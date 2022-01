Au 65e jour de ce procès du 13-Novembre, la cour d'assises spéciale a commencé à interroger les accusés sur ce qu'on leur reproche. Premier interrogé : Mohamed Abrini, le meilleur ami d'enfance de Salah Abdeslam.

Mohamed Abrini, le 2 novembre dernier, au procès des attentats du 13-Novembre © Radio France / Valentin Pasquier

"Monsieur Abdeslam est actuellement guéri", annonce le président Périès, le nez plongé dans le rapport de contre-expertise qu'il a commandé la semaine dernière à une pneumologue et un infectiologue de renom. À part "une asthénie modérée" et une "toux irritante" mais d'origine en partie allergique, Salah Abdeslam n'a plus de stigmates du Covid qu'il avait contracté fin décembre. Et il n'est définitivement plus contagieux, martèlent les médecins. Il ne l'était déjà plus le 3 janvier dernier, précisent-ils, rendant là le même avis que la précédente experte, contestée. Voilà donc trois médecins unanimes : l'accusé Abdeslam est en état de comparaître, et sans risque sanitaire. Alors le procès des attentats du 13 novembre peut reprendre. Et c'est l'accusé Abrini qui est sommé de se lever. Au 65e jour d'audience, commencent les interrogatoires. Mohamed Abrini est le premier interrogé.

"Moi, pour moi, je suis pas radical"

Abrini porte une chemise à petits carreaux vichy blancs et noirs, le cheveu brun très court, barbe taillée sous son masque chirurgical bleu. Il se lève pour répondre à la cour, puis se tourne vers le gendarme derrière lui, et demande au président Périès : "le gendarme, il peut rester assis, non ?" Non. Consignes de sécurité obligent, le gendarme va rester debout. Et l'interrogatoire démarre. Avec la vision de la religion de Mohamed Abrini. "Moi, pour moi, je suis pas radical. Après, pour d'autres, je suis radical. Je sais pas moi, y a peut-être des endroits dans le monde où on pratique l'islam, comme l'Arabie saoudite, vous allez trouver ça bizarre, pour moi c'est l'islam normal." Dans sa robe rouge à col d'hermine, le magistrat demande à l'accusé ce qu'il pense de la charia. Et Abrini répond que "c'est la loi divine, au-dessus de la loi des hommes". Il dit encore que "le djihad, ça fait partie de l'islam".

Mohamed Abrini est un ami d'enfance de Salah Abdeslam. Ils ont grandi dans des maisons collées l'une à l'autre à Molenbeek. Le 12 novembre 2015, Abrini l'a accompagné jusqu'à Paris, avec tous les membres du commando ; un voyage qu'on a appelé le "convoi de la mort". Durant l'enquête, Abrini avait déclaré qu'il avait voulu dire adieu à ses amis, avant de repartir à Bruxelles dans la nuit du 13 novembre 2015, sans prendre part directement aux attentats parisiens. Quatre mois plus tard, des caméras de vidéosurveillance le filmaient en train de pousser un chariot à l'aéroport de Bruxelles, mais il fuyait en laissant sa bombe exploser derrière lui. La cour l'interroge sur l'Etat islamique. "Je veux bien qu’on essaye de me tailler un costume plus grand que mes épaules, mais moi, je suis pas un cadre de l’Etat islamique", lance Abrini, qui semble faire des efforts pour garder un ton posé, lui qu'on a vu souvent éclater dans son box depuis le début de ce procès.

Abrini est questionné sur le basculement. Ce moment où il a arrêté de boire, de sortir, de fumer, pour prier à assidûment à la mosquée, une mosquée radicale qui a fermé depuis. Ses proches disent que c'est à la mort de son petit frère Souleymane, parti en Syrie début 2014, que tout a basculé. Mohamed Abrini a appris la mort de son cadet en prison. Puis il a cherché à aller voir sa dépouille à Raqqa, et a prêté allégeance. "Dans la religion, y a plein de hadiths, des récits qui disent : ne mourez pas avant de prêter allégeance à un califat", assène-t-il. Et il ajoute qu'il est "fier" de son frère mort au combat dans les rangs de Daech. Son frère qui a été la cause de son "repentir", dit Abrini. Il déteste le terme de radicalisation, et plus personne ne l'emploie pour s'adresser à lui.

"Le djihad fait partie de l'islam, le Coran, moi, je le prends en entier !"

Le président lui parle vidéos de l'Etat islamique. Celles qu'il regardait au café Les Béguines de Brahim Abdeslam, par exemple. "Faut se remettre dans le contexte, chaque jour, y avait des vidéos qui sortaient, comme les jeunes aujourd’hui qui regardent Netflix", se justifie Abrini. Et il prétend qu'il n'a jamais vu cette vidéo sur laquelle on voit Abaaoud traîner des cadavres derrière un pick up, vidéo sur laquelle le petit frère Abrini rit. "C’est un un devoir pour tout musulman d’aller faire le djihad", assure Mohamed Abrini. Le président a des questions sur le testament retrouvé dans un ordinateur après les attentats de Bruxelles. "J'ai singé, j'ai fait un copié-collé", se défend Abrini, sans réel argument pour convaincre. Et le président s'enquiert de savoir s'il pensait vraiment ce qu'il écrivait, que c'est être "un héros de se faire exploser pour tuer les kouffars ?" Abrini élude, puis finit par lâcher : "Ecoutez, ceux qui se sont faits exploser, c’est une réponse aux bombardements".

Il ajoute que lui n'est "pas capable de le faire". Mais il veut qu'on reconnaisse que "les choses dégueulasses ne viennent pas que d’un seul camp". Le président demande si ça justifie de tuer sur une terrasse, des personnes qui n'étaient pas en guerre. "Partir en Syrie pour aller défendre des innocents, puis revenir tuer des innocents, dans mon cerveau, à un moment, ça cale", dit Abrini. Mais la minute d'après, quand le président évoque les décapitations commises par les soldats de Daech en Syrie, Abrini réplique du tac-au-tac : "Les décapitations, ça se faisait aussi en France, M. le président ! Vous avez coupé la tête de votre propre roi !"

"Je ne vais répondre à aucune de vos questions, parce que vous me dégoutez !"

Une autre magistrate de la cour veut savoir si en prêtant allégeance à l'Etat islamique, Abrini a tout accepté. Le viol des Yézidies, par exemple ? Lui qui était devenu intolérant avec son ex petite amie qui n'avait plus le droit de sortir de la maison sans son voile. "Dans toutes les histoires de conquête, quand les hommes étaient vaincus, les femmes mises au marché", rétorque Mohamed Abrini. Et il cite Napoléon ou Alexandre Le Grand, dit "quand c'est des histoires comme ça, ça vous fascine mais les musulmans..." Et Abrini affirme qu'il prend tout ce qui était dans l'Etat islamique, "c'est comme l'Histoire de France avec ses pages sombres et lumineuses".

Des propos que l'accusé Abrini semble avoir plus ou moins appris, et qu'il paraît recracher par moments, toujours avec ce même ton calme, qu'on ne lui connaissait pas vraiment. Jusqu'à ce qu'arrive la question de Me Samia Maktouf, avocate de parties civiles, qui veut savoir quels livres il lit en prison. Peut-il citer des auteurs, lui qui vient de déclarer qu'il n'avait jamais lu le Coran avant la mort de son petit frère ? Abrini lui retourne une autre question : "Avant de vous répondre madame Maktouf, j’ai une question à vous poser : est-ce que vous avez des pouvoirs divins, connaître le contenu des poitrines, sonder les cœurs ?" Puis, il la fixe d'un regard noir : "Je ne vais répondre à aucune de vos questions parce que vous me dégoûtez !"

Il l'accuse d'être allée dire "aux hyènes, les médias" qu'il était imperméable à la douleur des victimes. Il affirme que ça l'a "blessé". Et ajoute, grossier : "Entendre des gens se plaindre pendant deux mois à la barre, et dire ensuite que je n'ai pas d’empathie, moi ça me casse les couilles". Et quand un autre avocat de parties civiles, Me Mathieu Riberolles, lui demande ce qu'il a dire aux victimes : "euh, non, rien", bafouille Abrini. Et quand l'avocat veut savoir s'il condamne les attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, Abrini répond à côté. "Vous allez mieux dormir si je condamne ?" Et Mohamed Abrini ne condamne pas. Son interrogatoire se poursuivra mercredi.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.