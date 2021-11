Au 50e jour du procès, la cour a entendu de nouveaux enquêteurs belges. A notamment été évoqué l'un des kamikazes du 13-Novembre, Brahim Abdeslam. En l'absence de son frère dans le box des accusés.

Brahim Abdeslam tenait le café Les Béguines à Molenbeek, dont des images ont été projetées à l'audience. © Radio France / Valentin Pasquier.

Numéro 440.232.779. Ainsi est identifié le premier des enquêteurs belges au programme de ce cinquantième jour de procès. On le voit apparaître sur les écrans de la salle d'audience. Il est comme son collègue hier, en visio, le visage en partie découvert, un masque sur le nez. Ainsi en a décidé la cour : les policiers bruxellois qui ont activement participé à cette colossale enquête franco-belge ne viendront pas physiquement à la barre face à la cour.

Et des accusés protestent, boudant le box, pour le deuxième jour consécutif. Ils étaient quatre hier, à déserter leur procès : Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofian Ayari, Osama Krayem. Même quatuor déserteur aujourd'hui, auquel s'est ajouté l'accusé Mohamed Bakkali. Le président Périès fait constater par l'huissier leur refus de comparaître, et l'audience démarre sans ces cinq accusés, comme le permet la loi, leurs avocats les représentant.

"Le café Les Béguines était un repaire"

"Bonjour messieurs dame", lance le président face à l'écran dans lequel on voit le témoin-enquêteur n°440.232.779, entouré d'autres hommes et d'une femme, tous devant un écran d'ordinateur. Seul l'enquêteur a la parole, et il est là pour parler de Brahim Abdeslam, le grand frère de Salah Abdeslam. Ils avaient cinq ans d'écart. Brahim était né en 1984 à Bruxelles. Il est mort le 13 novembre 2015, après avoir déclenché sa ceinture explosive au Comptoir Voltaire et après avoir semé la terreur à la kalachnikov, en tirant sur des terrasses parisiennes.

"Brahim Abdeslam s'était marié en 2006 en Belgique", dit l'enquêteur. A divorcé, fréquenté une autre femme, s'est remarié au Maroc en 2014, "et a divorcé au bout de trois mois". L'enquêteur évoque ce que toute la cour sait déjà : Brahim Abdeslam tenait le café Les Béguines à Molenbeek. On projette une photo, façade de briques rouges, banquettes de cuir et chaises de bois à l'intérieur, ainsi qu'un flipper. L'enquêteur narre un trafic de drogue dans ce café, "un repaire". Il évoque le passé de petite délinquance de Brahim Abdeslam, qui a fait de la prison entre autres pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture. Dans ce café, où l'accusé Abrini a un jour reconnu "qu'on entendait parler de l'Etat islamique, et voilà".

En juillet 2014, Abdelhamid Abaaoud, coordonnateur présumé des attentats et l'un des membres du commando des terrasses, est déjà en Syrie. Et de là-bas, c'est lui surtout qui aurait appelé Brahim et d'autres. Les communications auraient été reçues dans la cave des Béguines. Abaaoud, le djihadiste qui tractait des cadavres derrière un 4/4, incite alors Brahim Abdeslam à venir "rejoindre l'armée d'Allah". Et le 23 janvier 2015, Brahim Abdeslam réserve un billet aller-retour pour la Turquie. Le 28 janvier 2015, il aurait appelé son frère Salah depuis la frontière turco-syrienne, et lui aurait dit qu'il allait la franchir.

La façade du café "Les Béguines" à Molenbeek. © Radio France / V. P .

Une semaine plus tard environ, il est de retour. Pas par le vol prévu, mais le voilà de nouveau en Europe, au volant, et il se fait contrôler par hasard pour excès de vitesse, infraction de "roulage", comme disent les enquêteurs belges. Son voyage en Turquie a été signalé. Il est sur la liste de ceux qu'on doit suivre discrètement. Se retrouve convoqué au commissariat.

Auditionné par la police locale et questionné sur son soi-disant voyage en Turquie. Les policiers tentent de vérifier sa radicalisation. "Je suis croyant mais je fume du shit", les embobine Brahim Abdeslam. Interrogé sur ce qu'il pense du djihad, il leur répond : "C'est le bon comportement, se combattre contre soi-même avant de faire quelque chose de mal", faisant ainsi référence à la définition du djihad au sens de l'effort sur soi, se gardant bien de parler du djihad armé. Le président de la cour demande à l'enquêteur belge : "Vous aviez l'impression que Brahim Abdeslam pratiquait la ..., je ne sais plus le nom, oui, la taqiya ?" La taqiya est une ruse, technique de dissimulation des terroristes.

Un avocat de parties civiles, Me Chemla, veut savoir depuis quand Brahim Abdeslam était dans les fichiers pour terrorisme. Fin janvier 2015, bafouille l'enquêteur, mais lui ne consultera cette "documentation" que le 14 novembre au lendemain des attentats parisiens. Me Chemla met en exergue une autre aberration : le téléphone de Brahim Abdeslam analysé en 2017, "c'est à ce moment-là seulement que les conversations Facebook sont apparues". Ces conversations entre lui et Abaaoud, notamment.

"Lorsqu'on saisit un téléphone, c'est dans quel intérêt ?", demande l'avocate de Salah Abdeslam

Sur les bancs de la défense, plusieurs avocats eux aussi s'étonnent devant les propos que vient de tenir cet enquêteur bruxellois. Me Vettes, l'un des avocats de Salah Abdeslam pose cette question : "Le café Les Béguines, il apparaît quand dans vos radars ?" "2015", répond le policier. Me Vettes note qu'on a retrouvé un document de propagande djihadiste chez lui, "c'est donc pas la taqiya !" Brahim Abdeslam "qui se moque même de la police belge", avec un mot de "permission des parents au djihad". L'enquêteur murmure un minuscule "oui", embarrassé.

Me Olivia Ronen, l'autre avocate de Salah Abdeslam enchaîne : "Lorsqu'on saisit un téléphone c'est dans quel intérêt ?" L'enquêteur se tait, se sent piégé, et bredouille : "pour l'analyser". Voilà. "Et ça n'a pas été fait", triomphe Me Ronen. Me Negar Haeri, avocate de Mohammed Amri, est la plus pertinente. Point par point, subtilement, elle anéantit la défense de la police belge, retraçant le suivi de Brahim Abdeslam, par la DR3, la police antiterroriste fédérale, qui n'a pas su arrêter le futur terroriste. "On l’avait sous la main cet homme, on l’avait sur un plateau d’argent, mais on a pas su s’en servir. Ça fait froid dans le dos rétrospectivement", conclut la brillante Negar Haeri.