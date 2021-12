Au procès des attentats du 13 novembre, la cour a tenté de décrypter l’univers du café des Béguines, tenu par les frères Abdeslam, avec des témoins du quartier de Molenbeek, employés ou habitués du café. Ils ont assisté à la radicalisation des deux frères.

Procès 13 novembre 12.16 Rafik, fréquentation du café Les Béguines © Radio France / Valentin Pasquier

Hier, la cour a plongé dans la réalité de Daech, ses vidéos de propagande diffusées dans les rues de Raqqa et le quotidien du “clan Clain” selon l’expression désormais consacrée devant cette cour d’assises. Aujourd’hui, c’est un autre univers qui se dévoile à l’audience : celui du café des Béguines, tenu par les frères Abdeslam en plein cœur de Molenbeek. “Un café qui servait à vendre des boissons, mais aussi des produits stupéfiants”, précise le président au premier témoin du jour, Rafik E.H, associé de Brahim Abdeslam dans ce café. “Oui, ça arrivait”, admet le témoin du bout des lèvres. “Mais c’était surtout Brahim” [Abdeslam]. “Il pouvait vendre jusqu’à une plaquette par jour, c’est ça ?” interroge à son tour l’avocat général Nicolas Le Bris. “Et même des jours, deux plaquettes”, renchérit le témoin.

Le café est d’ailleurs connu pour cela. Au départ, explique le deuxième témoin de la journée, Bilal E.S, “je ne voulais pas le fréquenter car j’ai quand même une image. Je ne voulais pas qu’on me voie dans un café où il y a de la drogue”. Il incite même le jeune Hamza Attou, aujourd’hui accusé de ce procès, à s’en éloigner. “Je lui ai dit qu'il devait partir de ce café, qu'il avait 20 ans, qu'il pouvait encore faire une formation au lieu de perdre son temps à vendre du shit dans ce café alors que les autres s'en battaient les steaks de lui. Et le mec m'a jamais écouté !, débite le témoin à toute vitesse.

La vidéo d’Abdelhamid Abaaoud, tractant des cadavres de Syriens était l’une des favorites de Brahim Abdeslam

Mais l’autre élément marquant du café des Béguines, celui qui intéresse dans le cadre de ce dossier, c’est que ses murs ont été témoins de la radicalisation des frères Abdeslam. Ses murs et ses habitués. Car c’est là, sur un ordinateur portable posé sur le comptoir, qu’étaient diffusées des vidéos de propagande de l’Etat islamique. La vidéo d’Abdelhamid Abaaoud, enfant du quartier lui aussi, tractant des cadavres de Syriens derrière un pick-up était l’une des favorites de Brahim Abdeslam, paraît-il. Brahim, souvent “très excité” au sujet de la situation en Syrie. “Il disait que c’était injuste. Que des enfants étaient tués.” La question, surtout, dans la perspective de ce procès, est de savoir qui d’autres parmi les accusés, participait au visionnage de ces vidéos de propagande djihadiste. Et c’est là que ça fluctue. Beaucoup. “Mohamed Amri, Hamza Attou, Ali Oulkadi, Salah Abdeslam …” affirme le témoin Rafik E.H, évoquant même des retransmissions sur l’écran télé du café.

Procès 13 novembre 12.16 Bilal, fréquentation du café Les Béguines © Radio France / Valentin Pasquier

Bilal E.S, lui, modère le propos. “Il y avait des gens derrière le PC, mais aussi des gens qui jouaient aux cartes. On parlait entre nous, de football. Il y avait une bonne ambiance.” “Et Mohamed Amri?”, l’interroge le président. “Amri, il n’était pas spécialement devant le PC”, le dédouane cet ancien copain de quartier. Même si, “on pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran quand on allait aux toilettes”.

Brahim Abdeslam, "un garçon qui rendait beaucoup de services"

Rafik E.H, lui, est plus incisif, évoque ces appels à Abdelhamid Abaaoud via Skype. Dans ces cas-là, "on n'avait pas le droit de descendre à la cave. Une fois, je suis descendu sans faire exprès, j'ai vu Brahim qui discutait avec Abaaoud. Il m'a dit de dégager”. Il est encore question de “trois barbus” venus un jour participer à ces appels avec la Syrie. “Et qu’est-ce qui a fait que vous n’avez pas été en mesure de comprendre la dangerosité de Brahim Abdeslam?”, s’interroge Me Negar Haeri, avocate de Mohamed Amri. "C’était quand même un garçon qui rendait beaucoup de services, qui aidait les vieilles dames à monter leurs sacs”, tente d’expliquer de son côté Bilal E.H.

Mais les témoins se contredisent entre eux. Et parfois avec eux-mêmes. “Ce n’est pas ce que vous aviez déclaré à l’époque”, entend-t-on à plusieurs reprises du côté des bancs de la défense. Confronté aux multiples versions qu’il a données aux enquêteurs, Rafik E.H finit par botter en touche : "je fumais des joints, je me souviens pas." En défense, Me Xavier Nogueras rebondit : "c'est peut-être un peu indélicat mais c'était quoi votre consommation à l'époque ?” - Deux ou trois par jour. Je fume toujours des joints …” - Ça j'ai cru comprendre, conclut l’avocat.

Quant au troisième témoin prévu ce jour, “il a réfléchi et ne va pas se présenter” indique le représentant du parquet fédéral belge où devait se dérouler l’audition. Le témoin vivant en Belgique, le président ne peut le faire emmener par les forces de l’ordre jusqu’à la cour d’assises. Fin donc de cette 61e journée d’audience.