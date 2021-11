Jour 40 au procès des attentats du 13-Novembre. La cour d'assises a achevé les interrogatoires de personnalité. Parmi les trois accusés entendus aujourd'hui, l'un qui a fait un malaise juste avant l'audience, l'autre a fait rire la salle.

Farid Kharkhach, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Ali Oulkadi est l'un des trois accusés qui comparaît libre à ce procès des attentats du 13 novembre. Aux premiers jours, il arrivait escorté de gendarmes. Les escortes se sont faites plus discrètes. Chaque jour, il s'installe discrètement sur un strapontin, aux côtés des deux autres accusés sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, jour de son interrogatoire, Ali Oulkadi s'est senti mal. Les pompiers ont accouru. Un médecin l'a ausculté. "Crise de panique" a-t-on entendu dans le prétoire. L'audience a démarré un peu plus tard que prévu, mais Ali Oulkadi est revenu, debout, et s'est approché de la barre, l'air stressé, fermant les yeux et soufflant fort dans le micro.

Aux Béguines, "on écoutait Lacrim en buvant et en fumant"

Ali Oulkadi, cheveux bruns, barbe poivre et sel, porte un sweat noir sur lequel il est écrit "Explore more". Il a 37 ans, est marié, a trois enfants. Le petit dernier a deux ans. Lui a grandi dans une fratrie de cinq enfants, il est l'aîné. De son enfance, il ne garde "que des bons souvenirs, que du positif, avec des parents qui ont toujours été là pour nous". Dans la famille Oulkadi, Ali était le bon élève, "des bonnes notes et un bon comportement". Il pense qu'il aurait sans doute pu faire davantage d'études, et c'est ce qu'il ferait s'il pouvait revenir en arrière. Mais il s'est contenté d'un diplôme d'électricien. Un jour, il s'est mis à fréquenter Les Béguines, le café de Brahim Abdeslam à Molenbeek. La première fois, il y est entré pour fumer parce qu'il faisait froid dehors, et a "aimé l'ambiance". Aux Béguines, Oulkadi écoutait du rap français, comme "Lacrim", en buvant et en fumant. Brahim Abdeslam, le patron, est devenu "un très très bon ami".

Ali Oulkadi, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Forcément, Ali Oulkadi y a rencontré Salah Abdeslam, le petit frère, "ça nous est arrivé de jouer aux cartes, aux échecs mais c'est pas quelqu’un que je fréquentais", assure-t-il. Quand Salah Abdeslam a été exfiltré de Paris après les attentats, par ses amis molenbeekois Attou et Amri, c'est en tout cas Oulkadi qui est accusé d'avoir pris le relais pour l'aider à disparaître dans sa cavale. Quand les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui, et avant d'être placé sous contrôle judiciaire, Oulkadi a souffert de ses années de prison à l'isolement, "la prison dans la prison, on m'a appelé le terroriste, c'était des coups de couteau dans le cœur à chaque fois, mon père ça l'a bousillé, ma mère aussi". Il est aussi triste du temps perdu avec ses propres enfants. Il est au bord des larmes à la barre. Et retourne s'asseoir sur son strapontin.

Marié pendant trois ans, avant d'être SDF

Farid Kharkhach déplie sa carcasse d'un mètre 90 et se courbe pour être à hauteur du micro dans le box. Lui aussi a fait un malaise, mais c'était au premier jour de ce procès. Farid Kharkhach a revêtu une chemise rose, sous un débardeur noir en laine. Il a une coiffure qui le distingue de tous les autres accusés, cheveux gominés courts, rasés sur les côtés, avec une drôle de mini queue de cheval derrière, une barbe poivre et sel et des lunettes rectangulaires. Il a 39 ans, commence à décrire son enfance au Maroc, où son père était agriculteur, sa mère était au foyer. "Elle avait de quoi s'occuper, vous avez une grande famille !", lâche le président. Kharkhach acquiesce : "Onze enfants, avec mon frère qui est mort". Et "votre père habite toujours au Maroc ?", questionne le président Périès. "Il est mort", répond l'accusé. Le président s'excuse que ses fiches ne soient pas toutes à jour.

Il se plonge dans un rapport de l'administration pénitentiaire. Le rapport fait état d'un incident, un téléphone trouvé dans la cellule de Kharkhach. Il tient à s'expliquer. "C'est quelqu'un qui était libérable, il m'a passé son petit téléphone, je l'ai pris pour appeler ma femme et mes enfants, c'était plus fort que moi, je suis désolé". Kharkhach explique à quel point il les aime, et détaille son parcours de vie. Travail précoce au Maroc, affaires florissantes dans l'informatique, voyage en Belgique pour rendre visite à son frère Mourad, et le voilà qui tombe amoureux de Gaëlle. Il brade son entreprise marocaine, se marie, divorce trois ans plus tard, se retrouve à la rue. Il s'en amuse à la barre, "je suis passé de SDF, Sans Difficulté Financière au Maroc à SDF, Sans Domicile Fixe, en Belgique, j'avais tout quitté pour elle, j'étais perdu". Puis il rencontre Myriam, la mère de ses enfants, Myriam qu'il "remercie" au micro face à la cour. Mais "c'est là que la malchance, elle a commencé dans ma vie".

"La poisse et rebelote"

Il se met à détailler tout ce qui est allé de travers. Le garage qu'il vient de monter avec trois voitures tombe sous le coup d'une fermeture administrative. Une histoire de contrat de travail pas déclaré à son insu, prétend-il. "Après, j'ai commencé le transport entre la Belgique et le Maroc, le transport des sacs non accompagnés". Le président écarquille les yeux. "Le transport de quoi ?!" Kharkhach, qui ne comprend pas qu'on s'étonne, détaille : "Ben, les sacs envoyés sans personne !" La salle rit. Farid Kharkhach, intarissable, continue à raconter ses malheurs. Un nouveau contrôle de police. "Je leur ai dit : vous avez pas le droit de faire ça, c'est des sacs non accompagnés ! Y a des pistaches !" Rires encore. Puis Kharkach dit qu'il a alors tout perdu, dû recommencer à zéro, a tenté les brocantes et croisé des pickpockets, s'est mis au commerce de voitures de luxe, en a perdu deux d'un coup dans un accident entre lui et un autre chauffeur ami. "J'ai perdu les deux voitures, la poisse, et rebelote", résume-t-il, en riant lui-même. "C'est bien de sourire !", renchérit le président. "Enfin, je veux pas vous embêter avec ça !", rétorque Kharkhach.

Une assesseuse de la cour prend le relais des questions. "Vous avez voulu vous marier à 13 ans et votre père s'y est opposé ?" Kharkhach semble éberlué. "Euh... 13 ans ? Non, c'est une faute de frappe, je crois. C'était 17 ans !" Et il demande si c'est le juge Teissier qui a écrit ça ? L'assesseuse enchaîne avec cette photo trouvée dans son portefeuille, "vous portez un uniforme de police !" Farid Kharkhach affirme que c'était pour l'anniversaire de son fils, qui rêvait de le voir devenir policier, il avait acheté un déguisement. "Un déguisement d'adulte ?", s'étrangle la magistrate. Elle lui demande avec sévérité de s'expliquer sur le pistolet. "C'était un pistolet en plastique !", rigole Kharkhach, un pistolet qu'il aurait ensuite jeté.

L'une de ses avocates, Me Marie Lefrancq prend un ton très doux pour l'interroger sur ce qu'il vit en prison, à l'isolement. Un régime que Kharkhach a d'autant plus mal vécu qu'il a longtemps pensé que son rôle dans cette affaire était "bidon", il a toujours nié avoir eu connaissance des attentats, a toujours affirmé avoir fourni des faux papiers aux terroristes, sans savoir. Farid Kharkhach dit : "C’est une affaire qui a cassé ma vie, qui a détruit ma vie, alors que je pensais jamais être séparé de ma famille". Il a assez peu de visites en détention, même s'il appelle chaque soir ses enfants, "avant même d'enlever mes chaussures". Kharkhach dit qu'il aurait aimé voir davantage ses propres frères mais ajoute qu'il ne leur en veut pas, il sait que le terrorisme fait peur, "le terrorisme c’est plus que le coronavirus, plus que le sida" conclut Farid Kharkhach.