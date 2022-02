C'est la vingtième semaine qui s'ouvre au procès des attentats du 13-Novembre. Des interrogatoires d'accusés vont continuer à se succéder avec des questions portant sur la religion et leurs parcours jusqu'à l'été 2015. En ce 74e jour d'audience, c'est l'accusé Yassine Atar qu'on a entendu. Avec un indéniable bagou.

Yassine Atar, le 3 décembre dernier © Radio France / Valentin Pasquier

Yassine Atar, chemise en jean gris clair et boutons nacrés, a les cheveux bruns, courts, une barbe à peine naissante. Il tient une de ses mains derrière le dos, puis se met à agiter l'autre, et à parler à la vitesse de l'éclair, débit ultra-rapide. Les mots se bousculent derrière son masque FFP2 blanc. "D'abord bonjour, monsieur le président et mesdames de la cour. J'avais hâte de m'exprimer. Depuis le début, je clame mon innocence !"

Cet accusé belge de 35 ans est notamment poursuivi pour avoir eu la clé de la planque qui a servi à la cavale de Salah Abdeslam. Il est aussi le frère du commanditaire présumé des attentats, Oussama Atar, co-accusé. Mais le grand frère est un fantôme dans le box : il est jugé en son absence, présumé mort en Syrie.

"J'ai entendu dire ici ou là que je suis une pipelette"

Le président Jean-Louis Périès vient de lire des extraits de procès-verbaux listant des sms, mails et autres messages embarrassants retrouvés dans les téléphones, tablette ou ordinateur de Yassine Atar. Il a énuméré à haute voix cette liste qui pourrait éveiller des soupçons sur la pratique inavouée d'un islam radical. "Vous n'avez pas voulu de médecin homme pour la péridurale à l'accouchement de votre femme", rappelle le président. "Vous ne vouliez pas fêter le 1er janvier, parce que c'était une fête de kouffars, alors ?" interroge le magistrat à col d'hermine.

Du tac au tac, l'accusé Atar signale que le juge n'évoque que quelques messages, "sept, huit ou neuf sms sur 34 000 !" Et Yassine Atar proteste parce que ces quelques sms, dit-il, ne sont pas représentatifs de sa personne. La seule chose qu'il concède bien volontiers : "J’ai entendu dire ici ou là que je suis une pipelette, je sais pas, mais je parle beaucoup !" Et il a réponse à tout. S'il s'est énervé contre le médecin qui devait faire une péridurale à son épouse, c'est juste parce que ce docteur "avait mauvaise réputation", prétend-il. Il affirme que leur médecin de famille était un homme, et que d'ailleurs c'est aussi un homme qui a fini par accoucher sa femme.

Et pourquoi ne voulait-il pas que sa femme aille à la piscine ?, demande le président. "Ma femme est taquine, elle m'a dit qu'elle allait à la piscine O., et tout le monde le sait, la justice a condamné cette piscine, parce qu'il y a des connards qui mettent des caméras !" Yassine Atar assure qu'il était contre cette piscine en particulier, mais pas contre les piscines mixtes en général, comme c'est souvent le cas des islamistes radicaux.

"Y a pu y avoir des invectives, mais j'ai jamais été violent"

Dans un flot de paroles, Yassine Atar se défend bec et ongles. Il cite l'énorme dossier d'instruction qu'il semble connaître presque par coeur. Par moments, il parle un peu comme s'il était son propre avocat. Le président évoque une vidéo que Atar aurait envoyée à sa soeur, vidéo expliquant qu'il ne fallait pas se maquiller : "le maquillage c'est que pour se faire belle devant son mari", et sans mari, pas de maquillage autorisé, disait le message, en somme. "Mais c'est là que je dis hahaha !", rigole Atar. Il essaye de convaincre le président qu'il faisait de l'humour.

Et ces propos très violents échangés avec sa femme ? Atar réplique que c'était la passion entre eux. "Y a pu avoir des invectives mais j’ai jamais été violent, j’exècre les gens violents". Il explique à la cour que s'ils sont aujourd'hui séparés, c'est parce que leur couple n'a pas résisté à l'épreuve de la prison, à Fresnes. "On était mariés depuis deux ans et demi, on avait un bébé, et du jour au lendemain, je me retrouve dans un dossier terrible, c'est dur pour elle."

La cour l'interroge ensuite sur son compte Facebook. Ses amis encombrants sur ce réseau social, trois motards condamnés pour terrorisme. "Moi on me demande d'être ami, je tape ami, je suis pas enquêteur, je savais pas". Et Yassine Atar martèle qu'il avait 1500 amis Facebook, alors ces trois motards, c'est une goutte d'eau. Et le prédicateur islamiste belge Jean-Louis Denis, condamné pour propagande et avoir incité des jeunes à partir en Syrie ? "Ah ?" Atar dit qu'il ne connaissait pas cet homme :"Je lui ai jamais envoyé le moindre sms". Et il s'exclame : "J'y connais rien à la religion ! Vous allez jamais trouver une apologie à Daech sur Facebook, c’est impossible !"

Des tirs d'armes automatiques sur une clé USB

On interroge Yassine Atar sur une clé USB trouvée en perquisition, sur laquelle on entend des tirs d'armes automatiques. Et il réplique : "On a trouvé 151 supports chez moi et on me parle que de cette clé USB !" On lit les procès verbaux d'un témoin qui ne viendra pas à la barre, un témoin présenté comme l'ex-meilleur ami. L'ami a déclaré aux enquêteurs que "Yassine admirait beaucoup son grand frère" Oussama. Et qu'il a changé, après son retour - Oussama Atar avait été incarcéré dans la tristement célèbre prison d'Abou Ghraib, après avoir fait le djihad en Irak.

Après le retour en Belgique de son frère, Yassine Atar se serait marié, "serait devenu chiant, il ne voulait plus qu'on s'attable au restaurant avec nos femmes", confiait le vieil ami. Accusations que Yassine Atar balaye encore une fois d'un revers de main. Parlant d'un ami menteur, qui lui a volé son argent, son garage au Maroc : "jamais j'aurais imaginé qu'il allait me cracher dessus comme ça !"

Et jusqu'à la tombée de la nuit, dans les réponses qu'il fait parfois avant même qu'on lui pose la question, Yassine Atar martèle qu'il n'est jamais versé dans l'islam radical. À la fin, l'un de ses avocats, Me Raphaël Kempf, lui demande pourquoi il a demandé à intégrer le QER, quartier évaluation radicalisation, en prison ? "Parce que depuis le début, je suis animé d'une transparence totale !". L'interrogatoire de Yassine Atar se poursuivra ce mercredi.

