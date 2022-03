Jour 83 au procès des attentats du 13-Novembre. La cour a rouvert les débats qui étaient interrompus depuis deux semaines, en raison de l'état de santé d'accusés contaminés au Covid. Les trois malades sont guéris, et l'audience s'est plongée à nouveau dans l'enquête, avec des photos des planques sur grand écran.

Un enquêteur belge a été interrogé en visio et a notamment évoqué l'ADN de Bilal Hadfi et de Chakib Akrouh [Archives] © Radio France / Valentin Pasquier

Le box des accusés est presque au complet. Ne manque qu'Osama Krayem, qui continue à déserter l'audience depuis qu'il a déclaré, en janvier, que ce procès du 13-Novembre était "une illusion". Tous les autres sont revenus s'asseoir dans la grande cage de verre. Les trois malades récemment contaminés par le Covid, Mohammed Amri, Mohamed Bakkali et Sofien Ayari sont guéris. Ils sont à nouveau "en état de comparaître", annonce le président Périès. Et la cour établit la liaison avec Bruxelles, où un enquêteur doit être entendu en visio.

Des fausses cartes d'identité et des perruques

L'enquêteur, costume-cravate, apparaît sur grand écran. Et il se met à parler de plusieurs planques des terroristes du 13-Novembre. Des planques belges, découvertes souvent grâce à des véhicules. Les trackers des voitures ont mené les policiers à certaines cachettes, surnommées "les planques infructueuses". Le policier commence par évoquer une voiture repérée dans un parking : la voiture louée par l'accusé Ahmed Dahmani, jugé en son absence car incarcéré en Turquie et les Turcs refusent de le laisser comparaître à ce procès. En 2015 donc, Dahmani avait loué une voiture dans laquelle les enquêteurs belges ont ensuite retrouvé des drapeaux de l'Etat islamique, "quatorze fausses cartes d'identité et des perruques".

L'enquêteur projette des photos de ces cartes falsifiées. On y voit Dahmani, visage allongé, grosse perruque sur le crâne, avec des lunettes qu'il ne porte pas d'habitude. Un autre cliché montre Salah Abdeslam, lui aussi coiffé d'une moumoute grossière. Une troisième perruque gît sur le sol d'une planque. Elle aurait été portée par l'accusé Mohamed Bakkali, logisticien présumé des attentats, crâne rasé dans le box. Il regarde les clichés qu'on montre à l'audience.

Ce qui frappe sur les images des planques, c'est qu'il ne s'agit pas de caches souterraines ou dissimulées au fond d'un bois. Au contraire. Elles étaient en ville, à Bruxelles ou Charleroi. Des duplex, dans des immeubles aux briques rouges et fenêtres blanches. Parfois de la pelouse autour du pavillon loué sous de fausses identités. L'enquêteur détaille trois planques : l'une à Schaerbeek, rue Henri-Bergé, l'autre rue du Fort à Charleroi, une troisième rue Radache, à Auvelais. Toutes ont été louées à l'automne 2015, septembre-octobre.

L'ADN de terroristes sur un aspirateur ou des brosses à dents

Dans la première planque, un bel escalier de bois couleur miel mène à une chambre mansardée. Il reste un sommier à lattes sans matelas sous une poutre foncée. Dans la cuisine, une cafetière, des marmites, des gobelets vides, des verres, une fourchette. Les enquêteurs ont prélevé sur certains de ces objets l'ADN de Salah Abdeslam. Sous le meuble cuisine, ils ont trouvé des traces d'explosifs, "10 grammes de TATP". L'enquêteur montre des morceaux de bouteilles coupées en deux, des gants en latex, des seringues. Puis une machine à coudre, et dans un sac vert, des vêtements, sur lesquels on a identifié l'ADN de Bilal Hadfi, kamikaze du Stade de France, ou de Chakib Akrouh, du commando des terrasses.

Dans une autre planque, à Charleroi, carrelage moucheté, c'est l'ADN du terroriste Abdelhamid Abaaoud qu'on a identifié sur un aspirateur. Dans une troisième cache, des brosses à dents sont dans la salle de bains autour d'un vieux lavabo blanc. Une brosse à dents verte. "On a retrouvé dessus un ADN simple de Sofien Ayari", précise l'enquêteur. Sur une brosse à dents de couleur rose, les policiers scientifiques ont mis en évidence l'ADN d'un des artificiers du 13-Novembre. L'enquêteur en visio referme son album-photos. Et les avocats de la défense ne tardent pas à se lever et à dénoncer des failles dans le compte-rendu qu'on vient de leur livrer.

"Il cherchait pas une planque mais un appartement pour des vacances !"

Me Raphaël Kempf, l'un des avocats de Yassine Atar, est le plus fougueux et se fâche contre ce policier belge. "Ecoutez monsieur, si Yassine Atar est dans le box, c’est à cause de vous !" s'emporte-t-il, alors que l'enquêteur antiterroriste bruxellois a oublié les détails du procès verbal que l'avocat veut lui rappeler. Sur ce PV-là, les policiers belges ont estimé que Yassine Atar, petit frère du commanditaire présumé Oussama Atar, cherchait une planque, sur la base d'une conversation téléphonique retranscrite. L'avocat tient à faire entendre cet audio dans la grande salle d'audience. Un interprète traduit le dialecte avec des mots d'arabe. "T'as pas un appart à Marbella ?", entend-on. "C'est où à votre avis ?" demande Me Kempf. "J'imagine que c'est au Maroc ?" tente le policier. "En Espagne !", s'époumone l'avocat. "Il cherchait pas une planque mais un appartement pour des vacances !"

Et brillamment, point par point, l'avocat continue à démonter les hypothèses du policier belge. "Un policier ne doit pas vérifier des hypothèses ?", ironise-t-il. Le policier a bien du mal à répondre à toutes les questions qu'on lui pose, et il finit par bredouiller "je ne saurais vous dire".

Toute la semaine, la cour entendra des enquêteurs belges en visio, à la fois sur les planques mais aussi sur les faux papiers et les recherches de kalachnikovs.

