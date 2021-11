Les enquêteurs belges sont revenus témoigner et se succèderont chaque jour en cette treizième semaine de procès des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, ils ont évoqué l'accusé Abrini, qui a refusé de comparaître dans son box.

Dans la salle d'audience du procès des attentats du 13 novembre 2015, le 30 novembre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

Il est le meilleur ami de Salah Abdeslam. Celui qui au premier jour de ce procès était assis à ses côtés, hasard de l'ordre alphabétique, puis Mohamed Abrini a ensuite changé de place car il bavardait trop avec l'accusé numéro un. Depuis trois audiences, le voilà déserteur de box, comme Abdeslam et trois autres accusés. Mohamed Abrini est l'un des cinq accusés à avoir refusé de comparaître à l'ouverture de ce 51e jour d'audience. Une bouderie contre les enquêteurs belges interrogés en visio et qui ne se sont pas déplacés à la barre, comme le réclamaient des avocats de la défense. L'enquêteur entendu aujourd'hui comme témoin était pourtant venu parler de Mohamed Abrini, et il l'a donc fait en son absence.

Engrenage(s)

La cour d'assises établit la liaison avec la Belgique et un policier apparaît sur grand écran, costume, cravate, masque, ordinateur. Il est l'enquêteur n° 441.157.616, accent belge prononcé. Il démarre son propos par une citation de Mohamed Abrini lors de l'enquête. L'enquêteur appuie sur chaque mot, chaque lettre : "Engrenage, mon parcours est comme les lettres de l’alphabet, de A comme Abrini, à Z comme Zaventem". Cette phrase, Mohamed Abrini l'a prononcée après son interpellation en avril 2016, un mois après les attentats du 22 mars à Bruxelles. Les terroristes avaient ciblé le métro et l'aéroport de Zaventem. Abrini, chapeau vissé sur la tête, avait été filmé par les caméras de vidéosurveillance, poussant un chariot avec deux autres kamikazes. Mais Abrini s'était ensuite enfui sans se faire exploser.

L'accusé Mohamed Abrini dans le stade de football de Manchester United. © Radio France / Valentin Pasquier

A l'écran, l'enquêteur bruxellois veut retracer le parcours de cet accusé, souvent surnommé "l'homme au chapeau" depuis ces attentats bruxellois, ou encore "Brioche". Le policier lit mot à mot ce qu'il a prévu de dire devant la cour. Me Marie Violleau, avocate de Mohamed Abrini, se lève, s'offusque, faisant remarquer à la cour que c'est un réel problème de lire ainsi son texte, le principe des assises étant l'oralité des débats pour les témoins. Le président Périès rappelle à l'ordre le policier, qui se remet à lire de plus belle.

Dans un récit écrit mais fouillis, le policier belge évoque les moments-clés du basculement de Mohamed Abrini. Elément essentiel : le départ en Syrie de son petit frère Souleymane, le 7 janvier 2014. Mohamed Abrini est alors en prison. Depuis les années 2000, il a été maintes fois condamné, notamment pour des vols de coffres dans les concessions automobiles, ce qui lui a valu un autre surnom : "Brink's". Il multiplie les séjours en détention et les sorties. Est encore en détention le 4 août 2014, lorsqu'on lui apprend la mort de son petit frère, à l'âge de vingt ans, sur le champ de bataille du califat de Daech, en soldat de l'Etat islamique.

"Il parle beaucoup de djihad... lol"

Peu après, la fiancée de Mohamed Abrini dit de son amoureux qu'il "parle bcp (beaucoup) de djihad... lol" Le 15 novembre 2014, Mohamed Abrini écrit à sa dulcinée : "Je vais me battre pour la cause du tout puissant... et le prix a payer c’est lesser sa vie..." (sic) A cette époque, Abrini regarde des vidéos violentes au café Les Béguines de Brahim Abdeslam. En 2018, il dira à une enquêtrice qu'il avait eu "les larmes aux yeux en regardant la vidéo d'une femme qui se faisait violer et appelait au secours". Autant de vidéos de propagande de Daech.

Abrini semble multiplier les signes d'attirance pour le califat qui s'étend entre Irak et Syrie. Il écrit en tout cas à l'un de ses cousins en détention, et se renomme ainsi dans la case expéditeur : "Abou Hamza, Rue du Sham, n° 19 1618 Dawlat ul islam" Le Sham, mot sans cesse repris par les djihadistes, correspondant à une terre d'islam historique en Syrie. La dawla signifiant l'Etat. Puis l'enquêteur évoque le départ d'Abrini pour la Syrie. Le 16 juin 2015, il réserve un billet pour la Turquie. Prend un vol Bruxelles-Istanbul le 23 juin. Aurait passé la frontière syrienne six jours plus tard : "C’est un jeu d’enfant. Faut pas escalader des barbelés. En fait, vous traversez un champ de maïs et vous êtes en Syrie".

Un mystérieux voyage en Angleterre

En Syrie, Abrini voit Abaaoud, qu'il connaît depuis 20 ans, puisqu'ils ont grandi ensemble à Molenbeek. Abrini serait allé Raqqa pour se recueillir sur la dépouille de son petit frère. C'est ce qu'il répètera quelques années plus tard à une juge qui l'interroge. Affirmant qu'il s'est rendu là-bas, "à nonante-cinq pourcent" pour son frère, "5% pour combattre". Huit jours plus tard, il fait finalement demi-tour, avec en poche 2000 dollars que lui a laissés Abaaoud. Avec une mission : aller récupérer d'autres billets à Londres. Le 9 juillet 2015, Abrini atterrit dans la capitale britannique, appelle divers numéros : son beau-frère en Belgique, puis Abdellah Chouaa, co-accusé de ce procès. Malgré son piètre anglais, il joint lui-même un numéro britannique, et se rend à Birmingham.

Souleymane Abrini, petit frère de Mohamed Abrini, diffusée en photo lors du procès le 30 novembre 2021. © Radio France / Valentin Pasquier

À Birmingham, où il prononce le sésame : Abaaoud, alias Abou Omar, deux hommes lui auraient remis 3000 livres sterling, dans un bois. Il aurait ensuite joué au casino et gagné 4000 euros de plus. Et fait un mystérieux détour par le stade de football de Manchester où il prend des photos. "Pas du repérage, du pur tourisme", avait ensuite juré Abrini à la juge. Ce qui six ans plus tard, laisse toujours les enquêteurs sceptiques. De retour d'Angleterre, il passe en tout cas par l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le 16 juillet 2015. C'est le co-accusé Abdellah Chouaa qui le récupère. Puis Abrini se rend de lui-même au commissariat de Molenbeek. Il sait que les policiers sont suspicieux sur son voyage en Turquie, ils l'ont dit à ses parents. Alors, le voilà qui se présente, avec un discours rassurant : "Je suis 100% contre les personnes en Syrie, je suis né ici et je suis content en Belgique, j’espère que cette histoire s’arrête ici".

"Il s'est moqué de vous ! "

Les policiers le laissent repartir. Quatre mois plus tard, Mohamed Abrini accompagnera les commandos parisiens le 12 novembre 2015, dans ce qu'il a lui-même appelle "le convoi de la mort". Puis il repartira en taxi à Bruxelles dans la nuit, sans que les enquêteurs ne sachent si c'était le plan initialement prévu. Quatre mois plus tard encore, le 22 mars 2016, il poussera une bombe sur un chariot à l'aéroport de Zaventem.

Les avocats arrivent avec leurs questions. Me Chemla, qui représente de nombreuses victimes, note qu'Abrini avait effacé une partie des données de son téléphone avant de se rendre au commissariat. "Il s'est moqué de vous", lance-t-il à l'enquêteur. "Tout à fait", bredouille le policier belge. Il s'excuse, car il mélange les noms et les numéros de téléphone ! Me Dewavrin, autre avocate de parties civiles, enchaîne avec une autre question : pourquoi Abrini n'a-t-il pas été placé sur écoute dès juillet 2015 ? "Avant de placer quelqu'un sur écoute, faut d'abord connaître son numéro d’appel", rétorque le policier. Et l'écoute n'a en effet commencé que début novembre.

Me Marie Violleau, avocate de Mohamed Abrini, se lève pour demander à l'enquêteur combien d'actes d'enquêtes a-t-il fait dans cette enquête dont il vient de parler ? "Aucun", bafouille-t-il. Au soir du 51e jour de ce procès des attentats du 13 novembre, beaucoup se demandent quelle est la pertinence de ces témoignages d'enquêteurs belges qui depuis trois jours, se renvoient la balle, bottent en touche, ou lisent les PV rédigés par d'autres.