Au 73e jour d'audience de ce procès des attentats du 13-Novembre, la cour d'assises spéciale a interrogé aujourd'hui l'accusé Mohammed Amri, jugé notamment pour être allé chercher Salah Abdeslam à Paris dans la nuit des attentats, et de l'avoir rapatrié à Bruxelles. Son père et son épouse ont aussi témoigné.

Mohammed Amri est l'un des deux accusés jugés pour avoir exfiltré Salah Abdeslam de France, au bout de la nuit sanglante des attentats du 13 novembre 2015. L'autre accusé, Hamza Attou, est assis sur un strapontin devant le box, comparaissant libre sous contrôle judiciaire. Mohammed Amri, lui, est encadré d'une grosse escorte de gendarmes, au milieu de l'immense cage de verre de ce procès des attentats du 13 novembre. Car la cour reproche aussi à l'accusé Amri d'avoir pu participer à la location de voitures ayant servi à ramener les commandos terroristes du 13 novembre. Et au 73e jour de cette audience, il doit donc être interrogé sur les faits qu'on lui reproche.

"Mon fils, il a pas été en France avec une ceinture d'explosion !"

Mais c'est d'abord son père qu'on va entendre, en visio, depuis la Belgique. Cet homme de 66 ans, pull beige, cheveux gris, apparaît sur tous les écrans de la salle d'audience. Et il commence à raconter son fils Mohammed, quatrième enfant d'une fratrie de six. Un enfant "gentil, quelqu'un de très humain, il donnait de la nourriture aux gens qui en ont besoin". Monsieur Amri père travaillait au SAMU social de Bruxelles, où son fils faisait aussi des maraudes. C'est d'ailleurs à la fin d'une maraude, vers deux heures du matin, que Mohammed Amri a pris la route pour aller récupérer Salah Abdeslam en banlieue de Paris, et le ramener en Belgique, le 14 novembre 2015 au matin. "Il s’est fait avoir sans le savoir", regrette le père Amri. Qui martèle que son fils "n'a jamais été radicalisé, c’était pas son genre, c’est clair". Il répète : "Mohammed, il est très gentil. Trop gentil, c’est pas bon".

Le père de Mohammed Amri est certain que son fils "ne savait pas ce qui allait se passer". Il se désole qu'on ait "volé six ans de la vie de mon fils et de sa femme". Le retraité s'exclame : "Mon fils, il a pas été en France avec une ceinture d'explosion !" Il estime que son fils Mohammed a fait une seule erreur : aller chercher Salah Abdeslam, mais il pense que "c'est une erreur de jeunesse". Le patriarche ne cautionne pas pour autant, s'emportant contre "ces gens qui acceptent de se faire exploser". Et il conclut : "Allah a pas besoin de gens qui vont tuer des innocents !"

"Un homme tellement gentil !", dit son épouse

Vient ensuite le tour de l’épouse de Mohamed Amri. Elle aussi en visio, depuis Bruxelles. On la voit apparaître dans les mêmes écrans, visage enfantin, joues roses, raie au milieu de ses très longs cheveux bouclés, des airs de petite fille. Sa tête est nue, pas de voile. Elle a 31 ans. "Ce qui s'est passé, je trouve ça effroyable", balbutie-t-elle. Et elle se met à pleurer. Que son mari soit interpellé pour des affaires de stupéfiants ne l'aurait pas étonnée, "j'ai toujours eu peur qu'on le prenne dans des affaires de drogue, mais pas pour du terrorisme !" Elle calme ses sanglots et raconte sa vie de couple. Elle, puéricultrice en crèche, "je faisais tourner le ménage". Lui, "un homme tellement gentil", elle se dit qu'il avait du mal à assumer de moins travailler, sauf au SAMU social, alors il a atterri au café Les Béguines, le café de Brahim Abdeslam.

Elle, n'y a jamais mis les pied, elle n'aimait pas qu'il y aille. Mais il lui assurait qu'il n'y vendait pas de drogue. Elle affirme qu'elle pensait qu'il ne faisait qu'en consommer, "des soft drugs, beuh, shit, c'était un gros consommateur". Fumeur de joints et surtout "gentil". Un homme qui prend soin d'elle comme "son petit bijou, je suis son tout", dit-elle. Elle ne l'a jamais vu regarder des photos d'exaction. "Et la photo de cet homme brandissant un couteau retrouvée dans son téléphone ?" questionne la première assesseure de la cour. L'épouse Amri ne sait quoi répondre. Et les marques de coups dans l’appartement conjugal ? “Sur le lit, je ne me rappelle plus pour quelle raison. Mais c’est un lit Ikea, c’est pas très solide.” Les disputes dans le couple ? “Parfois, c’était pour une chaussette mal rangée. On n’avait jamais vécu ensemble avant notre mariage”.

Des avocats de parties civiles se mettent à enchaîner les questions intimes. Sur leur rencontre. Derrière les questions acides, on sent le soupçon d'un islam radical que la jeune épouse cacherait. Me Dewavrin lui demande de rappeler son nom de compte Facebook ? "Imène servante d'Allah", répond la jeune épouse, qui explique qu'elle s'est convertie à 17 ans. Puis, Me Szwarc demande comment Mohammed Amri a pu manger des œufs le 14 novembre 2015 vers midi, sans dire à sa femme qu'il venait de ramener en Belgique Salah Abdeslam. "Il s’est passé un attentat d’une gravité incroyable et lui, il mange des œufs et voilà ?", s'égosille l'avocate aux lunettes roses. L'épouse, placide, rétorque qu'Amri avait "les yeux gonflés, il était silencieux, j’ai mis ça sur le compte de la fatigue". Il lui avait dit la veille qu'il passait la nuit au SAMU social.

"Je ne suis pas radicalisé, monsieur le président !"

Enfin, Mohammed Amri est appelé à se lever. Il porte une impeccable chemise, cheveux ras, barbe de trois jours, masque FFP2 sur le nez. Le président pose une première question sur la religion. "Je ne suis pas radicalisé, le mot radicalisé, je ne le connaissais pas avant la détention, la taqqya, tout ça", commence Amri, d'une voix très lente, le verbe pâteux, hésitant. Le magistrat lui demande s'il serrait la main des femmes ? Ce que ne font pas les pratiquants d'un islam rigoriste. "Euh, ouais, je serrais la main des femmes on va dire, je fumais, et parfois je buvais de l'alcool, je faisais la bise", bafouille-t-il. Amri assure qu'à l'époque, en 2015, il n'avait aucune connaissance sur la radicalisation, et qu'il n'a donc pas remarqué que Brahim Abdeslam ait pu être radical à Molenbeek.

Le président Périès lui rappelle des propos tenus durant l'enquête, sur les personnes qui font des attentats. "Vous aviez dit, 'je n'ai rien à dire sur ça, chacun fait ce qu'il veut' !" Amri tente de se justifier : "J'ai pas calculé, c'était la fin de l'audition, je voulais une cigarette, j'ai pas pesé mes mots" Confirme-t-il ? "Non, je condamne tout acte de violence", clame Amri, debout dans le box. Et il déclare que les gens qui sont allés en Syrie, "c'est des fous". Et il jure que lui ne s'est jamais intéressé au djihad.

Le président lui demande pourquoi il s'est rapproché de Salah Abdeslam en juin 2015, pointant du doigt un certain nombre d'appels téléphoniques. Mohammed Amri ne sait plus. "La vérité, je me rappelle plus", se met-il à dire souvent, comme un gimmick. Puis il lâche : "La vérité, c'était quelqu'un de bien Salah Abdeslam !"

"Je me suis fait avoir par les frères Abdeslam"

Me Topaloff, avocate de victimes, le relance sur ses liens avec les frères Abdeslam. L'aîné, Brahim Abdeslam, s'est fait exploser au Comptoir Voltaire le soir du 13 novembre 2015, après avoir mitraillé les terrasses du 10e et 11e arrondissements de Paris. Salah Abdeslam est assis dans le même box, souvent à côté d'Amri. "Je me suis fait avoir par les frères Abdeslam", répond-il, "si je suis ici, c'est à cause d'eux, vous le savez, ça ?"

Un autre avocat de parties civiles, Me Villele, fait remarquer à Amri qu'il a dit plusieurs fois, juste avant, que Salah Abdeslam "était quelqu'un de bien, et aujourd'hui ?" Mohammed Amri prend sa respiration, puis il dit : "Si je suis ici, c'est à cause de lui, donc je lui en veux un peu, la vérité, mais je suis prêt à pardonner". Il ajoute : "J’ai entendu à la barre des victimes qui disaient qu’elles étaient prêtes à pardonner. Je suis quelqu'un de sensible, je suis content qu’il soit encore en vie, après c'est à la cour d'en juger".

La nuit est tombée sur le palais de justice, sans que l'interrogatoire de Mohammed Amri n'aille beaucoup plus loin. Le procès des attentats du 13 novembre reprendra mardi 1er février, pour la 20e semaine.

