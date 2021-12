Au 53e jour de ce procès, les enquêteurs belges sont venus parler de Oussama Atar, commanditaire présumé des attentats du 13 novembre. Et ils ont évoqué ses liens avec ses cousins, les frères El Bakraoui, qui sont considérés comme les "opérationnels" des attaques.

Des images de Oussama Atar diffusés devant la Cour d'assises; © Radio France / Valentin Pasquier

Un box d'accusés à moitié vide, pour le cinquième jour consécutif. Signe de protestation d'un certain nombre d'accusés qui refusent de comparaître alors que les enquêteurs belges se succèdent en visio depuis cinq jours. Le président Périès fait les comptes : cinq accusés absents au 53e jour de procès. Comme les jours précédents, on envoie l'huissier constater ce refus de comparution. Et la cour appelle Bruxelles. L'enquêteur 447.761.902 et trois personnes autour de lui apparaissent à l'écran.

"Le chimiste"

C'est le même enquêteur qu'hier, qui vient d'abord parler de Oussama Atar considéré comme le commanditaire des attentats du 13 novembre et présumé mort en Syrie. Son petit frère Yassine Atar est quant à lui présent dans le box, et il écoute. Oussama Atar, né en 1984, était le 4e de la fratrie. Yassine Atar, le 5e. Leurs parents, marocains, ont émigré en Belgique. Lors de sa scolarité en Belgique, Oussama Atar a triplé une classe, puis a choisi un enseignement technique avec 15 heures de chimie, ce qui lui a valu le surnom de "chimiste". Puis dès les années 2000, il s'envole pour la Syrie, s'inscrit à des cours d'arabe à Damas. Et prend ensuite la route de l'Irak. Nous sommes alors en 2004. Il est un vétéran de la bataille de Falloujah. Fait partie d'un groupe de combattants affilié à Al Qaïda. Rencontre alors Al-Adnani qui deviendra dix ans plus tard numéro 2 de Daech.

En 2005, Oussama Atar est arrêté en Irak, à un check-point tenu par les Américains. En 2007, il est condamné par un tribunal à Bagdad. En Belgique, sa famille se bat pour le rapatrier, organise une conférence de presse, jurant qu'il est faible, atteint d'une tumeur. Et Atar finit par rentrer à Bruxelles en 2010. Peu après, alors qu'il est censé ne plus quitter le territoire, il récupère un passeport et s'envole à nouveau. Il part d'abord en Tunisie. Puis le 6 décembre 2013, il prend un vol aller-retour Bruxelles-Istanbul. Décolle pour la Turquie, et ne revient jamais en Belgique. Il franchit la frontière syrienne, et deviendra le chef de la cellule des opérations extérieures de Daech. C'est lui qui validera "les attentats projetés" vers l'Europe, dont ceux du 13 novembre, avec les commandos les plus redoutables.

Le mystérieux passeport du commanditaire

Un avocat général s'étonne qu'il ait pu avoir ainsi un passeport, et émet l'hypothèse selon laquelle Oussama Atar aurait pu être un informateur sur lequel la police belge aurait misé. Un éventuel "indic" qui aurait alors largement floué les autorités belges. Un avocat de parties civiles, Me Chelma, revient sur cet énigmatique passeport validé par les Belges. Demande si Oussama Atar a pu être "un agent double" ? "Ou alors, les Belges sont très naïfs", estime-t-il à la pause. A l'audience, on projette des photos de Oussama Atar sur tous les écrans. Sur un cliché, il a les cheveux courts et une petite barbe courte. Sur un autre, il porte un bonnet islamique et une énorme barbe prophétique très brune.

Les avocats de la défense à la Cour d'assise spéciale à Paris. © Radio France / Valentin Pasquier

L'enquêteur en vient aux liens que Oussama Atar a entretenu avec ses cousins, les frères Ibrahim et Khalid El Bakraoui. Des frères bien connus de la justice belge, pour avoir braqué à la kalachnikov. "Le meilleur ami de Ibrahim c'était Khalid", disait d'eux leur soeur. "Ils sont comme les deux doigts de la main, depuis qu'ils sont tout petits", ajoutait leur père. Les deux frères El Bakraoui ont longtemps été des criminels de droit commun, incarcérés en Belgique. En prison, entre 2010 et 2013, leur cousin Oussama Atar est allé leur rendre de fréquentes visites. En prison, c'est sous son influence qu'ils auraient évolué. Seraient devenus très religieux, auraient changé d'attitude. "Au parloir, ils me réprimandaient sur mes tenues vestimentaires", confiera leur soeur aux enquêteurs belges.

L'enquêteur n° 447.761.902 laisse sa place à une enquêtrice n° 447.437.051. Elle est surtout venue parler de Ibrahim El Bakraoui, l'aîné des deux frères. Ibrahim El Bakraoui, condamné en 2010 à dix ans de prison, mais libéré en 2014, a tenté de se rendre en Syrie en juin 2015. Son voyage s'est arrêté à Gaziantep, en Turquie, où il s'est fait pincer par les policiers. Il nie alors avoir voulu rejoindre Raqqa. En juillet 2015, il est expulsé par les autorités turques vers l'aéroport Schiphol, Amsterdam. A peine atterri, il ne tarde pas à redécoller. Et tente cette fois un vol Paris-Athènes avec son ami El Haddad Asufi, un des accusés de ce procès.

Tête pensante des attentats parisiens puis kamikaze des attentats de Bruxelles

Ensemble, ils réservent ensuite une croisière Athènes-Venise, avec escales en Turquie et en Croatie. Finalement, ils resteront en Turquie, où Khalid El Bakraoui les rejoindra. Ils y rencontreront Abdelhamid Abaaoud, coordonnateur des attentats parisiens entre le 24 et le 26 juillet 2015. Et tous rentreront en Belgique. Abaaoud pour piloter l'attentat du Thalys, puis participer au commando parisien des terrasses. Les frères El Bakraoui pour organiser depuis Bruxelles, les attentats du 13 novembre.

Selon les déclarations de certains accusés lors d'interrogatoires antérieurs au procès, Ibrahim El Bakraoui aurait choisi les cibles parisiennes, cherché les armes et des planques. Et il aurait été "trop content" après ces attentats parisiens. Il aurait dit, selon un co-accusé : "Même si on meurt maintenant, ils ont vu de quoi on était capables".

Ibrahim El Bakraoui n'avait semble-t-il pas prévu de mourir quatre mois plus tard, et comptait au contraire organiser bien d'autres attaques meurtrières. Etre une fois, deux fois, moult fois, un logisticien d'attentats en Europe. Mais le 18 mars 2016, à Bruxelles, l'arrestation de Salah Abdeslam, seul membre des commandos parisiens encore en vie, transforme ses plans. Ibrahim El Bakraoui enregistre alors deux testaments sonores qu'il envoie en Syrie. Deux audios, que les enquêteurs ont retrouvés dans une planque et qui résonnent soudain dans la grande salle d'audience.

La voix d'Ibrahim El Bakraoui est presque nasillarde. Son élocution n'est pas toujours très claire. Dans le premier audio, très court, il se présente comme "frère Abou Souleyman" et veut expliquer comment il a prêté allégeance au groupe Etat islamique, en novembre 2014, "et dans mon coeur bien avant cela, mais j'étais incapable de le dire pour des raisons physiques". Avant, il était en prison. Dans le deuxième audio, Ibrahim El Bakraoui évoque "le sentier du djihad" et dit que "si ce message est écouté c’est qu’Allah nous a permis de frapper ses ennemis et nos ennemis au coeur de chez eux".

ll explique que _"les kouffars sont venus en Irak, les dirigeants censés nous représenter n'ont pas bougé le petit doigt, ils sont en train de tuer des musulmans tous les jours, il y a des bombes qui tombent sur nos mosquées, sur nos hôpitaux, sur nos écoles". Et Ibrahim El Bakraoui ajoute que "la meilleure action est de combattre les kouffars dans leurs terres"._ Peu après cet enregistrement, le 22 mars 2016, il s'est fait exploser dans le métro de Bruxelles à la station Maalbeck, où il y a eu 16 morts. Son frère Khalid El Bakraoui a lui déclenché sa bombe à l'aéroport de Zaventem. Et les enquêteurs considèrent que ces attentats bruxellois ont signé la fin de la cellule franco-belge qui a fomenté et commis les attentats parisiens du 13 novembre.