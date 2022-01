Il était l'un des accusés les plus attendus pour son interrogatoire. Mohamed Bakkali, déjà condamné à 25 ans de réclusion pour l'attentat du Thalys, a annoncé aujourd'hui qu'il ne répondrait plus aux questions de la cour d'assises spéciale, choisissant son droit au silence au procès des attentats du 13-Novembre.

Mohammed Bakkali, lors de l'audience le 26 janvier 2022. © Radio France / Valentin Pasquier

Sa voix est grave, son ton posé, le verbe pensé. Dans le grand box de verre, la parole de l'accusé Mohamed Bakkali est l'une de celles qui avait été des plus remarquées, lors des interrogatoires de personnalité, à l'automne dernier. On l'avait alors entendu parler de sa licence de sociologie obtenue en détention, "parce que qu'on le veuille ou non, l’être humain est un être social, et si on lui enlève sa sociabilité, on lui enlève son humanité, c’est comme ça", expliquait-il, dans un discours très construit. Près de trois mois plus tard, à l'heure de son interrogatoire sur la religion et son parcours en 2015, Mohamed Bakkali n'a plus envie de discuter avec la cour. Aux premières minutes de ce 71e jour d'audience, il annonce qu'il va désormais exercer son droit au silence et se justifie.

"Quoi que je dise, quoi que je fasse, ma parole est toujours suspecte"

"J’ai eu un autre procès, avec beaucoup d'espoir", commence-t-il, évoquant ainsi le procès de l'attentat du Thalys, qui s'est tenu en 2021, devant une autre cour d'assises parisienne. Mohamed Bakkali a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, condamnation pour laquelle il a fait appel et qu'il n'accepte toujours pas. "C'est une condamnation à laquelle je ne m'attendais pas, ça m’a cassé", se plaint-il. Face au président Périès, l'accusé Bakkali argue qu'il avait "joué le jeu" l'an dernier pour ce procès du Thalys. "Je me suis expliqué très longuement, mais quoi que je dise, quoi que je fasse, ma parole est toujours suspecte", estime-t-il.

Debout dans son grand box de verre, moulé dans un pull de laine beige, crâne dégarni rasé et barbe taillée sous son masque chirurgical, Bakkali évoque "un début compliqué" au procès des attentats du 13-Novembre. Puis "cinq semaines de parties civiles difficiles à encaisser, ça m'a achevé, je n'ai plus la force de me battre et de m'expliquer", poursuit-il. Il ajoute qu'on lui demande "de parler de choses qui datent d'il y a plus de six ans, et je ne sais même plus la personne que j'étais à l'époque". Alors, il répète à haute voix sa décision : "Je préfère exercer mon droit au silence".

"C'est pas un caprice, mais je ne suis plus en capacité"

"C'est votre droit le plus absolu", rétorque le magistrat en robe rouge à col d'hermine, "mais je préfère insister un peu". Mohamed Bakkali affirme lui qu'il ne changera pas d'avis. Car "le problème, c'est que quoi que je fasse, c'est toujours la même chose, on considère que c'est de la ruse", avance-t-il. La ruse, cette fameuse taqqya, souvent imputée à des djihadistes. "C’est pas un caprice, mais je ne suis plus en capacité", insiste Bakkali. "Je l’ai fait une fois, je me suis battu, j’ai été condamné pour quelque chose que je n’ai pas fait, on a réussi à me condamner avec l’absence de preuve", clame-t-il.

"Vous dites qu’on ne vous a pas écouté, mais c’est dommage que vous n’essayiez pas à nouveau devant une autre juridiction ?", tente le président Périès, "je connais des dossiers où en appel, il y a eu des acquittements !" Mohamed Bakkali écarquille les yeux et du tac-au-tac s'exclame : "Dans des affaires de terrorisme aussi graves ?" Le président bafouille à moitié : "Bon..." Et l'accusé Bakkali demande poliment à se rasseoir. Et le président Périès entame la longue liste de ses questions. L'interrogatoire se transforme en monologue.

Jean-Louis Périès a le nez dans ses notes, lit des extraits de procès-verbaux d'enquête, durant laquelle Bakkali avait largement répondu. Les questions s'enchaînent. A chacune d'elles, pour toute réponse, Bakkali oppose le même silence, lèvres obstinément closes. Quand vient le tour du parquet national antiterroriste, Bakkali, bras croisés, reste enfermé dans la même position mutique.

"Ne vous enfermez pas dans l'idée que vous seriez le martyr d'un procès !"

Me Gérard Chemla, avocat de nombreuses parties civiles, tente une autre approche. "Je pense que vous devez quelque chose à celles qui sont là, certaines viennent tous les jours pour vous entendre, écouter votre défense", commence-t-il. "Ne vous enfermez pas, monsieur, après avoir dit que vous aviez été atteint par ce que des gens ont vécu, ne vous enfermez pas dans l’idée que vous seriez le martyr d’un procès qui vous laisse toute votre place !" Mais Mohamed Bakkali reste muet. Me Chemla lui demande d'être "un homme courageux qui fait face à son destin". Et le silence de Bakkali continue de résonner dans l'immense salle d'audience.

"Moi, je voudrais vous demander monsieur Bakkali si vous avez peur ? Et si oui de qui ?", enchaîne Me Didier Seban, autre avocat de victimes. "Peur de personnes qui sont dans le box ? A l'extérieur ? De la justice ? Du regard des victimes ?" Et toujours ce même silence de Bakkali. Le président brosse un rapide portrait familial, à travers d'anciens procès-verbaux de son épouse religieuse, Chaïma, mère de deux de ses enfants. Dans ces PV, elle décrivait Mohamed Bakkali comme un "père attentif, aimant" et "respectueux" avec elle. Chaïma, qui ne viendra pas à la barre, racontait alors aux enquêteurs avoir appris par la presse le rôle de Bakkali, en tant "logisticien" présumé des attentats du 13-Novembre.

Puis en fin de journée, arrive le grand frère de Mohamed Bakkali, même voix posée et une épaisse barbe noire dépassant de son masque. A la barre, lui va répondre à toutes les questions, sans cacher sa vision de l'islam qu'il pratique désormais en Angleterre, où sa femme porte le niqab et où il peut pratiquer des prières de rues "sans que ça pose de problèmes". Il martèle qu'il n'y a "qu'un islam, dans le cœur". Il affiche un distinguo entre sa vision rigoriste de la religion et le djihad auquel il affirme ne pas adhérer. Une magistrate de la cour l'informe que son petit frère, Mohamed Bakkali, a décidé d'exercer son droit au silence aujourd'hui. "Peut-être que ce droit au silence, c'est parce qu'on est déjà préjugé ?", dit-il. "On est toujours soupçonnés d’être des terroristes dès qu’on porte une barbe !"

Quand le président de la cour sonne la fin de l'audience, le grand frère s'approche du box pour discuter un court instant avec l'accusé Mohamed Bakkali, la vitre entre eux. Demain, l'interrogatoire de Bakkali doit se poursuivre selon le calendrier, même s'il y a peu de chances qu'il se mette à répondre aux questions. Quant aux autres témoins attendus, ils ont fait savoir qu'ils ne viendraient pas.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.