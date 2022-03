Au 86e jour du procès des attentats du 13-Novembre, un enquêteur belge a détaillé les locations des voitures qui ont servi à ramener des commandos terroristes venus de Syrie, et à les transporter dans les planques belges, quelques semaines avant les attentats.

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, le 6 décembre 2021, les avocats de Salah Abdeslam, Martin Vettes et Olivia Ronen. © Radio France / Valentin Pasquier

Cette 22e semaine de procès s'achève avec le témoignage d'un nouvel enquêteur belge. Comme tous ses collègues, il est anonymisé, identifié sous le numéro 441157616, et en visio depuis Bruxelles. Ce policier est venu parler des voitures louées en Belgique pour convoyer à travers l'Europe les commandos terroristes venus de Syrie. C'est toute la logistique des préparatifs des attentats qu'on décortique cette semaine : après les locations des planques, la fabrique des fausses cartes d'identité belges, on aborde donc les trajets en voiture pour ramener les kamikazes dans les cachettes belges.

Des véhicules BMW, Mercedes ou Audi loués dans des enseignes ayant pignon sur rue

L'enquêteur, cravate blaser et drôle de voix de robot, commence par évoquer une BMW louée fin août 2015, pour quelques jours. Un contrat de location a été établi avec les coordonnées de Salah Abdeslam, à l'aide d'un numéro de téléphone attribué à son ami Mohamed Abrini. Abdeslam qui est accusé d'être allé chercher plusieurs des kamikazes envoyés depuis le califat de Daech. Cinq jours après avoir été louée, sa BMW a dû être dépannée, le 29 août. Il l'a restituée le 31. Avec ce véhicule, il aurait fait au moins un déplacement vers la Hongrie. Avec lui seraient revenus Bilal Hadfi, kamikaze du Stade de France, et Chakib Akrouh, terroriste des terrasses.

Trois jours plus tard, Abdeslam loue une Mercedes. Nouvel aller-retour Bruxelles-Budapest, cette fois entre le 8 et le 14 septembre 2015. De Hongrie, il ramènerait alors Naijim Laachraoui, artificier des attentats du 13 novembre et kamikaze des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. Puis il signe un contrat de location pour une Audi A6. Avec laquelle il va encore à Budapest, à nouveau tout près de la gare. Il repart vite à Bruxelles, le 19 septembre 2015. Dans l'Audi A6, il convoierait alors vers la Belgique le commando du Bataclan, Samy Amimour, Ismaël Mostefaï et Foued Mohamed-Aggad.

Un trajet de 28 heures 44 minutes, un appel de 23 secondes

Puis un quatrième voyage le conduit à Ulm, en Allemagne. Il aurait alors ramené les accusés Sofien Ayari, Osama Krayem, et aussi Omar Darif - artificier en chef, aujourd'hui présumé mort. Et un cinquième voyage lors duquel il rapatrierait les deux kamikazes irakiens du Stade de France. C'est en tout cas les charges qui pèsent sur Abdeslam selon l'accusation. Celles que l'enquêteur belge cherche à détailler, plans à l'appui. Il montre des cartes et les trajets des voitures. Il détaille les kilométrages : 1.700 kilomètres pour un voyage, trajet de "28 heures et 44 minutes" pour un autre aller-retour. Le policier belge multiplie les détails, peut-être pour contrer les critiques, alors qu'en novembre dernier, on avait très largement reproché aux policiers belges d'abuser des "je-ne-sais-pas-vous-répondre", "ce-n'est-pas-moi-qui-ait-signé-le-PV", ect.

Cette fois, la police livre une multitude de précisions : sur les trajets, sur les coups de fil passés au retour, "appel de 23 secondes" tel jour ou "d'environ 43 secondes" tel autre jour, à l'approche des planques belges. Le policier évoque tous les appels et tous les bornages, et cherche à reconstituer toutes les connexions qui ont pu avoir lieu entre Salah Abdeslam, d'autres accusés et ceux qui sont considérés comme les logisticiens présumés : les frères El Bakraoui, kamikazes morts dans les attentats de Bruxelles en mars 2016, et Mohamed Bakkali, qui écoute attentivement depuis son box.

Bakkali qui est aussi accusé d'avoir loué des véhicules pour les préparatifs des attentats. Avant de finir son exposé, le policier tient à faire écouter un document audio retrouvé en perquisition dans les affaires d'Ibrahim El Bakraoui. Cet enregistrement s'intitulait "avocat OK". Et on entend résonner la voix de ce terroriste qui prévient d'abord qu'il "ne parle pas sous la contrainte ni sous l’effet de stupéfiants ou de boissons alcoolisées". Il dit que toutes les locations effectuées par Mohamed Bakkali l'ont été "par amitié" pour lui, et que Bakkali "ne savait pas" pour quoi c'était. Un message destiné à dédouaner Bakkali, qui trifouille son masque chirurgical dans son box. Ibrahim El Bakraoui disait-il la vérité ? L'enquêteur belge en a en tout cas terminé avec son exposé. La cour n'a pas de questions à lui poser. Le Parquet national antiterroriste en a peu. Les avocats de la défense davantage.

Les avocats de Salah Abdeslam marquent des points

Ceux de Salah Abdeslam se lèvent. Me Martin Vettes cherche à démonter posément le premier trajet imputé à son client en Hongrie. Il souligne que son client n'a pas conduit tous les véhicules qu'il a loués, donnant l'exemple de la Polo garée devant le Bataclan. "Je suis d'accord", acquiesce le policier. L'enquêteur finit par énoncer clairement qu'Abdeslam n'était "peut-être pas le chauffeur de tous ces trajets". Le jeune avocat, triomphe modeste : "Je vous remercie de votre honnêteté, mais c'est un peu tardif, car ce n'était pas dans les PV !"

Me Olivia Ronen enfonce le clou et rappelle qu'Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos parisiens, risque avec toutes les accusations portées sur lui "la perpétuité réelle". Elle affirme qu'il n'y a vraiment pas de preuve tangible qu'il ait ramené en Belgique le commando du Bataclan, pas davantage de certitude qu'il ait véhiculé les kamikazes irakiens. Elle réclame au nom des droits de la défense que chaque accusation soit solide. L'enquêteur hoche la tête, la comprend, et elle conclut : "Je vous remercie des réponses que vous avez pu apporter. Je sais que c'est pas toujours simple d'être d'accord avec les avocats de Salah Abdeslam, mais grâce à vous, certaines vérités établies deviennent troubles !"

Le procès reprendra lundi 7 mars avec un nouvel enquêteur belge, qui viendra parler des recherches de kalachnikovs.

