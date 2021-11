Au 45e jour de ce procès des attentats du 13-Novembre, la cour a entendu deux enquêteurs de la DGSI qui ont évoqué les parcours du commanditaire présumé, mais aussi d'un coordinateur et membre d'un commando parisien. On a aussi détaillé le parcours d'un accusé du procès ayant assisté à une exaction de l'État islamique.

Des images de propagande de Daech particulièrement atroces ont été diffusées © Radio France / Valentin Pasquier

À la barre, au 45e jour de ce procès, la DGSI. Mais les deux enquêteurs du renseignement intérieur qui se succèdent ne se sont pas montrés en chair et en os. Ils sont apparus sous la forme de vagues ombres au milieu d'un grand écran blanc, cachés sous un panneau, et avec des voix métalliques. "Je suis 948 SI", se présente le premier enquêteur, qui commence à détailler le fonctionnement de la cellule Opex (pour "opérations extérieures") de l'État islamique, la "Copex", cellule qui a fomenté les attentats du 13 novembre 2015 depuis Raqqa, en Syrie.

"Les attaques projetées sont directement dirigées depuis le califat"

"Nous distinguons deux types d'attentats, les attaques inspirées et les attaques projetées", explique cet enquêteur anonyme. Les attaques "inspirées" sont commises par des sympathisants de l'État islamique résidant "dans le pays cible" ; elles nécessitent peu de moyens pour le groupe terroriste. À la différence des "attaques projetées directement dirigées depuis le califat", avec des combattants entraînés et pour lesquels on a organisé l'exfiltration de Syrie. Les attaques du 13 novembre 2015 en sont "l'un des exemples les plus aboutis", résume le policier antiterroriste. Et il éclaire la cour sur le fonctionnement de cette cellule, qui recrutait des candidats aux attentats "pour leur loyauté et leur capacité à s'infiltrer dans un pays".

Cette Copex avait été créée par Abou Mohammed Al-Adnani, ex-numéro 2 et porte-parole de l'État islamique, celui-là même qui avait appelé en septembre 2014 à tuer "les sales Français". Al-Adnani disposait d'une brigade personnelle avec des combattants d'élite. Cette brigade s'appelait la Liwa As Saddiq, une sorte de "garde prétorienne de l'État islamique".

Abou Mohammed Al-Adnani avait un bras droit nommé Oussama Atar, un des accusés de ce procès, un des accusés absents puisque présumé mort en Syrie. Son petit frère Yassine Atar est, lui, dans le box. Derrière la vitre, il voit apparaître sur grand écran, une photo de son grand frère Oussama, sourcils épais et barbe très fournie. 948SI résume son parcours. Oussama Atar, né en 1984 à Bruxelles, a pris la route du djihad dès les années 2000. En 2004, cap sur l'Irak. Il y est arrêté l'année suivante, et transféré dans la prison d'Abou Ghraïb, cette prison dirigée par les Américains, dans laquelle se sont liés plusieurs futurs membres de Daech. C'est à Abou Ghraïb que Oussama Atar et Al-Adnani se sont rencontrés.

Organigramme de la "Cellule Opex" (opérations extérieures) de l'organisation État islamique © Radio France / Valentin Pasquier

Oussama Atar est aujourd'hui considéré par les enquêteurs comme le commanditaire présumé de ces attentats. Deux de ses gardes du corps seraient les deux Irakiens kamikazes du stade de France. Oussama Atar aurait validé le projet d'attentat. Et il aurait missionné deux de ses cousins bruxellois, les frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui, multi-délinquants devenus "les opérationnels" du 13 novembre. Des opérationnels qui ont probablement choisi eux-mêmes les cibles précises. "Dans les attentats projetés, il y a une grande autonomie pour les opérationnels", explique le policier antiterroriste.

"S'il y a des personnes sensibles, ce sont des images assez difficiles."

Puis 948SI brosse le portrait de l'accusé du box considéré comme le plus haut gradé de l'État islamique, parmi les accusés présents. Osama Krayem, né en 1992 à Malmö en Suède, porte de longs cheveux longs, sa barbe hirsute est dissimulée sous un masque chirurgical bleu. "Osama Krayem aurait été un membre de la Liwa As Saddiq", affirme 948SI. Son nom de combattant était Abou Omar. Osama Krayem était présent lors de l'atroce exécution par l'État islamique du pilote jordanien brûlé vif dans une cage, en 2015. La cour diffuse un bout de cette vidéo. Le président prévient : "s'il y a des personnes sensibles, ce sont des images assez difficiles". Des personnes se lèvent et quittent la salle d'audience.

La vidéo démarre. Elle commence par des images de propagande de Daech : des photos terribles de plusieurs enfants, ensanglantés, carbonisés ou intubés. Sur chaque photo apparaît une flamme, en mode effets spéciaux. Puis apparaît le pilote jordanien, vêtu d'un habit orange, comme les détenus de Guantánamo. Daech filme une mise en scène terrifiante. Le pilote d'avion, cerné par des combattants armés, regarde autour de lui. On le fait regarder "les dégâts causés par son intervention", dit 948SI. La caméra fait des gros plans sur des victimes. Puis le pilote se retrouve enfermé dans une grande cage aux barreaux noirs. Il s'y tient debout, les yeux levés au ciel. Parmi les combattants qui le toisent, Osama Krayem, reconnu par un de ses sourcils.

Sur le grand écran de la salle d'audience, on voit le combattant muni d'une torche qui enflamme lentement le sol. Le pilote jordanien est aspergé d'un liquide inflammable, et il est avalé par les flammes. La vidéo a été écourtée pour ne pas montrer "la lente agonie", précise l'enquêteur 948SI. La cour visionne une dernière image sur le corps carbonisé, et des gravats déversés dessus. Effroi. Puis des photos de Krayem, hilare. Krayem que l'on montre aussi dans une usine d'explosifs, près de Raqqa. Une usine dans laquelle il avait expliqué aux enquêteurs qu'il utilisait "des produits agricoles, on mélange avec du diesel, on laisse tourner, comme dans un moulin". Dans son box, l'accusé Krayem baisse la tête.

Des corps ensanglantés traînés derrière un pick-up

Arrive à la barre, ou plutôt en ombre chinoise derrière son écran, l'autre témoin du jour : une enquêtrice, elle aussi à la DGSI. Matricule 1310 SI. L'enquêtrice est venue éclairer la cour sur Abdelhamid Abaaoud, le terroriste aux baskets orange qui a fait partie du commando des terrasses parisiennes, et a été abattu par le RAID dans une planque de St-Denis le 18 novembre. Entre les attentats et l'assaut du RAID, il s'était caché quelques jours dans un buisson au bord du périphérique à Aubervilliers. Abaaoud, copain d'enfance de Salah Abdeslam, qui habitait le même quartier de Molenbeek, est allé en Syrie pour un premier séjour en 2013. Il y a fait partie de la brigade Al Muhajirin, avec une vingtaine de combattants francophones, qui s'étaient installés dans de belles demeures. Il est ensuite rapidement rentré en Belgique, puis est reparti à Raqqa en 2014. Il a gravi des échelons du groupe État islamique, jusqu'à devenir un djihadiste respecté par ses pairs, avec les honneurs du magazine de propagande Dabiq.

Abaaoud alias Abou Omar Al Belgiki est devenu celui qui sélectionnait les "inghimasi", les djihadistes prêts à commettre des attentats en Europe et mourir en déclenchant leurs ceintures explosives. Et l'enquêtrice 1310SI projette sur grand écran des images qui font encore frémir la salle. On y voit Abaaoud, au volant d'un pick-up bleu, chapeau afghan vissé sur ses cheveux bouclés. Il lève un doigt vers le ciel, comme le font les djihadistes, et dit en rigolant : "Avant, on tractait des jets-skis, des quads, des motocross, maintenant , c'est des kouffars !" Et il roule, traînant huit corps entremêlés, entassés les uns sur les autres, ficelés sur un bout de bois tracté par le pick-up. Certains corps sont ensanglantés ou en état de putréfaction. "Ça pue mon frère ! Ça schlingue !" crie un homme rigolard à l'arrière du 4x4. Abaaoud continue à tracter les corps, hilare, au milieu d'un champ de terre. Les corps se détachent. L'image est effroyable. Abaaoud, rit, cruel. La barbarie s'affiche sur le grand écran de la salle d'audience. Cette vidéo a été tournée plus d'un an et demi avant le 13 novembre 2015.