Trois proches de terroristes du Bataclan ont livré leur témoignage à la cour. Pères et soeur de terroristes, ils peinent, eux aussi, à comprendre comment ces jeunes Français ont pu basculer dans l'idéologie mortifère de Daech. Au risque de générer une grande frustration.

Azdyne Amimour, père de Samy Amimour, lors de l'audience © Radio France / Valentin Pasquier

Outre l’horreur, la douleur, la peine, la sidération, il est un sentiment que le terrorisme génère : l’incompréhension. Comment de jeunes hommes peuvent-ils en arriver à embrasser une telle idéologie mortifère au point de tuer leurs semblables ? Une soif de compréhension d’autant plus difficile à étancher que les auteurs de ces tueries sont morts. Alors quand arrivent à la barre les proches de ces auteurs, c’est sur eux qu’elle se déverse.

"Pas la peine de me chercher, je suis en Syrie"

Eux, c’est d’abord la famille de Samy Amimour, l’un des terroristes du Bataclan. Le père, Azdyne Amimour, 74 ans, jean, pulls et veste superposés dans les tons verts évoque à la barre ce seul fils, cadet d’une fratrie de trois enfants, son “parcours scolaire sans faute” : “Il a eu son bac du premier coup, s’est inscrit pour faire une licence en droit”. Et puis, sa radicalisation “à une vitesse vertigineuse”. Il a commencé à fréquenter la mosquée. “Au départje me disais : 's’il est sur la bonne voie en pratiquant la religion, je préfère ça qu'être dealer ou autre'", explique Azdyne Amimour. Mais rapidement, la mosquée devient “le quotidien” de Samy Amimour, raconte à son tour sa sœur cadette. Il se met à porter le qamis, vêtement traditionnel musulman qu’apprécient les salafistes, démissionne de son poste de chauffeur de bus à la RATP. “Mais moi, je n'ai su que beaucoup plus tard qu'il avait démissionné. Parce qu'il partait, il faisait sa journée,” se souvient Maya Amimour.

Et puis, fin 2013, “il nous a dit qu’il allait dans le sud de la France”, poursuit Azdyne Amimour. “Ma mère trouvait ça étonnant mais elle s'est dit que ça lui ferait du bien”, ajoute sa soeur. “Et puis il a appelé sa mère pour lui dire 'pas la peine de me chercher, je suis en Syrie'", explique Azdyne Amimour. C’est pourtant ce qu’il va faire. A l’été 2014, “je suis allé en Turquie, à Hattay. J'ai contacté mon fils par téléphone. Et le lendemain, quelqu'un a frappé à ma porte : il m'a dit dans 5 minutes, tu descends, tu ne parles à personne.” Avec l’aide de passeurs, Azdyne Amimour rejoint ainsi l’Etat islamique, y retrouve son fils. “Il avait une tenue militaire et des béquilles. Il m'a fait un sourire. On a pris la voiture, j'essayais de lui parler mais il n'y avait pas vraiment de communication."

Maya Amimour, soeur de Samy Amimour, lors de l'audience © Radio France / Valentin Pasquier

"J'ai essayé de l'égayer avec le foot, ça n'a pas marché"

Et c’est peut-être ce qui caractérise le mieux la famille Amimour. Chez ces gens-là, on ne parle pas. “Il y a un manque de communication chez moi qui a toujours été présent. Chaque sujet est tabou", résume d’ailleurs la plus jeune des enfants. Ainsi, c’est à peine si le fils échange dix phrases avec son père, pourtant venu jusqu’en Syrie pour tenter de le convaincre de rentrer. "Vous passez quatre jours, votre fils ne veut pas communiquer quoi que ce soit”, tente de comprendre le président. “Moi-même, j’essayais de comprendre. Mais il a été complètement lobotomisé. J'ai essayé de l'égayer avec le foot, ça n'a pas marché. J'ai essayé autre chose, non plus. J'avais espoir qu'il revienne, mais je pense qu'ils l'ont tellement impliqué qu'il ne pouvait plus faire marche arrière." Pas même lorsque, au cours de leur unique et court tête-à-tête, il joue son va-tout : une lettre de son épouse pour leur fils. “C’était une belle lettre, intelligente. Dans l’enveloppe, moi j’avais glissé un billet. Il est parti la lire dans un coin. Il est revenu, normal, rien. Il m’a rendu le billet et il a gardé la lettre”. Le silence retombe. Azdyne Amimour rentre en France. Pas son fils.

Maya Amimour, elle, gardera encore le contact quelques mois durant. S’impliquera même dans le départ de Kahina, jeune femme de 17 ans, partie rejoindre Samy Amimour en Syrie pour l’épouser. Mais ces faits-là font l’objet d’une procédure judiciaire toujours en cours et ne peuvent donc être évoqués devant la cour d’assises. A peine la jeune femme de 28 ans expliquera-t-elle qu’elle a été “suffisamment attendrie pour qu'il me demande les services qu'il a pu me demander". Ce frère dont elle dit encore qu’il incarnait pour elle “la figure paternelle”. Et dont elle ne parvient pas aujourd’hui à expliquer les actes barbares. ”Je me sens honteuse d'avoir le même nom”, souffle-t-elle, émue. Avant de quitter la salle.

"Il était pratiquant, normal. Comme tous les musulmans pratiquants"

Mohamed Mostefai, pere d'Ismael Omar Mostefai, lors de l'audience © Radio France / Valentin Pasquier

A la barre, le dernier témoin de la journée vient lui succéder. Mohamed Mostefai est le père d’un autre des terroristes du Bataclan : Omar Mostefai. Mais là encore, les questions de la cour, des avocats généraux, des parties civiles, viendront butter contre sa propre incapacité à expliquer l’inconcevable. A moins que, dans son cas, ce ne soit de la mauvaise foi. Lui aussi déroule le parcours de son fils, “garçon normal. Il était correct, juste, travailleur. Il était chef boulanger chez Paul. Et on n'a rien vu de mal chez lui, que du bien." Pas même le moindre signe de radicalisation, si l’on en croit le père Mostefai. “Vous n'aviez pas remarqué de changement dans son attitude ?", l’interroge le président. "Non, pas du tout. Il était pratiquant, normal. Comme tous les musulmans pratiquants." Mais, au vu des éléments du dossier, le président semble sceptique. Alors il insiste. “Il fréquentait quelle mosquée ? - La mosquée de Beaulieu. - Que vous fréquentiez aussi, c’est bien ça ? - Oui - Et c'était comment ? - Normal - C'était pas une mosquée un peu rigoriste ? - Non, je ne pense pas."

Le président tente encore : “Comment expliquez-vous que votre fils que vous décrivez comme gentil, se retrouve à décapiter quelqu'un avec un couteau, puis à tirer sur des jeunes de son âge à la kalachnikov ?”. “On n'a que vous comme interlocuteur pour comprendre”, insiste par ailleurs Me Constance Dewavrin, avocate de parties civiles. En vain. Le reste de l’audition est à l’avenant. Sincère ou pas, Mohamed Mostefai n’a pas de clé de compréhension magique à livrer à la cour. Il n’a rien vu des penchants djihadistes de son fils, n’a pas jugé bon prévenir la police lors de son départ en Syrie. Pas plus lorsque sa belle-fille et leurs deux enfants de 1 et 4 ans le rejoignent au sein de l’Etat islamique. "Je reconnais que j'aurais dû le signaler", concède le témoin. Qui ajoutera aussi être “désolé pour les victimes. Je suis touché parce que c’est un acte barbare. Et je leur demande pardon.” Le propos sonne un peu creux, se dilue dans la fin de l’audience. Après une 58e journée qui laisse tout le monde avec les mêmes incompréhensions qu’au départ.