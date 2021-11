Adel Haddadi et Muhammad Usman sont deux des 20 accusés de ce procès. Mardi, au jour 47 du procès, deux enquêteurs de la DGSI sont venus détailler leur parcours, leur enrôlement au sein du groupe État islamique. Et surtout leur tentative de rejoindre l'Europe pour prendre par aux attentats du 13 novembre 2015.

Sur cette vidéo de propagande de l'EI projetée à l'audience, Muhammad Usman apparaît à l’écran, au milieu d'une foule en liesse, une kalachnikov dans son dos. © Radio France / Valentin Pasquier

Ils sont ceux qu’on surnomme souvent “les deux Autrichiens”. Ils sont en réalité Pakistanais et Algérien, mais c’est en Autriche que leur périple djihadiste s’est arrêté. Et de là qu’ils ont été remis à la France dans la perspective de ce procès. Ces deux hommes, Muhammad Usman et Adel Haddadi, sont soupçonnés par les juges d’instruction d’avoir été missionnés par le groupe État islamique pour participer aux attentats du 13 novembre 2015. Soit l'hypothèse d’un quatrième commando.

Mais mardi, plus que leurs motivations, c'est leur parcours jusqu’à leur arrestation en Autriche que deux enquêteurs de la DGSI sont venus détailler à l’audience. La suite est prévue mercredi avec la venue à la barre d’un officier de la police judiciaire autrichienne.

Un long périple pour rejoindre l'EI

Pour Muhammad Usman, c’est un parcours au conditionnel que retrace l’enquêtrice de la DGSI. A commencer par sa date de naissance, au Pakistan : le 15 mai 1993 si l’on en croit sa carte d’identité. Mais dans ses premiers interrogatoires, il a d’abord indiqué être né en 1981 et “sans vouloir offenser monsieur Usman”, indique l’enquêtrice de la DGSI, “il a les traits d’un homme plus âgé que quelqu’un né en 1993”. L’avocat de l’intéressé s’agace. “C’est donc un constat visuel", commente Me Edward Huylebrouck, "cela fait partie de vos méthodes d’enquête ?” “Non, pas du tout”, reconnaît l’enquêtrice.

La suite du parcours de Muhammad Usman n’est pas vraiment plus claire : issu d’une fratrie de cinq enfants, il affirme avoir vécu en famille dans un petit village du Penjab, travaillant à l’exploitation de leur terrain agricole. Mais des services de renseignements pakistanais, les enquêteurs français ont appris par la suite “qu’il aurait été artificier dans un groupe pakistanais proche d’Al-Qaïda. Puis, qu’il avait disparu de son village natal pendant près de dix ans pour rejoindre les Talibans”, poursuit l’enquêtrice 287SI, qui témoigne de façon anonyme.

Ensuite, c’est le ralliement au groupe terroriste État islamique, après un long périple à travers l’Iran qu’il rejoint “seul, en train jusqu’à Karachi”, puis la Turquie dont il traverse la frontière à pied et enfin la Syrie et les rangs de l’EI. Là, il assure n’avoir “entendu ni bataille, ni bombardement”, n’avoir "participé à aucun entraînement ni combat”. Lors de ses interrogatoires, il affirme encore : “Il n'y a rien qui m'a choqué, ce que j'ai pu voir là-bas c'est l'islam qui fonctionnait. Pour un adultère, la sanction c'est la lapidation. Les homosexuels, on les monte au sixième et on les jette dans le vide. On coupe la main des voleurs. J'ai retrouvé là-bas toute la pureté de l'islam originel.”

Usman dans une vidéo de propagande

Dans le box, Muhammad Usman écoute les propos de l’enquêtrice à son sujet, traduits de l’ourdou par une interprète. Imperturbable. Il ne se manifeste guère plus lorsqu’est projetée une vidéo de propagande de l’État islamique. Cette vidéo est une nouveauté du dossier. Les services de renseignement américains ne l’ont transmise à leurs homologues français qu’en août dernier.

Durant 6 minutes et 8 secondes de propagande, on découvre des scènes de liesse. Les images pourraient ressembler à celles d’une fin de match de football, ou de fête nationale dans les rues. Si ce n’est qu’il n’y a que de jeunes hommes, drapeaux de l’EI à la main, armes en bandoulière pour certains, l’index pointé vers le ciel - geste que se sont appropriés les partisans du groupe terroriste - pour d’autres. Et que la victoire qu’ils célèbrent n’est pas sportive mais guerrière : la chute de la ville de Ramadi en Irak, en mai 2015.

Soudain, Muhammad Usman apparaît à l’écran, au milieu de cette foule en liesse, une kalachnikov dans son dos. Une fois n’est pas coutume, le président tente de le faire réagir à chaud, l’invite à se lever dans le box. Mais son avocat, Me Edward Huylebrouck, intervient : "Il sera entendu sur les faits en janvier et il s'expliquera à ce moment-là." Muhammad Usman se rassied sans dire un mot.

Le box des accusés et les avocats de la défense pendant le témoignage d'une enquêtrice de la DGSI sur le parcours des terroristes Usman et Haddadi. © Radio France / Valentin Pasquier

À Raqqa, Haddadi et Usman se rencontrent

Deux accusés plus loin dans le box, Adel Haddadi écoute attentivement, lui aussi, le récit de l’enquêtrice. Son parcours tout d’abord : né le 17 juillet en Algérie, passe lui aussi par la Turquie. “Il quitte son pays sans prévenir sa famille. En Turquie, il est pris en charge par un passeur jusqu'à ce qu'il lui dise de continuer à pied. C'est comme cela qu'il rejoint les rangs de l'État islamique”, détaille l’enquêtrice 287SI.

Et c’est dans un appartement de Raqqa qu’il va rencontrer Muhammad Usman, mais aussi les deux djihadistes irakiens qui, le 13 novembre 2015, déclencheront leur ceinture explosive au Stade de France. Là, le commanditaire de ces attentats, Oussama Atar, leur confie “une mission commune", poursuit l’enquêtrice, “aller en France pour commettre une action suicide”. Dans ses interrogatoires, Adel Haddadi reconnaît “qu’il a été envoyé comme kamikaze en France pour remplacer une personne qui s’est désistée”. Mais l’accusé algérien affirme aussi n’avoir occupé au sein de l’État islamique que des fonctions de cuisinier.

“Cela vous paraît crédible que quelqu’un qui n’a jamais combattu selon ses dires soit recruté pour une action suicide dans tel projet ?”, interroge l’avocate générale Camille Hennetier. “Non, on voit mal comment l’État islamique prendrait un tel risque”, analyse l’enquêtrice. “Vous avez des éléments objectifs pour confirmer qu’il aurait été combattant ?”, insiste cependant l’avocate d’Adel Haddadi, Me Léa Dordilly. L’enquêtrice répond par le même principe de déduction : “Étant donné le fonctionnement de cette organisation et au vu de l'ampleur du projet, il est peu probable qu'il ait juste été cuisinier."

Interrompus par les contrôles migratoires

Quoi qu’il en soit, il semble établi que, plusieurs jours durant, le quatuor se prépare depuis l’appartement de Raqqa. Ils reçoivent chacun 3.000 euros, un téléphone pour communiquer avec le commanditaire une fois sur la route des migrants pour rejoindre l’Europe, des vêtements. Mais aussi un faux passeport pour l’établissement duquel on les emmène faire des photos d’identité. L’État islamique a tout prévu : leur exfiltration en Turquie, la traversée du pays via Kilis, Gaziantep, Adana. Jusqu’à Izmir. La traversée de la mer Egée jusqu’à l’île grecque de Leros.

Ce que l’organisation terroriste n’a pas envisagé en revanche c’est que seuls deux des djihadistes passeront les contrôles migratoires avec succès. “Les deux Irakiens vont poursuivre leur périple funeste mais Muhammad Usman et Adel Haddadi sont arrêtés, leurs faux passeports ayant été détectés", explique l’enquêtrice. Pendant un mois, ils sont emprisonnés sur l’île de Kos. “Ils sont libérés le 28 octobre 2015”, raconte encore l’enquêtrice. Puis, après avoir à nouveau reçu de l’argent de l’État islamique, reprennent la même route des migrants que les autres membres des commandos qui les ont précédés : Athènes puis la Macédoine, la Serbie.

Le 13 novembre 2015, alors que Paris et Saint-Denis sont attaquées, ils sont en Croatie, puis en Slovénie. Durant leur trajet, ils ne cessent d’échanger avec Oussama Atar, leur commanditaire resté en Syrie (et l’un des accusés, lui aussi de ce procès, bien que présumé mort). Des conversations via l’application cryptée Telegram, analysées par un autre enquêteur de la la DGSI qui témoignage sous le matricule 571SI. Il y est question de “ma tante”, “mon oncle”, de “la nourriture qui est bonne" ou du “médicament qui n’est pas bon”.

Le 3 octobre, Adel Hadadi avait écrit au commanditaire Oussama Atar - celui qu’il appelle “mon oncle”. "Nous attendons le moment propice", écrit-il. Heureusement, le moment propice ne viendra pas. Les deux hommes arrivent enfin en Autriche, dans un camp de migrants. C’est là qu’ils seront tous les deux interpellés le 10 décembre 2015.