Au jour 84 du procès des attentats du 13-Novembre, une enquêtrice belge a présenté à la cour différentes planques utilisées par la cellule terroriste franco-belge. En semblant parfois au bord d'un fou rire nerveux face aux questions des avocats.

La cour a entendu une enquêtrice belge mercredi, au 84e jour du procès [Archives]. © Radio France / Valentin Pasquier

Trois planques belges, trois de plus que les cachettes déjà présentées hier par un enquêteur antiterroriste. Il avait montré des duplex, escalier de couleur miel, ou un pavillon coquet entouré de pelouse. Aujourd'hui, c'est une enquêtrice qui prend le relais pour l'album-photo des caches. Elle en présente trois nouvelles à l'audience. Elle projette d'abord la photographie d'un immeuble gris-blanc. Étage élevé. 9e étage. Un 28 mètres carrés, 408 avenue de l'Exposition à Jette, dans la banlieue de Bruxelles, loué en septembre 2015. Au sol, un carrelage gris foncé, avec une ouverture sur un balcon terrasse. Dans la baignoire de la salle de bains, un rideau multicolore, et dans la cuisine minuscule, des carreaux noirs et blancs. L'appartement avait été mis en location via une petite annonce. Et le propriétaire, prénommé François, avait alors reçu un appel, puis rencontré deux locataires intéressés.

Perruque bouclée et carte trafiquée

Le propriétaire se souvient avoir vu arriver deux jeunes hommes, "l'un habillé classe et l'autre qui ressemblait à une petite crapule". Les deux larrons ont fourni des faux papiers. L'un d'eux se présentant sous l'identité d'Algerto Malonzo. Une fausse identité derrière laquelle se cachait en réalité l'accusé Mohamed Bakkali, dissimulé sous une perruque bouclée sur sa carte trafiquée. Avec des alias, des virements avaient été effectués. Puis, quelques mois après les attentats du 13-Novembre, le 6 mars 2016, le propriétaire recevait un courrier signé Maria Malonzo, prétendant être la sœur d'Algerto. Elle écrivait alors : "Mon frère a eu un très grave accident, il est entre la vie et la mort, il est hospitalisé en espagne au soins intensifs. Si il guérit, il a pour minimum six mois d’hopital. Dans un souci d’honnêté, j’ai préféré vous prévenir, car il ne peut payer son loyer dorénavant..." [sic].

Ainsi s'acheva la location. Dans leurs perquisitions, les enquêteurs belges ont ensuite découvert dans cette planque les ADN de kamikazes du 13-Novembre, comme l'ADN de Samy Amimour, assaillant du Bataclan, dont les traces génétiques ont été retrouvées sur une fourchette. Les policiers belges ont aussi prélevé dans cet appartement conspiratif les ADN de plusieurs accusés de ce procès : Salah Abdeslam, Mohamed Abrini ou Sofien Ayari. Ils ont également trouvé des traces d'explosifs, de TATP. Et dans un box, un large sac de plastique blanc, rempli de petits boulons pouvant servir à des ceintures explosives.

"Des hypothèses au pifomètre !"

L'enquêtrice belge sort les photos d'autres planques, autres décors. L'une à Verviers, dans l'est de la Belgique, rue des Chapeliers, dans l'appartement déserté par le grand frère de Mohamed Bakkali. Puis une autre au 39, avenue des Casernes à Eterbeek, près de Bruxelles, parquet clair dans le salon, voilage beige à la fenêtre. À l'entrée de cet immeuble-là, des caméras de surveillance. On y voit les frères El Bakraoui, logisticiens en chef des attentats, cousins du commanditaire présumé Oussama Atar. L'un, qui a repéré les caméras, dissimule souvent son crâne sous une moumoute ou alors se coiffe d'une casquette. Sur une capture d'écran, on voit aussi l'accusé Ali El Haddad Asufi, un carton ouvert dans les bras.

En visio, l'enquêtrice commente les images, dates à l'appui, elle égrène ses hypothèses. Me Raphaël Kempf, avocat de Yassine Atar - petit frère d'Oussama Atar -, est le premier à bondir, aussi révolté qu'hier, face aux hypothèses des enquêteurs belges. "Si je comprends bien, l'absence de preuves, ça devient une charge !", se fâche-t-il. "L'absence d'explication, ça devient suspect", rétorque la fonctionnaire de police. Et l'avocat s'emporte car la police belge n'a pas extrait tous les sms du téléphone de son client, dit-il. Il liste 47 sms échangés entre Yassine Atar et son ex-épouse, qui prouveraient selon lui, qu'il n'a pas pu se rendre dans l'appartement conspiratif où on l'accuse d'être allé en septembre 2015. "Ce ne serait pas intéressant pour la manifestation de la vérité ces sms ?", clame Me Kempf. L'enquêtrice laisse échapper un premier petit rire nerveux.

Sur les bancs de la défense, Me Jonathan de Taye, avocat d'Ali El Haddad Asufi déplore à son tour ces "hypothèses au pifomètre". Me Martin Méchin, qui défend le même accusé, demande à l'enquêtrice quelles sont ses conclusions sur leur client. Elle rit encore. Et dit qu'elle n'en a pas, car elle ne fait "que des constatations". Alors Me Méchin constate : "La seule conclusion c'est peut-être qu'Ali El Haddad Asufi apportait des vêtements à son ami (El Bakraoui), faisait ses courses, et parfois lui rendait visite à Verviers." La policière belge tente d'étouffer un dernier rire. Demain, d'autres enquêteurs évoqueront les faux papiers de la cellule terroriste.

