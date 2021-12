Au coeur du 54e jour du procès des attentats du 13 novembre, le rôle de Yassine Atar, seul des accusés présents à être jugé en même temps que son frère. Accusé-fantôme, présumé mort en Syrie le 17 novembre 2017, son frêre, Oussama Atar, est est le commanditaire présumé des attentats du 13 novembre 2015.

Allure soigneusement décontractée, petite chemise en jean délavée, cheveux courts et bien coiffés, pas de barbe, Yassine Atar est assis presqu'au centre du grand box de verre. © Radio France / Valentin Pasquier

Yassine Atar est assis presqu'au centre du grand box de verre. Allure soigneusement décontractée, petite chemise en jean délavée, cheveux courts et bien coiffés, pas de barbe. Ce trentenaire est le seul des accusés présents à être jugé en même temps que son frère. Dans un cas de figure très particulier, puisque son frère Oussama Atar est accusé-fantôme, présumé mort en Syrie le 17 novembre 2017, probablement tué par une frappe de la coalition internationale. Oussama Atar est le commanditaire présumé des attentats du 13 novembre 2015. Et la cour le juge sur ces accusations-là, n'ayant pas la preuve définitive de sa mort.

"Il y a deux Yassine, un avant et un après le retour d'Oussama"

Yassine Atar, lui, est en chair et en os dans le box. Accusé entre autres d'avoir détenu une clé de la planque dans laquelle s'était caché Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos parisiens. Depuis son arrestation en 2016, et durant toute l'enquête, Yassine Atar a tout fait pour se détacher de son grand frère pourtant admiré. Au 54e jour de ce procès, il est contraint d'écouter une enquêtrice belge énumérer des éléments assez accablants sur les idées radicales qu'il aurait eues, comme son frère parti rejoindre les rangs de Daech, après avoir été un vétéran du djihad irakien dans les années 2000. L'enquêtrice belge 447.437.051 est comme hier en visio depuis Bruxelles, masque sur le nez. Elle commence par expliquer que Oussama Atar était le seul frère de Yassine, deux frères au milieu de cinq soeurs. Quand Yassine Atar est devenu père en juillet 2015, il a d'abord prénommé son fils Oussama, avant de le débaptiser et d'opter pour le prénom Mehdi.

L'année de la naissance de son enfant, Yassine Atar est condamné pour trafic de stupéfiants. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à voyager au Maroc, notamment à Tanger où il a rêvé un temps d'ouvrir un restaurant. En septembre 2015, il conduit aussi jusqu'en Espagne, sous une fausse identité - la même que celle qui sera attribuée à Ismaël Mostefaï, un des terroristes du Bataclan. A la même période, il va acheter une Mercedes à Malaga. Aller-retour dans la journée. Qui est alors vraiment Yassine Atar ? Un petit délinquant qui aime les grosses voitures, les belles fringues et les jolies filles ? C'est ainsi qu'un de ses amis brossait son portrait à gros traits.

L'ami note qu'il y a "deux Yassine, un avant et un après le retour d'Oussama". Yassine Atar avait 17 ans quand son frère aîné est parti une première fois en Syrie, puis a pris la route du djihad en Irak en 2003. Oussama Atar a été arrêté à un check-point américain en 2005 et Yassine Atar, "désespéré", a tenté d'aller le voir dans sa prison de Bagdad. Il a ensuite participé au comité de soutien avec conférences de presse pour le faire revenir. Oussama Atar est revenu en Belgique au début des années 2010. Et après, Yassine Atar se serait donc métamorphosé à en croire l'un de ses amis.

"Il ne voulait plus qu'on s'attable avec nos femmes au restaurant"

Cet ami assure que Yassine Atar a commencé "à devenir chiant", qu'il lui reprochait de mettre ses enfants à l'école américaine et lui disait qu'il fallait les inscrire à l'école arabe. Après s'être marié avec une jeune habitante de Molenbeek, Yassine Atar "ne voulait plus qu'on s'attable avec nos femmes au restaurant". L'enquêtrice montre des messages retrouvés dans le "GSM" de Yassine Atar, en juillet 2015, alors que son fils vient de naître. Il se plaint que sa femme ait eu une péridurale et soit prise en charge par un médecin masculin. A la même époque, il dit que le maquillage est "pervers". Au nouvel an 2016, il s'en prend à une de ses soeurs qui lui envoie des messages de bonne année : "c'est une fête de kouffars", écrit-il. Les "kouffars" pour désigner les mécréants. Quelques semaines plus tard, au printemps 2016, il reproche à sa femme d'aller à la piscine, "si ces chiens de kouffars regardent la vidéosurveillance". 2016 encore, il parle de "cette Belgique de merde".

Me Christian Saint-Palais, grand nom du barreau parisien défend Yassine Atar © Radio France / Valentin Pasquier

Me Christian Saint-Palais, grand nom du barreau parisien, se lève pour défendre Yassine Atar. Il note que ce dernier message n'est qu'un des trois sms dans lesquels son client parle mal de la Belgique. Trois sur des milliers, souligne l'avocat à l'accent du Béarn. Il se tourne vers Atar, "pardon monsieur", et demande à l'enquêtrice à propos de ce message grossier : "Vous ne croyez pas que c'est une certaine beaufitude plutôt que le germe du terrorisme ?"

L'enquêtrice belge évoque une clé USB retrouvée dans l'appartement de Yassine Atar en perquisition, après son arrestation en 2016. La clé était dans une boîte à chaussures. Elle contenait des anasheeds, ces chants glorifiant le djihad armé et incitant "à mourir pour Dieu", dit l'enquêtrice belge, à mourir pour Allah. Et la policière bruxelloise lance un audio, on entend l'anasheed et des tirs derrière. Interrogé sur cette clé, Yassine Atar avait dit qu'il l'avait trouvée dans une voiture d'occasion, et jurait qu'il ne l'avait jamais écoutée. A propos d'un ordinateur sur lequel on avait dégotté des liens vers le site radical Ansar-Al-Haqq ou Oussama Ben Laden, Yassine Atar avait avancé le même alibi : achat d'occasion.

Atar secoue la tête

Et sur les grands écrans, l'enquêtrice projette une photo de Yassine Atar et de sa femme en voyage en Thaïlande. Lui en habit genre treillis en tongs et doigt levé vers le ciel, ce qui est le signe de l'unicité d'Allah et geste de ralliement repris par l'Etat islamique. Elle, pose aussi avec un tee-shirt "Army" et index vers les cieux. L'avocat général demande au nom du parquet général comment se considérait l'épouse de Yassine Atar ? "Elle se déclare musulmane modérée" répond la policière, mais elle lit un effrayant courrier. Madame Atar écrivait alors : "Quand tu essaies de faire le djihad, tu passes pour un terroriste, quelle époque pourrie ! Puisse Allah hâter la fin des temps, qu'on en finisse !"

Derrière la vitre de son box, Yassine Atar ne cesse de faire non de la tête. A tout ce qui est dit. Son deuxième avocat, Me Raphaël Kempf, le défend à son tour avec brio. Met en exergue la fragilité de certaines hypothèses émises par l'enquêtrice. Il cite des appels attribués à son client, échangés avec un des opérationnels des attentats, Ibrahim El Bakraoui, son ami. "Mais quel était le contenu des messages ?", demande le jeune avocat parisien. L'enquêtrice reconnaît que personne n'a réussi à reconstituer le contenu de certains échanges. "Et quand on ne sait pas ce qui s’est dit, toutes les hypothèses sont permises, c’est ça votre manière d'enquêter ?" tonne Me Kempf. "Chacun retiendra que les hypothèses que vous formulez peuvent parfois être démenties !", renchérit Me Saint-Palais, au terme de cette semaine consacrée aux témoignages des policiers belges, qui sont souvent apparus approximatifs dans leurs résumés de l'enquête.