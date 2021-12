Au 55e jour de ce procès, la cour a entendu un enquêteur belge aux propos largement flous et hésitants. Et des avocats de parties civiles se sont émus. Une avocate de Salah Abdeslam s'est moquée.

Les avocats de la défense lors du procès des attentats du 13-Novembre. © Radio France / Valentin Pasquier

Le procès est entré dans sa quatorzième semaine, et en cette période de cinquième vague de Covid-19, le président de la cour, rajustant son masque noir sur le nez, rappelle "qu'on assiste à une recrudescence du virus". Jean-Louis Périès appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de respecter les gestes-barrières. Le magistrat suggère aux accusés présents de se desserrer un peu sur le banc du box, puisque dans la grande cage de verre, il y a des places vides aujourd'hui encore. Quatre accusés ont à nouveau refusé de comparaître : Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, et Osama Krayem. Ces absents continuent à bouder l'audience pour protester contre la non-présence physique des enquêteurs belges.

Surnoms : "poulet" et "Pouchos pouchos"

On rappelle la police judiciaire fédérale belge. "A Bruxelles, vous m'entendez ?" demande la cour. L'enquêteur numéro 440-232-779 apparaît sur tous les écrans de la grande salle d'audience, et il se met à lire un texte, d'une voix monocorde, en détachant chaque syllabe, presque comme s'il apprenait à lire ou voulait dicter son récit à la cour. D'emblée, le ton prête à rire. Le policier bruxellois commence par parler de l'accusé Bakkali, et enchaîne sur Salah Abdeslam. Le seul membre des commandos parisiens encore en vie n'est donc pas là pour l'écouter. "Donc, Abdeslam Salah a vécu toute sa vie à Bruxelles, et plus particulièrement à Molenbeek. Au moment des faits, il résidait au domicile familial", ânonne l'enquêteur.

Et il cite la kounya de Salah Abdeslam, son nom de guerre : "Abou Abderrahman". Et il donne ses surnoms : "Poulet" et "Pouchos pouchos", ce dernier étant associé à un compte Facebook. C'est sur ce réseau social qu'il échangeait notamment avec Abdelhamid Abaaoud, coordonnateur des attentats du 13 novembre 2015. "Abaaoud, un chouette gars", a un jour déclaré Salah Abdeslam aux policiers belges. Ces derniers le convoquent en février 2015. Un mois plus tôt, ils ont appris qu'il serait prêt à s'envoler pour Raqqa "pour aider ses frères en Syrie". Abaaoud se trouve précisément là-bas et ne va pas tarder à poster de terribles vidéos, dont celle sur laquelle il est au volant d'un pick-up, tractant des cadavres.

Salah Abdeslam aurait évoqué l'idée de rejoindre le califat de Daech dès novembre 2014. Il en aurait parlé à sa fiancée de l'époque, Yasmina, qu'il connaissait depuis ses quinze ans. Mais cette idée ne semblait pas coller avec le mode de vie du jeune homme, fumeur de cannabis et joueur de casino. Le 27 janvier 2015, il aurait accompagné son grand frère Brahim Abdeslam à l'aéroport. Et aurait lui aussi bouclé ses valises pour lui emboîter le pas et rejoindre l'Etat islamique quelques jours plus tard. Mais il n'est finalement convoqué au commissariat que le 28 février. Où il embobine aisément les inspecteurs qui l'interrogent naïvement. Salah Abdeslam prétend qu’il devait simplement partir en voyage avec des amis en Espagne ou au Maroc pour vadrouiller et dormir chez l’habitant.

"Vous ne lui avez pas pris son téléphone, rien ?"

Le procès verbal de fin d'audition conclut alors : "Salah Abdeslam ne présente aucun signe de radicalisme que ce soit dans sa tenue vestimentaire ou ses propos". Sur les bancs des avocats de parties civiles, Me Chemla bondit, ébahi. "Est-ce qu'on fait d'autres investigations que lui poser des questions ? Vous ne lui avez pas pris son téléphone, rien ?" Dans le grand écran de la salle d'audience, l'enquêteur en visio tente de se justifier : "A l'époque, le fait de vouloir se rendre en Syrie n'est pas une infraction". Me Chemla insiste, réclame des explications, martèle que tout le monde veut comprendre quel a été le suivi de Salah Abdeslam, après cette audition de fin février 2015, alors que son frère Brahim Abdeslam vient de rentrer de Syrie.

Brahim Abdeslam, un des kamikazes du 13 novembre 2015, un des terroristes du commando des terrasses parisiennes, aura passé une semaine en Syrie entre fin janvier et début février 2015. Son frère Salah l'a récupéré à l'aéroport de Schiphol. Mais le policier en visio se contente de dire qu'un magistrat belge a classé l'enquête sans suite concernant Salah Abdeslam, qui a juste eu ensuite "un suivi discret". Discret et si peu partagé que le 14 novembre 2015, quand il a été contrôlé en voiture par des gendarmes français peu avant de franchir la frontière belge, on l'a laissé repartir son nom n'ayant pas encore été signalé.

Me Seban, autre autre avocat de victimes enchaîne : "Vous pouvez nous en dire plus sur le café Les Béguines ?", tenu par les frères Abdeslam. Mais l'enquêteur de la police antiterroriste sèche, à part le fait que le café était réputé comme un repaire pour trafiquants de stupéfiants. "Est-ce que vous aviez l’information selon laquelle Salah Abdeslam s’était rendu à plusieurs reprises au Maroc ?", interroge encore Me Didier Seban. L'enquêteur répond qu'il y est allé au moins une fois, pour assister au mariage de son frère Brahim. L'avocat fait remarquer que les services marocains parlent de "six voyages" et "d'un signalement pour des faits de terrorisme". Le policier bruxellois de la DR3 -la brigade antiterroriste- n'en a pas eu connaissance.

Les avocats de Salah Abdeslam, Martin Vettes et Olivia Ronen. © Radio France / Valentin Pasquier

"Monsieur le président, je sais que mes questions sont fines !"

Puis ce sont les deux avocats de Salah Abdeslam qui prennent le micro. "On n’est pas là pour vous dire qu'il n’est pas radicalisé, je vous rassure tout de suite. La question qui se pose c’est sa radicalisation jusqu’en août 2015", commence Me Martin Vettes. Le jeune avocat aux yeux gris-bleus demande à l'enquêteur d'une voix posée s'il a des éléments matériels "objectivés" ? Aucun, est contraint d'avouer le policier antiterroriste. Et Me Olivia Ronen embraye, verbe haut, ton ironique. Elle se moque d'une perquisition faite aux Béguines, un an et demi après les attentats. Quinze minutes de perquisition, dit-elle, "pour y relever un grand désordre et trouver 31 fourchettes". Qui gérait le café ? L'enquêteur n'en sait rien. Y avait-il une cave ? Cette cave dont on a déjà parlé et dans laquelle il semble qu'on établissait les connexions avec Abaaoud en Syrie. Mais l'enquêteur ne l'a jamais perquisitionnée.

Me Olivia Ronen tâcle "le manque de rigueur". Et elle raille le policier. Le président Périès la reprend, lui reproche "un air goguenard" et la prie de garder ses commentaires moqueurs pour elle. "Monsieur, le président je sais que mes questions sont fines ! Et mon ton me sied assez !" réplique-t-elle avec arrogance, alors que l'enquêteur numéro 440-232-779 achève de bredouiller des réponses floues. Et c'est une drôle d'atmosphère qui flotte à la fin de ce 55e jour d'audience.