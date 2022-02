Au 80e jour du procès du 13-Novembre, c'est l'accusé Ali El Haddad Asufi qui a été interrogé aujourd'hui. On lui reproche d'avoir cherché à se procurer des armes, mais il a surtout été interrogé sur la religion et ce qu'il a perçu de la radicalisation d'un de ses amis, logisticien des attentats.

Ali El Haddad Asufi a été interrogé par la cour au 80e jour du procès des attentats. © Radio France / Valentin Pasquier

C'est d'abord sa sœur qui apparaît sur les écrans de la salle d'audience. Elle est en visio, depuis Bruxelles, filmée dans un bureau du parquet fédéral belge. Elle a de longs cheveux lâchés, un pull crème, précise d'emblée qu'elle ne veut pas que la presse divulgue son prénom. La sœur de Ali El Haddad Asufi prend la parole timidement : "Je voudrais dire que je compatis à la douleur des familles des victimes, que je soutiens mon frère, que je l'aime." Elle n'a pas plus de mots spontanés. Alors le président attaque ses questions.

Quel est le caractère de l'accusé El Haddad Asufi, jugé notamment pour avoir cherché à se procurer des armes ? "Jovial, qui aime les gens, qui aime rire, généreux aussi", répond-elle. Et son témoignage n'apportera pas beaucoup plus de détails. Elle voyait son frère Ali chaque jour, mais n'a jamais parlé avec lui, ni de Syrie, ni de politique, n'a jamais observé non plus de comportement religieux rigoriste. Jamais su qu'il fréquentait des criminels comme l'un des frères El Bakraoui, l'un des logisticiens en chef du 13-Novembre.

La sœur de Ali El Haddad Asufi a témoigné en visio depuis Bruxelles. © Radio France / Valentin Pasquier

"Je suis pas d'accord de trancher des gorges"

Le président Périès invite l'accusé Ali El Haddad Asufi, 37 ans, à se lever. Pour son interrogatoire, il a revêtu une chemise claire impeccablement repassée, a les cheveux souples coiffés avec une raie et une mèche sur le côté, des yeux ronds comme des billes, des joues rebondies sous son masque FFP2 blanc. Première question sur la religion. "Bah, pratique normale, ça peut s'intensifier à la perte d'un proche, c'est tout, normal" Le président lui demande ensuite quelle est sa vision de l'Etat islamique aujourd'hui ? "Aujourd'hui, ben j'en pense un peu la même chose que vous, comme tout le monde, c'est un peu une pratique rigoriste de l'islam, c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué sur la pratique religieuse, tout ça, voilà quoi !", répond-il. Le président lui rappelle ses anciens propos, sur PV. "Vous aviez déclaré : Je ne suis pas d'accord de trancher des gorges, c'est bien ça ?" Derrière la vitre du box, l'accusé opine de la tête. "En fait, c'était tellement violent, je me disais c'est pas possible que y ait des êtres humains qui réagissent comme ça !"

La cour lui demande si beaucoup de gens sont partis en Syrie autour de lui ? Il assure que non, car son quartier à Bruxelles, c'est Schaerbeek, pas Molenbeek, où habitaient plusieurs co-accusés et kamikazes du 13-Novembre. Les magistrats enchaînent les question, cherchent à savoir si cet homme, qui travaillait à l'aéroport de Zaventem, en Belgique, a pu faire partie de la cellule terroriste franco-belge, comme son ami Ibrahim El Bakraoui. Ali El Haddad Asufi reconnaît sans sourciller qu'il est allé 41 fois en prison rendre visite à ce copain qui avait été condamné pour des affaires criminelles de droit commun. Mais il jure que jamais, il n'a perçu la moindre radicalisation religieuse. Et il lance pour preuve cette phrase magique : "Il était pas radicalisé, il avait des pantalons classiques, des chaussures vernies, il se faisait des brushings, c'était une coiffeuse, en fait !"

"J'ai pas eu le temps de visiter Athènes !"

Pas si probant aux yeux des magistrats et avocats de parties civiles, qui lui mettent sous le nez des indices suspicieux potentiellement embarrassants. Par exemple, des déclarations anciennes devant des enquêteurs, lors desquelles Ali El Haddad Asufi affirmait s'être aperçu d'un changement d'Ibrahim El Bakraoui, à propos de l'islam. Mais dans son box, il répète qu'il n'a perçu aucune radicalisation poussant son ami à aller en Syrie. Ainsi, il assure que lorsqu'il l'a accompagné à l'aéroport pour un départ vers la Turquie, en juin 2015, il ne se doutait pas une seconde que la destination finale pouvait être la Syrie. "Je pensais que c'était pour se planquer avec son passé de criminel" à la sortie de prison, "ou des vacances, c'était le mois de juin ".

D'ailleurs, Ibrahim El Bakraoui ne tarde pas à rentrer de Turquie. Mais veut repartir presque aussitôt en Grèce, voyage express avec un faux passeport et El Haddad Asufi dans ses bagages. Dans son box, El Haddad Asufi bredouille qu'il était là juste pour être utile avec sa carte d'identité belge, mais que sinon ce voyage ne l'arrangeait pas. "Bon, si vous accompagnez en toute innocence, pourquoi pas profiter de quelques jours là-bas ?" s'étonne le président Périès. "J'ai pas eu le temps de visiter Athènes", rétorque l'accusé, l'air désolé. Il affirme qu'il lui fallait repartir au Maroc pour un mariage, "j'avais encore des emplettes à faire, acheter un costume". Et donc, il n'a pas passé que 24 heures en Grèce, durant lesquelles il aurait surtout dormi. Et il n'aurait pas vu Abdelhamid Abaaoud, qui se trouvait lui aussi en Grèce à cette période estivale, pour ouvrir la route aux commandos du 13 novembre 2015.

"J'ai été trahi"

Des avocates de parties civiles se lèvent, tour à tour. Me Topaloff lui demande s'il considère avoir été trahi par Ibrahim El Bakraoui ? Précisons que l'on ne le juge pas à ce procès, puisqu'il est mort dans les attentats du Bruxelles le 22 mars 2016 ; on juge en revanche ses cousins, Yassine Atar dans le box et Oussama Atar présumé mort en Syrie. "Oui, j’ai été trahi. C’était un ami. Je l’appréciais, je pensais à une amitié sincère. Et quand on voit après ce qui s’est passé, bien sûr qu’on est trahi. On se sent un peu humilié. On se sent bête, voilà", dit-il.

Sur les bancs de la défense, les trois avocats d'Ali El Haddad Asufi se lèvent les uns après les autres. Ils se démènent pour prouver son innocence. Me Jonathan De Taye rappelle que certains procès verbaux lus par les magistrats n'avaient pas été signés par son client, entendu sans avocat, à Bruxelles. Me Menya Arab-Tigrine lui tend une immense perche, rappelant qu'il avait été interpellé le 24 mars 2016, deux jours après les attentats à Bruxelles, "vous alliez chez le psy" ! Al El Haddad Asufi précise que ce rendez-vous chez le psychiatre, c'était parce qu'il avait été choqué par les attentats qu'il avait lui-même vus, à l'aéroport de Zaventem où il travaillait.

Les avocats d'Ali El Haddad Asufi ont tenté à plusieurs reprises de l'interroger prouver son innocence. © Radio France / Valentin Pasquier

"Vous avez été témoin des explosions, alors dites-nous, c'est quoi pour vous ce qu'il a fait Ibrahim El Bakraoui ?" L'avocate espère sans doute une réponse spontanée, mais l'accusé Ali El Haddad Asufi tarde à trouver des mots. Bafouille, comme s'il ne comprenait pas. Elle insiste. Il finit par lâcher, "ben, c'est écœurant". Pas un mot de plus. Puis Me Martin Méchin s'écrie que son client est "innocent !" Ainsi s'achève la 21e semaine d'audience. Le procès reprendra mardi, avec le retour de témoignages d'enquêteurs sur les planques de la celle terroriste. Cette phase d'interrogatoires d'accusés est terminée.

