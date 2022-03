Au 85e jour du procès du 13-Novembre, un policier belge a évoqué les faux papiers de la cellule terroriste. Dans le box, un accusé est notamment jugé pour en avoir fournis.

Fanny Vial est l'une des avocates de Farid Kharkhach, soupçonné d'avoir fourni des faux passeports belges. © Radio France / Valentin Pasquier

Après les planques des terroristes, ce sont les faux papiers que la police belge évoque jeudi devant la cour d'assises spécialement composée. Mais avant d'établir la liaison téléphonique avec Bruxelles, le président Périès, ton recueilli, tient d'abord à rendre hommage au bâtonnier Olivier Cousi, dont on a appris la mort, hier soir, après la fin de l'audience.

L'hommage à Olivier Cousi, "bâtonnier attentif"

"En ce qui concerne cette cour d’assises spéciale, il a mis toute son énergie pour que ce procès ait lieu. Je pense que sa mémoire doit être saluée", dit le magistrat en robe rouge. "Merci pour vos mots. Nous aussi, nous souhaitons rendre hommage au bâtonnier Cousi" poursuit Me Martin Vettes, l'un des avocats de Salah Abdeslam. "Il y eu a grève, le Covid, il a toujours été aux côtés des avocats alors qu’il traversait lui-même l'épreuve de la maladie", rappelle le jeune avocat, voix émue. Me Jean Reinhart, sur le banc des parties civiles évoque "un bâtonnier attentif, un ami". Et après un silence, la cour appelle la police belge.

Un enquêteur apparaît en visio, crâne chauve, cravate rouge. Il vient donc parler des fausses cartes d'identité utilisées par la cellule terroriste. Il ne va évoquer ici que les 14 faux documents belges, pas les faux passeports qui avaient été établis en Syrie, pour les commandos kamikazes qui ont traversé l'Europe, parfois sans succès ; ainsi, les accusés Muhammad Usman et Adel Haddadi avaient été interpellés en Grèce, repérés par leurs faux papiers syriens. L'enquêteur belge se focalise donc sur les documents belges, que l'accusé Farid Kharkhach est soupçonné d'avoir fourni.

Le policier belge explique que Kharkhach aurait été contacté dès 2014 par un logisticien en chef des attentats du 13 novembre 2015, Khalid El Bakraoui. Lequel lui aurait semblé effrayant. "Il était avec un vrai religieux, un barbu, il m'a fait peur", déclarera Farid Kharkhach lors d'une audition devant la juge d'instruction belge en 2017. "Je savais que Bakraoui était radical depuis le début, il m'a proposé de gagner beaucoup d'argent" avait-t-il encore avoué a posteriori, avant de se rétracter, et de nier, cinq fois.

"Les trucs sont terminés, j'attends qu'ils sèchent"

Première rencontre en 2014 donc, mais la commande de faux papiers date de septembre 2015. Le 7 septembre. Trois cartes falsifiées sont commandées. Kharkhach les réclame à un intermédiaire. Le policier lit les échanges téléphoniques entre les deux faussaires. "Les trucs sont terminés, j'attends seulement qu'ils sèchent. Demain, Inch Allah", dit l'intermédiaire pour rassurer Kharkhach, qui semble inquiet de la livraison de ces faux documents.

Des documents où l'on voit des accusés affublés de perruques, avec des lunettes qu'ils ne portent pas d'habitude. L'enquêteur montre une photo de Salah Abdeslam, sous un faux nom, épaisse moumoute sur le crâne et lunettes d'étudiant sérieux sur le nez. "Une carte d'identité qu'il n'a jamais utilisée", précise son avocate Me Olivia Ronen. Pour la défense de Farid Kharkhach, ses trois avocates se succèdent pour marteler que leur client n'a pas fourni la totalité de ces quatorze cartes-là.

Me Fanny Vial demande au policier belge s'il a vérifié que le faussaire d'une autre affaire (l'affaire Reda Kriket) n'était pas en cause. Elle évoque le nom d'un autre homme, arrêté en Italie, autre falsificateur de papiers ayant pu alimenter la cellule terroriste des attentats de Paris. "Je pense que des vérifications auraient dû être faites, mais dans une enquête, on avance, on fait des choix", répond l'enquêteur, embarrassé. "C'est bien dommage !" rétorque la jeune avocate pugnace. Et elle annonce qu'elle va demander à la cour un supplément d'information.

Un autre enquêteur belge sera entendu vendredi, sur les locations des voitures qui ont servi à rapatrier les commandos en provenance de Syrie et à faire des allers-retours d'une planque à l'autre.

