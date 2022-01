Le procès des attentats du 13 novembre a brièvement repris jeudi, avant d’être à nouveau suspendu le temps de permettre une nouvelle expertise de Salah Abdeslam, dont l’état de santé a occupé la majorité des débats.

Mohamed Abrini, Mohamed Amri et Salah Abdeslam lors du 64e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Aujourd’hui, 64e jour d’audience, 16e semaine après deux semaines de vacances, était le jour de vraie reprise. Celui où on entrait dans le fonds des débats avec le premier interrogatoire d'un accusé sur les faits qui lui sont reprochés. Du moins, c’est ce qu’on pensait. Ce qu’on envisageait. Et pas du tout ce qui s’est réellement passé.

"Neuf mois d'audience c'est déjà très lourd"

Tout d’abord, il a fallu compter avec l’absence - encore - d’Osama Krayem. Cet accusé de 29 ans, ressortissant suédois, ancien cadre de l’État islamique, n’a pas reparu dans le box depuis le 25 novembre dernier. Une protestation contre l’absence des enquêteurs belges à la barre (ils ont témoigné depuis Bruxelles en visioconférence) qui s’est prolongée bien au-delà de ladite absence. Afin de s’en expliquer, l’accusé a d’ailleurs écrit une lettre, lue à l’audience par son avocate. "Dans un premier temps, je souhaitais m'exprimer devant la cour et j'ai essayé de le faire quand ma personnalité a été abordée", lit Me Margaux Durand-Poincloux. “Mais j'ai vu comment se déroulaient les débats et j'ai perdu espoir. Tout le monde fait semblant. Ce procès n'est qu'une illusion. Je ne pense plus aujourd'hui que m'exprimer sur ce qu'on me reproche change quoi que ce soit à la décision." Et Osama Krayem de conclure dans son courrier : "personne ne cherche la vérité. J'ai pris la décision de ne plus m'exprimer jusqu'à la fin des débats." Mais le président ne cède pas. Qu’importe le courrier, il veut entendre ces arguments de la bouche de l’accusé lui-même, fait appelle aux forces de l’ordre. Osama Krayem revient finalement dans le box de son plein gré.

"L'objet de ce procès n'est pas de tenir un calendrier d'audience, c'est de juger des accusés de façon équitable et juger des accusés de manière équitable c'est faire en sorte qu'ils soient en état de se défendre.

L’audience peut donc reprendre. Ou pas. C’était sans compter cette fois-ci sur la demande de renvoi des avocats de Salah Abdeslam. Le principal accusé, on le sait désormais, a contracté le Covid durant les fêtes. Premiers symptômes le 23 décembre a-t-on appris. Premier test quatre jours après : positif. "Dans le bâtiment D3 à Fleury-Merogis, il y a eu un cluster", explique Me Olivia Ronen dans sa plaidoirie. “Et Salah Abdeslam, malgré son isolement, n'est pas à l'abri de cela parce qu'il peut avoir des contacts avec les surveillants via des objets." Mais Olivia Ronen rappelle encore que Salah Abdeslam “a été testé le 3 janvier dernier". Et ce test-là aussi s’est avéré positif. D’où une demande de contre-expertise. "On nous dit qu'on veut gagner du temps. Mais quel intérêt a Salah Abdeslam à gagner du temps? Quel intérêt avons nous, avocats, à gagner du temps? Neuf mois d'audience c'est déjà très lourd", plaide Me Olivia Ronen. "À l'instant même, j'entendais mon client tousser dans mon dos. Je tiens à vous dire que cette demande de contre-expertise est une demande sérieuse”, ajoute son confrère Me Martin Vettes. Qui ajoute à l’adresse du président : "J'entends bien que tenir le planning est une mission périlleuse. Mais l'objet de ce procès n'est pas de tenir un calendrier d'audience, c'est de juger des accusés de façon équitable et juger des accusés de manière équitable c'est faire en sorte qu'ils soient en état de se défendre. Tel n'est pas le cas aujourd'hui de Salah Abdeslam en dépit des rapports d'expertises médicales.”

La suite est une série d’interventions de toutes parts : avocats de parties civiles, parquet national antiterroriste, défense. Série d’avis juridiques, médicaux parfois, plus ou moins éclairés d’ailleurs. Certains pour s’opposer à cette demande de contre-expertise. "La vaccination rend les symptômes moins importants et on peut tous respecter les gestes barrières", plaide l’avocat de l’association 13Onze15 Fraternité et Vérité, Me Jean Reinhart. "Vous avez interrogé un expert qui dit que monsieur Abdeslam est en état de comparaître. Donc il n'y a plus de débat", ajoute son confrère de parties civiles Me Gérard Chemla. "Il y a des préconisations, il y a des doctrines et c'est ça qui doit nous guider. Il est très clair d'après l'expertise qu'il n'y a pas de risque sanitaire car les 10 jours d'isolement sont largement expirés", requiert encore l’avocate générale Camille Hennetier.

"Il pèserait sur vous la responsabilité évidente que vous avez pris un risque qui n'aurait pas dû être pris."

Mais très vite d’autres voix, dissonantes, s’élèvent. Y compris du côté des parties civiles. "J'ai une inquiétude", confie Me Matthieu Chirez, "celle d'une contamination en cascade. Il y a quelqu'un dans le box qui est positif. Tout à l'heure, il a enlevé son masque pour boire de l'eau. Ca risque donc d'empirer les choses." Et la défense de s’engouffrer en bloc dans la brèche. "Monsieur Abdeslam tousse depuis à peu près une heure et demie sur mon client Mohamed Abrini parce qu'il est positif et symptomatique", s’inquiète Me Marie Violleau. "En ce moment, il y a énormément d'audiences renvoyées. C'est comme ça, il y a une crise sanitaire." Me Ilyacine Maallaoui interroge à son tour : "Est-ce que ça vaut le coup de risquer un cluster à cette audience ?" Car "nulle part l’expert ne s’est exprimé sur le risque de contagiosité de monsieur Abdeslam", souligne Me Edward Huylebrouck. "Et la justice ici n'est pas rendue dans un espace vert sous un chêne. Elle est rendue dans un lieu clos : une cage de verre avec une trentaine de gendarmes et onze accusés." Des accusés, rappelle Me Christian Saint-Palais à son tour, "sont des hommes contraints, sous votre responsabilité, monsieur le président. Moi, si l'un ici tousse trop fort, je m'éloigne un peu, je mets un masque FFP2 et j'ai même la liberté de ne pas venir. Eux", poursuit-il en désignant les accusés dans le box, "n’ont aucune liberté." Alors, "imaginez un seul instant, monsieur le président", argumente à son tour Me Abraham Johnson, "que l’un d’entre eux soit contaminé. Il pèserait sur vous la responsabilité évidente que vous avez pris un risque qui n'aurait pas dû être pris."

"Je ne suis pas qu'angoissé par le planning"

Durant ce temps-là, Salah Abdeslam, installé à l’une des extrémités du box, écoute, un simple masque en tissu sur le visage. À ses côtés, Mohamed Amri, dont l’avocat ironise : "Je pense que depuis 12h30, il est en apnée." Et Me Xavier Nogueras de poursuivre sur sa lancée, après une heure et demie de débats au cours desquels chacun ou presque y sera allé de son interprétation médicale : "Alors que ça ne sert à rien puisque le virus se transmet par les oreilles, vous ne saviez pas ?" Des rires retentissent. "J’exhorte d’ailleurs mon client à respirer un petit peu parce qu’il est tout bleu. Plus sérieusement, c'est avant tout d'eux - les accusés - qu'il est question." Le ton redevient sérieux. Le président implore "faites-moi la grâce de considérer que je ne suis pas qu'angoissé par le planning. Je suis aussi très préoccupé par ce qui peut se passer dans cette salle et le respect des règles sanitaires." Et de fait, après trois heures de délibéré, la cour décide du renvoi de l’audience. Le temps d’une nouvelle expertise médicale. Afin "d’examiner l'accusé, déterminer son état de santé, la date à partir de laquelle il sera apte à assister aux audiences et de donner toute précision utile sur la contagiosité d'un détenu non vacciné encore positif après la période d'isolement de 10 jours". Reprise, si tout va bien, le mardi 11 janvier.

