j'ai fait l'école, du travail dans ma cellule, la prof elle m'a dit, c'est le brevet, je l'ai gagné". À quelques centimètres de lui, contre la vitre de son box, une interprète reste là si besoin pour traduire les questions de la cour d'assises, mais Adel Haddadi s'exprimera de bout en bout avec ce français qu'il maîtrise désormais suffisamment pour comprendre et répondre. Ce français qu'il veut afficher.

Adel Haddadi, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Une famille "pleine d'amour, on ne manquait de rien"

Adel Haddadi est Algérien. L'Algérie qu'il n'avait jamais quittée jusqu'à cette année 2015 où il est parti en Syrie, revenu par la route des migrants, stoppé en Autriche où il a donc été interpellé à l'été 2016. Il est l'avant-dernier enfant d'une fratrie de huit, six frères et une grande sœur. Il a des souvenirs d'une enfance heureuse, dans une famille kabyle "pleine d'amour", et d'autres souvenirs moins heureux, comme ce frère qui un jour lui a jeté des papiers enflammés au visage.

Adel Haddadi a eu "les yeux qui brûlent pendant des jours" et sa vue s'est dégradée. Son père était un couturier qui s'est ensuite mis à réparer des machines à café. La famille ne roulait pas sur l'or, à dix dans un trois pièces, six enfants dans la même chambre, "mais on ne manquait de rien". Sa mère le décrit comme quelqu'un de "pacifiste, sociable, qui aime la famille et les voisins". Sa mère qui jusqu'à il y a peu, croyait qu'il était en centre de rééducation. Adel Haddadi n'avait pas osé lui dire qu'il était en prison. Il affirme à la cour qu'il le lui a désormais avoué. Mais depuis 2016, aucun membre de sa famille n'est jamais venu lui rendre visite. Une assesseuse note même qu'il n'a eu aucun échange téléphonique pendant des mois. "Pardonnez-moi, ma famille a changé de numéro de téléphone, je savais pas", explique-t-il. Son avocate, Me Léa Dordilly, souligne qu'il n'a eu aucun incident en détention durant cinq ans. "Je suis un homme correct", renchérit Haddadi.

Muhammad Usman, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Adel Haddadi dit ne connaître qu'un seul accusé dans ce box : Usman, avec qui il a fait le voyage depuis la Syrie. Ils ont été arrêtés ensemble en Autriche en 2015, placés en centre de rétention, et repérés par les juges d'instruction français en 2016 seulement. Muhammad Usman, crâne chauve, barbe taillée, grosse marque sur le front, a lui aussi appris le français en prison. Mais il semble n'avoir qu'un niveau trop rudimentaire. C'est son interprète qui traduit tout, en ourdou, la langue officielle du Pakistan. Muhammad Usman est né au Pakistan, à une date incertaine. "Date de naissance 1981 sur des faux papiers", note l'avocate générale Camille Hennetier. "Et sur d'autres, 1993, il y a quand même un écart !" Usman assure que "le passeport est faux, mais la carte d'identité est une vraie !" La salle rit. Il jure qu'il a 28 ans, même s'il en paraît beaucoup plus. "C'est l'isolement", plaide-t-il. L'isolement qui l'use en prison, avec "les souris à Fresnes" et les surveillants qui l'appellent "terroriste" plutôt que par son nom, se plaint-il.

"C'est comme un frère, parce que c'est un musulman"

En prison, Muhammad Usman lui non plus n'a jamais eu de visite familiale depuis cinq ans. Il peut téléphoner moins d'une heure par mois, dit-il, avec les 20 euros qui forment son pécule pénitentiaire mensuel. Sa mère est au Pakistan avec le reste de la fratrie. Le père est mort il y a très longtemps, à une date qu'Usman est incapable de donner. Usman dit juste qu'il était petit, et qu'il n'a plus de souvenir du visage de son père. À sa mort, le reste de la famille s'est activé dans les champs. Lui aussi, dès qu'il a pu. Sinon, il est allé à l'école coranique, une madrasa. Jusque vers 2013, note une assesseuse de la cour. Après, ce fut le départ en Syrie. La Syrie qui n'est pas abordée dans cet interrogatoire, consacré uniquement à la personnalité. On demande juste à Usman ce qu'il ressent pour Haddadi, avec qui il a fait ce voyage avorté de Raqqa à Vienne, le but final étant sans doute de commettre des attentats du 13 novembre, aux yeux des enquêteurs. "C'est comme un frère, parce que c'est un musulman". La cour le questionne aussi sur ses loisirs avant son départ en Syrie ? Rouler vite à moto, et "j'étais bon en cricket", sport ultra populaire au Pakistan, où Usman rêve de retourner un jour, "rester avec ma famille et me marier".

Osama Krayem a emprunté la même route que Adel Haddadi et Muhammad Usman : la route des migrants, depuis la Syrie. Mais lui s'est faufilé sans se faire repérer et a fait partie des djihadistes récupérés en voiture en Allemagne par Salah Abdeslam. Osama Krayem dénote au milieu du box, avec ses immenses cheveux longs qui lui arrivent presque dans le dos. Rare de voir à un procès terroriste, des cheveux si longs non noués en catogan. Il est le seul à ne pas retirer spontanément son masque pour s'exprimer face à la cour. Et ce n'est qu'à la fin de l'interrogatoire, sur demande du président, qu'il le fera, laissant apparaître une barbe hirsute. Osama Krayem est Suédois, né à Malmö, d'une mère palestinienne et d'un père syrien selon lui. Son père, de son côté, a affirmé durant l'enquête, qu'il était né dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban. Des pays qu'Osama, l'enfant du milieu dans une fratrie de trois, n'a jamais connus. Mais il soutenait une association humanitaire en envoyant de l'argent pour des orphelins de Gaza.

"J'avais des amis qui faisaient des choses illégales, je les aidais"

Comme beaucoup d'autres accusés de ce procès, Osama Krayem décrit une enfance heureuse, "toute simple", jouant au foot avec son petit frère. Il avait l'air si intégré qu'il a été désigné pour participer à un film sur l'intégration en Suède. "Vous étiez un exemple ?" demande le président. Krayem nie, et lance qu'au contraire, dans son quartier il n'y avait "que des étrangers", pas d'intégration. Il n'a pas fait de vieux os sur les bancs de l'école. À 19 ans, il a voulu devenir ouvrier en construction, et a construit des routes. Puis il a plongé dans l'illégalité, "j'avais des amis qui faisaient des choses illégales, je les aidais". Il ne veut pas donner plus de détails.

Interrogé par sa brillante avocate, Me Margaux Durand-Poincloux, Krayem marmonne qu'il n'aime "pas les détails". Krayem qui se contente de dire qu'il a beaucoup changé "après la guerre". "Quelle guerre ?", questionne le président. "Pas de détails", rétorque Krayem. "Ah ben non, quelle guerre, la guerre de 39-40 ? Il me semble pas que ce soit celle-là", ironise le président de la cour. "La guerre en Syrie", lâche Osama Krayem, considéré comme l'accusé le plus gradé de l'État islamique dans ce box. Selon l'enquête, Krayem aurait été envoyé pour faire partie d'un commando, et son voyage à l'aéroport de Schiphol le jour du 13 novembre intrigue les enquêteurs. Un attentat auquel il a renoncé ? Comme l'attentat du métro de Bruxelles, le 22 mars 2016. Il y est entré avec un sac bourré d'explosifs et est remonté à l'air libre sans se faire sauter.

Quand l'accusé Amri explique qu'il écoute le rappeur Kamikaz

Enfin, l'accusé Mohammed Amri est le quatrième à avoir été interrogé. Il est celui qui avec Hamza Attou a fait le voyage à Paris dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 pour exfiltrer Salah Abdeslam qui venait de jeter sa ceinture explosive dans une poubelle. Amri, chemise bleu ciel, cheveux ras, barbe naissante, habitait Molenbeek comme les frères Abdeslam. Il a d'ailleurs travaillé dans le café Les Béguines de Brahim, le grand frère de Salah Abdeslam. Brahim Abdeslam qui est devenu l'un des kamikazes parisiens après avoir tué à la kalachnikov avec le commando des terrasses. Brahim Abdeslam était "un copain, un pote, un frère", dit Mohammed Amri qui était "bien sûr au courant" du trafic de stupéfiants dans le café. Le cannabis, Amri en a d'ailleurs fumé depuis ses quatorze ans au Maroc, avant d'arriver en Belgique. Amri parle aussi d'une addiction aux jeux, "tous les jeux, au casino".

Mohamed Amri, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Sur son CV, son profil est pourtant atypique. Quatrième enfant d'une fratrie de six, son père lui avait trouvé un job au SAMU social de Bruxelles. Amri faisait le chauffeur pour les maraudes, distribuait des boissons chaudes et des couvertures. Son avocate Me Negar Haeri essaye de glisser subtilement que Amri adorer rouler, en toutes circonstances, "rôder", dans son vocabulaire molenbeekois. Elle ajoute qu'il est "serviable". Afin qu'on en déduise qu'il a logiquement fait des centaines de kilomètres sans forcément se poser de questions la nuit du 13 novembre. Me Xavier Nogueras, l'autre avocat de Amri a une autre question, sur la musique qu'il écoute. "Du rap français", annonce Amri, "pas du rock". Et il se met à citer d'une voix lente et les mains dans les poches, plusieurs rappeurs dont Kamikaz. Surprise dans la salle d'audience. D'autant que peu de temps avant, le président avait fait état d'un incident en détention, Mohammed Amri, énervé, avait dit à un surveillant : "T'as de la chance que je suis pas énervé, quand je suis énervé je tire à la kalachnikov et je fais des trous". C'était des mots sous le coup de la colère et "pour rigoler", assure Amri. Avant de se rasseoir dans son box, Mohammed Amri tient à dire d'autres mots, parle d'une "pensée sincère" pour les victimes. "Avec toute cette tristesse que j'ai entendue, ça m'a bouleversé, je leur souhaite de réussir d'aller mieux".