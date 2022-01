Au 63e jour de ce procès des attentats du 13 novembre 2015, la reprise n'a été que très éphémère. Le temps d'annoncer qu'on attendait un nouveau test négatif de l'accusé Abdeslam, qui a contracté le Covid durant la pause de fin d'année.

: Jean-Louis Périès, le président de la cour d'assises spéciale, au début du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Chacun savait que la reprise de l'audience serait particulièrement brève en ce mardi 4 janvier 2022, 63e jour de ce procès des attentats du 13 novembre 2015 ; il reste encore cinq mois jusqu'au verdict. À l'origine, sur le calendrier minutieusement pensé par le président Périès, c'est l'accusé Mohamed Abrini qui aurait dû être interrogé. Mais durant la pause de fin d'année, son ami d'enfance Salah Abdeslam a contracté le Covid, et chacun sur les bancs de la salle d'audience, était suspendu aux dernières nouvelles sur la durée de l'isolement et la vraie date de reprise des débats.

Scènes surréalistes pour cette reprise éphémère

La cour devait faire son entrée à 12h30, comme chaque jour. Alors, peu avant, les avocats en robe noire se sont pressés sur leurs bancs. Les parties civiles, elles, étaient très peu nombreuses, à avoir fait le déplacement. Chacun pensait que la reprise allait être vite pliée. Puis la grosse pendule de l'immense salle d'audience a commencé à tourner. Une heure, puis deux heures d'attente. Et d'interrogations. Puis on a appris que la cour était en train d'attendre les derniers tests sanitaires de Salah Abdeslam, toujours pas transmis par l'administration pénitentiaire. Puis, signe que la cour n'allait peut-être plus tarder, les avocats généraux ont fait leur apparition. Et les avocats de parties civiles, trépignant d'impatience, se sont mis à applaudir, et à pousser des grands "ah !". Première scène assez surréaliste, de cette fausse reprise.

Et puis la cour d'assises a fait son entrée à son tour. Le président Périès annonce que "l'audience est reprise, mais elle ne durera pas très longtemps, même si vous avez attendu très très longtemps". Et le magistrat en robe rouge ajoute : "Je salue votre patience". Puis il avoue, l'air contrarié : "Il me manque une information". La première information qu'il délivre à haute voix, c'est que "Monsieur Salah Abdeslam est positif au COVID". Mais le président ignore toujours jusqu'à quand l'accusé Abdeslam devra être maintenu à l'isolement sanitaire. Car il faut un test PCR négatif, dont le résultat n'a toujours pas été transmis. "Sous réserve de la négativité du test, il pourrait assister dès demain aux débats", prévient le juge. Et il précise qu'il a laissé son téléphone allumé, de manière tout à fait exceptionnelle, "car j'attends d'être informé, minute par minute".

Quand le téléphone du président de la cour retentit en pleine audience, et qu'il décroche

Le président Périès peste contre l'APHP, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, qui n'a toujours pas livré le résultat du test d'Abdeslam. Le test aurait mis plus de temps que prévu à être traité en laboratoire. Car le laboratoire aurait reçu d'un coup des centaines de prélèvements, tout un bâtiment ayant été testé à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, dans laquelle est incarcéré Abdeslam. Le président Périès s'agace contre une "désorganisation" dont pâtit le procès.

L'avocate de Salah Abdeslam, Me Olivia Ronen, prend la parole. Réclame l'expertise médicale commandée par la cour. Et elle indique que son client, seul membre encore en vie des commandos parisiens, souffre toujours des symptômes du Covid. Elle poursuit sa phrase sur un ton de plaidoirie, quand la sonnerie du téléphone de Jean-Louis Périès retentit fortement. Le magistrat décroche. "Oui ?" Deuxième scène surréaliste du jour. Toute la salle d'audience est suspendue au combiné, vissé à l'oreille du magistrat.

L'accusé Abdeslam n'était pas vacciné contre le Covid-19

"Alors, en direct, l'isolement est prolongé jusqu'au 5 janvier inclus", annonce le magistrat en raccrochant. "Est-ce que ça veut dire qu'il est positif, négatif ? Je l'ignore". Et sur ce, il annonce la reprise du procès pour jeudi 6 janvier 2022. Le président Périès "souhaite à chacun une très, très bonne santé pour l'année 2022, même si ce n'est pas le rôle d'un président normalement". Et le magistrat, plein d'humour, espère "qu'on finira ce procès en 2022 !"

En fin d'après-midi, France Inter a pu consulter le rapport d'expertise médicale de l'accusé Abdeslam. La professeure de médecine qui l'a réalisé y indique que Salah Abdeslam, 32 ans, a ressenti les premiers signes cliniques du Covid-19 le 23 décembre 2021, "sensation fébrile, céphalées, asthénie" notamment. Elle précise qu'il n'était pas vacciné, l'ayant refusé "pour des raisons personnelles". Elle conclut que "Monsieur Salah Abdeslam a présenté un Covid-19 symptomatique d'évolution favorable, sans signes de gravité ni complications". La médecin estime que "l'asthénie résiduelle est d'intensité moyenne et devrait s'améliorer rapidement". La toux n'est pas jugée inquiétante.

L'audience est pour l'instant programmée pour reprendre jeudi 6 janvier au procès des attentats du 13 novembre, avec l'interrogatoire de l'accusé Osama Krayem, qui a refusé de comparaître dans son box aujourd'hui. À moins qu'il n'y ait d'ici là, d'autres accusés positifs au Covid-19.

