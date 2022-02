Au 76e jour du procès des attentats du 13-Novembre, la cour s'est penchée sur les accusés Hamza Attou et Ali Oulkadi, deux hommes qui comparaissent libres. Ils sont jugés pour avoir permis la cavale de Salah Abdeslam entre Paris et Bruxelles.

Hamza Attou devant la cour d'assises spéciale le 3 novembre dernier © Radio France / Valentin Pasquier

Hamza Attou, visage juvénile, cheveux bruns gominés en brosse, pantalon gris clair, pull noir à petit col rond, s'accroche à la barre, debout devant le président de la cour. Ils se font face. Pas de vitre entre eux. Car Attou est l'un des trois accusés comparaissant libres. Chaque matin, il arrive à pied depuis le métro, à ce procès des attentats du 13-Novembre. Chaque soir, il quitte le palais de justice sans menottes.

"Vous n'êtes pas poursuivi pour AMT, association de malfaiteurs terroriste", lui rappelle le président Périès. La colossale enquête menée par les juges d'instruction n'a pas conclu à la radicalisation de l'accusé Attou. Celui-ci a accompagné Mohammed Amri à Paris pour aller récupérer Salah Abdeslam, dans la nuit du 13 novembre. Mais il affirme qu'il ne se doutait pas qu'Abdeslam était l'un des membres des commandos qui venaient de perpétrer les attentats.

"Je vendais du shit et de la beuh"

"Vous ne vous êtes pas aperçu de la radicalisation de Brahim Abdeslam au café Les Béguines ?", demande le président de la cour. "Moi j'étais dans le café, mais en électron libre", répond Hamza Attou, le plus jeune des accusés de ce procès. Il a 27 ans ; en 2015, il en avait 21. Il était dealer à Molenbeek, vendait "du shit et de la beuh", surtout dans le café du grand frère de Salah Abdeslam.

Brahim Abdeslam a fait partie du commando des terrasses parisiennes avant de se faire exploser au Comptoir Voltaire. "Il avait la voix grave, c'était mon patron", résume Attou à propos de ce dernier. Il lui donnait d'ailleurs une grosse partie de ses recettes . Pour 100 grammes de cannabis revendus 800 euros, Hamza Attou en reversait 700 à Brahim Abdeslam, gérant du café. Il le savait délinquant mais ne le soupçonnait pas islamiste radical, jure-t-il.

Et ces vidéos de Daech qui étaient regardées au café ? Dont cette vidéo glaçante, sur laquelle Abdelhamid Abaaoud, futur coordinateur et auteur des attentats, tracte des cadavres, hilare, au volant d'un pick-up. "Moi j'ai jamais assisté à des séances vidéo", affirme Attou. Il a bien vu les autres le nez sur l'ordinateur commun, farfouillant sur Youtube, "mais je savais pas si c'était des exactions, tout ça, moi je connaissais pas". Attou dit que ça ne l'intéressait pas, que le reste du monde ne l'attirait pas.

"Brahim, il a bien caché son jeu avec moi !"

La cour veut savoir à quoi ressemblaient les relations entre les frères Abdeslam ? "Quand Brahim disait quelque chose à Salah, Salah l'écoutait. C'est tout ce que je peux vous dire". Et aucun signe de radicalisation religieuse ?, insistent les magistrats. Hamza Attou rétorque qu'il n'a jamais vu prier les Abdeslam. "Peut-être que Brahim allait à la mosquée pour les fêtes musulmanes", mais c'est tout. "J’ai jamais vu un truc alarmant de radicalisation. Ça peut paraître difficile à croire. Mais Brahim il a bien caché son jeu avec moi, et avec d'autres", martèle Hamza Attou.

Les magistrats et un avocat s'étonnent quand même que le 27 janvier 2015, à l'aube, Attou ait accompagné en voiture son "patron" jusqu'à l'aéroport de Zaventem, Brahim Abdeslam embarquant pour la Turquie, la destination finale étant la Syrie. Un autre accompagnateur, Rafik, entendu en visio en décembre, a déclaré que "c'était pour dire adieu à Brahim", qu'on savait qu'il partait à Raqqa. Hamza Attou nie. Dit que Rafik ment. Que lui pensait que Brahim Abdeslam partait seulement en vacances, et qu'il allait rentrer.

Me Seban, avocat de parties civiles, insiste : "Mais pourquoi l'accompagner, être à quatre si c'est juste pour un départ en vacances ?" Du tac au tac, Attou s'exclame :

Vous pouvez pas comprendre, on est pas de la même classe sociale, je suis désolé, des fois on part même à cinq pour aller chercher une baguette ! Y a pas de mal à accompagner !

Et cet instant précis de l'audience, l'on se dit qu'il y a parfois deux mondes qui ne se comprennent pas, entre les robes noires ou rouges de la justice d'un côté, et les accusés de l'autre. Et que parfois, le code social se transforme en soupçon.

"Je lui en veux, c'est normal !"

Sur les bancs de la défense, Me Ronen, avocate de Salah Abdeslam demande de décrire son client dans ses relations avec Attou. "Il a toujours été bienveillant envers moi, il a toujours voulu me voir réussir dans la vie", répond le jeune accusé, qui ne comprend donc pas six ans plus tard, cet appel à la rescousse d'Abdeslam la nuit du 13 novembre 2015, pour cette exfiltration qui lui vaut aujourd'hui les assises terroristes. Abdeslam avait prétexté un accident à Barbès. "Je lui en veux aujourd'hui, c'est normal", conclut Attou qui retourne s'asseoir sur son strapontin.

Un homme passionnant vient à la barre, cheveux mi-rasés, chignon sur la tête, barbe de hipster grisonnante. ll se présente comme le "monsieur radicalisme" de Molenbeek entre 2014 et 2020, a connu Hamza Attou à sa sortie de prison et vu défiler des dizaines de jeunes Molenbeekois, prétendument radicalisés. Le témoin est catégorique : Attou est "un suiveur", qui n'avait pas repéré la radicalisation des frères Abdeslam : "il n'a pas le capital guerrier". Et ce fonctionnaire belge explique humblement toute la difficulté de repérer la radicalisation.

"Je croyais qu'il allait en Turquie, en vacances"

Puis, c'est au tour d'Ali Oulkadi, autre accusé qui comparaît libre, de s'avancer devant la cour. Oulkadi, 37 ans, est lui poursuivi pour avoir permis à Salah Abdeslam de s'évaporer dans Bruxelles au retour de Paris, le 14 novembre 2015, premier jour de quatre mois de cavale. Oulkadi n'a pas le même discours qu'Attou. Lui, reconnaît qu'il a vu Brahim Abdeslam regarder des vidéos de Daech, mais "pas tous les jours". L'aîné des deux frères Abdeslam lui avait même montré l'insoutenable exécution barbare du pilote jordanien, brûlé vif dans une cage. Mais il affirme qu'il ne s'est pas aperçu que Brahim Abdeslam allait devenir un kamikaze du 13-Novembre. Car dit-il, il écoutait aussi de la musique et fumait, juste après ce type de vidéos. Salah Abdeslam, lui, jouait aux échecs aux Béguines.

L'accusé Oulkadi lors de l'un de ses interrogatoires © Radio France / Valentin Pasquier

Dans ce café molenbeekois de 25 mètres carrés où frères, cousins, copains se retrouvaient pour fumer ou dealer, Ali Oulkadi répète qu'il ne s'est jamais douté que les vidéos de l'Etat islamique qui circulaient allaient aboutir au massacre du 13 novembre 2015. Il prétend aussi qu'il n'a jamais su que Brahim Abdeslam était allé en Syrie en janvier 2015. C'est pourtant lui qui l'a conduit à l'aéroport, avec Hamza Attou : "Je croyais qu'il allait en Turquie, en vacances".

"Tout seul, sans sa femme" qu'il venait d'épouser six mois plus tôt ? ironise le président. Ali Oulkadi n'en démord pas. Il martèle qu'il était persuadé que Brahim Abdeslam allait cesser de regarder des vidéos de Daech. Et jure que s'il s'était douté des attentats projetés, il l'aurait dénoncé. Sur un banc, une victime ricane. Ricanement amer et nerveux.

Le procès se poursuivra vendredi avec l'interrogatoire du troisième accusé à comparaître libre sur un strapontin : Abdellah Chouaa.

