Jour 43, au procès des attentats du 13 Novembre. La cour a entendu aujourd'hui un brillant chercheur sur le djihadisme, puis l'ex-patron de la DGSE, le renseignement extérieur.

L'ex-patron de la DGSE, en service en 2015, Bernard Bajolet, témoignait ce mardi © Radio France / Valentin Pasquier

Dans la grande salle d'audience, les parties civiles ne sont pas très nombreuses à l'ouverture de cette onzième semaine de procès, après cinq jours de pause. Et celles qui sont venues s'asseoir sur les bancs de bois clair ont souvent les traits tirés, après un week-end de commémoration douloureux, six ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015. Cette date anniversaire est toujours un moment éprouvant, pour les survivants comme pour les endeuillés. Et cette année, il l'a été d'autant plus que le discours d'Eric Zemmour devant le Bataclan a choqué les victimes. Les deux grandes associations de victimes, Life for Paris et 13Onze15 Fraternité et Vérité, se sont toutes les deux fortement émues de ces propos. Le président de Life For Paris, Arthur Dénouveaux a estimé que Zemmour s'était comporté en "profanateur de sépulture" et que ces propos-là nuisaient à la sérénité du procès. Le procès a en tout cas repris sans aucune allusion aux commémorations de ce week-end, encore moins au reste. La cour a appelé le premier témoin de cette 43e journée : l'un des plus brillants chercheurs sur le djihadisme.

"Si on se concentre que sur l'attentat, on arrive à la fin du film"

Hugo Micheron, 33 ans, a réalisé une thèse sur le djhadisme français. Un thèse qu'il n'a pas rédigée dans les couloirs d'une bibliothèque universitaire, mais en allant sur le terrain. D'abord en Syrie, où il a lui-même vécu, avant 2014 - et il parle d'ailleurs couramment arabe. Il s'est aussi rendu dans les quartiers d'où sont partis les djihadistes : Lunel ou Trappes, par exemple. Puis il s'est entretenu avec quelque 8O détenus incarcérés pour des affaires de terrorisme islamiste. Un travail de fourmi qui lui a permis de reconstituer un kaléidoscope très complet du djihadisme français. Une thèse dont il a fait un livre, "Le jihadisme français" aux éditions Gallimard.

Le chercheur Hugo Micheron à la barre, ce 16 novembre © Radio France / Valentin Pasquier

"Les attentats, ce n’est en aucun cas la cause du djihadisme, il y a un djihadisme qui existe entre deux attentats", explique d'abord à la barre le jeune chercheur, devenu enseignant dans la prestigieuse université de Princeton, aux Etats-Unis, et à Sciences Po. Et "le djihadisme n’est en aucun cas réductible aux organisations", ajoute-t-il. "Vous pouvez détruire une organisation et son idéologie va encore être en extension". Ainsi, avoir détruit Daech dans le dernier bastion Baghouz en 2019, avoir tué son calife Abou Bakr Al Baghdadi, ne rime pas forcément avec la fin définitive de cette idéologie mortifère.

"Ces départs se sont faits par grappes"

Hugo Micheron souligne les mystères des départs vers le califat de Daech, autoproclamé le 29 juin 2014. Pourquoi presque aucun candidat au djihad à Marseille ? Mais 20 départs en 2014 de la petite ville de Lunel, 20 000 habitants dans l'Hérault ? Il n'y a pas vraiment de réponse. Pourquoi 65 départs de Trappes vers Raqqa ? Et presque aucun depuis la ville voisine de Chanteloup-les-Vignes, avec à peu près la même population, les mêmes problématiques ?

Lors de sa thèse, Hugo Micheron a noté le poids de la religion dans certains territoires. Et le poids du groupe : au départ, "les pionniers" sont partis, dans les années 2010 rejoindre Jabbat Al Nosra, ou L'Etat Islamique en Irak ou au Levant (EIIL), puis l'Etat islamique. Les premiers à rejoindre les katibas, les groupes de combattants terroristes, en Syrie et en Irak, ont ensuite fait venir les autres. "Ces départs se sont faits par grappes, les pionniers ont entraîné les autres, un frère, un ami proche, ect". Et il dit à la barre que c'est une question fondamentale de comprendre "comment on est passé de quelques dizaines de djihadistes partis en Bosnie à 6 000 Européens, 20 ans plus tard ?" Il précise que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, ont été les quatre pays européens d'où sont partis le plus de djihadistes européens.

Le chercheur Hugo Micheron au procès des attentats du 13 novembre 2015 © Radio France / Valentin Pasquier

"Frapper la France était un fantasme djihadiste"

La cour l'interroge sur la place de la religion sur les candidats au djihad. "Vous pouvez partir avec le Coran pour les nuls dans un sac à dos, et revenir et donner des cours à tout le monde", explique-t-il, donnant l'exemple de Fabien Clain, une des voix de la revendication des attentats du 13 novembre. Fabien Clain, qui a longtemps eu des connaissances en religion "frustes" avant d'être considéré comme un sachant et d'accéder aux plus hautes strates de l'Etat islamique. Et Hugo Micheron insiste sur trois points essentiels pour comprendre l'attentat. D'abord, ne pas décortiquer l'attentat seul, mais tout ce qui a été planifié en amont, car "si on se concentre que sur l’attentat, on arrive à la fin du film". Le chercheur note que frapper la France était "un fantasme djihadiste". Enfin, il pense que pour semer la terreur et le chaos à Paris le vendredi 13 novembre, l'Etat islamique "a envoyé les meilleurs". Une avocate de parties civiles, Me Topaloff, lui demande s'il pense que les services français ont laissé partir des candidats au djihad, sans tellement les empêcher ? Hugo Micheron hoche la tête. En 2012 et 2013, il pense que oui, et c'était pour lui "un cynisme à courte vue".

Arrive à la barre Bernard Bajolet, ex-patron de la DGSE en 2015. L'ex-numéro du renseignement extérieur est venu en personne, costume-cravate sombre, cheveux gris, petites lunettes rectangulaires. Le président de la cour lui demande sa domiciliation ? "On va dire la gendarmerie de Vesoul", répond-il. Et il commence à raconter son 13 novembre, "en mission à l'étranger, à des milliers de kilomètres". Il rentre dans la nuit. Conseil de défense le lendemain matin. "Nous sommes abasourdis par l'ampleur du massacre et ne pas être parvenus à l'empêcher", souffle-t-il.

"Il fallait trouver une aiguille dans une botte de foin"

Il poursuit, désolé : "Nous savions qu'un ordre avait été donné de frapper, nous connaissions plusieurs des acteurs et nous n'avons pas pu empêcher ce drame". Bernard Bajolet parle d'un échec. Échec entre autres dans la traque d'Abdelhamid Abaaoud, coordonnateur des attentats, que la DGSE connaissait depuis 2013. Au début un djihadiste qui ne faisait l'objet d'aucune attention particulière, jusqu'à ce qu'il se filme au volant d'un pick-up en train de traîner des cadavres, en 2014. Alors, Abaaoud est devenu "un djihadiste d'intérêt, l'une des priorités était de l'arrêter", assure Bernard Bajolet. Mais en janvier 2015, il échappe aux policiers grecs à Athènes. Et ne sera découvert en France que le 16 novembre 2015, trois jours après avoir fait partie des commandos des terrasses, et s'apprêtant à fomenter un autre attentat, sans doute contre La Défense. Quelques jours avant le 13 novembre, il floue les services de renseignement. Son petit frère Younès, qu'il a emmené avec lui en Syrie, appelle leurs parents à Molenbeek pour dire "je suis avec Abdelhamid". Ce qui était faux, convient à la barre Bernard Bajolet.

Il tient à insister devant la cour d'assises spéciale sur le contexte auquel la DGSE a dû faire face. "Il y avait 50 000 djihadistes, des milliers de francophones, je dis ça parce que ça fait beaucoup de monde à suivre", et il sous-entend que la DSGE ne pouvait donc suivre tous les djhadistes. D'autant que certains, comme Abaaoud, brouillaient les services pour n'être jamais localisables en Syrie. Et la crise des réfugiés, avec un flot dans lequel les passeports n'étaient plus tous vérifiés, a été une faille dans laquelle se sont engouffrés certains membres du commando du 13 novembre.

Sur les bancs des avocats de parties civiles, Me Seban, interroge : "Y a-t-il eu cette vision des services français, si des djihadistes partaient en Syrie, on considérait qu'on s'en débarrassait ?" "Pas du tout !", assure Bernard Bajolet. Il jure à la barre avoir tout fait avec Patrick Calvar, ex-patron de la DGSI, pour retenir les djihadistes. En 2014, ils s'étaient réunis tous les deux, avec cette certitude que les djihadistes qui partent en Syrie et en Irak "étaient une menace beaucoup plus forte". Bernard Bajolet, ex-chef des agents secrets, affirme avoir tout fait pour "chercher à récupérer" des djihadistes comme Abaaoud avant le 13 novembre 2015. Mais "il fallait trouver une aiguille dans une botte de foin", conclut-il. L'audition de Patrick Calvar, qui eût été essentielle après celle de Bernard Bajolet, a finalement été reportée à une date ultérieure, en raison de l'heure tardive.

Pour le 44e jour de ce procès, ce sont deux autres témoins très attendus qui sont appelés à la barre : Bernard Cazeneuve, ex-ministre de l'Intérieur en 2015 et François Molins, alors procureur de la République de Paris, devenu pendant des années le visage de la justice antiterroriste en France.