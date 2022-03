Pour clore cette nouvelle série d’auditions des enquêteurs belges, la cour s’est penchée sur la question des fourniture d’armes. Deux filières ont ainsi été identifiées par les services de police antiterroriste : l’une à Liège, l’autre à Rotterdam.

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les enquêteurs belges lors de l'audience du 8 décembre. © Radio France / Valentin Pasquier

Après les planques, les locations de voitures, les déplacements etc., l’examen de la préparation logistique des attentats du 13 novembre se poursuit aujourd’hui encore. Et cette fois c’est des armes qu’il est question. Des kalachnikovs que les responsables logistiques des attentats ont récupérées via deux filières, explique l’enquêtrice belge venue rendre compte à l’audience de ce volet des investigations. C’est donc reparti pour le déploiement du grand écran de la cour d’assises, la connexion avec la Belgique et l’apparition de cette salle du parquet fédéral belge bien connue à cette audience désormais puisque c’est de là que sont entendus tous les témoins belges lorsqu’ils ne viennent pas physiquement à la barre.

Le prix des kalachnikovs fixé par Mohamed Bakkali

Le témoin du jour est l’enquêtrice matricule OP 447437051, qui a déjà témoigné la semaine dernière, et revient clore cette nouvelle série de compte-rendu des investigations belges. Au sujet des deux filières d’armes identifiées, donc. Les policiers antiterroristes belges n’ont pas pu déterminer de laquelle des filières provenaient les armes qui ont effectivement servi aux attaques du 13 novembre 2015, rappelle l’avocat général lui-même. Alors, ils ont gardé les deux. L’une liégeoise. L’autre néerlandaise. Et pour chacune, un accusé de ce procès qui, selon l’accusation, a joué le rôle d’intermédiaire.

À Liège, c’est de Mohamed Bakkali qu’il s’agit. Tout commence par “un renseignement policier” explique l’enquêtrice belge. Renseignement selon lesquels les frères E., connus des services de police pour des faits de droit commun, chercheraient à se procurer des armes. Une enquête est alors ouverte, par la police judiciaire de Liège, le 17 décembre 2015, pour des faits de vente d’armes. "Qu'est devenue cette procédure?" interroge Me Orly Rezlan, avocate de Mohamed Bakkali. "Cette information n'a pas pu être vérifiée”, reconnaît l’enquêtrice belge. Donc il y a eu un non-lieu". Puis, arrive “un second renseignement policier”, toujours à la police judiciaire de Liège, selon lequel '”une semaine avant les attentats du 13 novembre 2015, Mohamed Bakkali cherchait six kalachnikovs".

À Bruxelles, les services de police antiterroriste commencent alors à s’intéresser à cette filière, dans le cadre de l’enquête sur le 13 novembre. Enfin, pas immédiatement. "À partir de l’automne 2018, donc relativement tard” souligne l’avocat général Nicolas Braconnay. Un retard de deux ans qui n’est pas sans conséquence puisque les factures téléphoniques détaillées de l’époque ne sont alors plus disponibles "et on peut s'interroger sur la spontanéité des personnes qui ont auditionnées deux ans plus tard" regrette l'avocat général. Parmi celles-ci, les frères E. Ceux que le premier renseignement parvenus aux oreilles des policiers liégeois désignait comme à la recherche de kalachnikov. L’un d’eux déclare alors aux enquêteurs que "Mohamed Bakkali avait fixé le prix des kalachnikovs à 1500 euros l'unité", rapporte l’enquêtrice belge. Il en aurait trouvé quatre et recherchait également des chargeurs et des munitions, ajoute-t-elle.

"L'achat de Clio", un nom de code ?

Pour les autres, c’est vers Rotterdam que les enquêteurs belges tournent ensuite leurs regards. "Une filière hollandaise a été utilisée pour acheter des armes qui se sont retrouvées dans une planque utilisée par les terroristes", explique ainsi l'enquêtrice belge. Avec cette fois-ci dans le viseur : l’accusé Ali El Haddad Asufi. Car ce dernier a effectué deux déplacements aux Pays-Bas, quelques semaines avant les attentats "pour l'achat de Clio", explique l'enquêtrice belge, “mais on peut supposer que "Clio" est un mot codé pour désigner autre chose que des voitures." Que Clio soit un mot codé ne fait d’ailleurs par vraiment débat. Mais codé pour cacher quoi ? Du trafic de stupéfiant, répondent les avocats de l’intéressé. Des achats de kalachnikov, rétorque de son côté l’accusation. Avec, à l'appui de cette thèse : une note manuscrite "de la main d'Ibrahim El-Bakraoui", l'un des logisticiens des attentats, retrouvée dans la voiture d’Ali El Haddad Asufi. Sur la note que l’on découvre sur l’écran géant, deux indications : "Remington 1911 Col 45 et CZ Zostana 7,65", explique encore l'enquêtrice belge.

Et puis, il y a la présence supposée d’Ibrahim El-Bakraoui lors de ces voyages. La présence du logisticien et cousin du commanditaire des attentats accréditerait en effet l’hypothèse d’un aller-retour pour récupérer des kalachnikovs, comme le soutient l'accusation. Alors pour l’étayer, l’enquêtrice belge fait projeter des images de vidéosurveillance dans le hall d’immeuble de l’une des planques de la cellule terroriste, sur la commune bruxelloise d’Etterbeek. On y voit à deux reprises Ibrahim El-Bakraoui en compagnie d’Ali El Haddad Asufi, au départ et au retour du trajet vers Rotterdam le 7 octobre 2015. L’enquêtrice y ajoute un calcul du temps de trajet via Google Maps selon lequel Ali El Haddad Asufi n’aurait matériellement pas eu le temps de déposer Ibrahim El-Bakraoui avant de prendre la route des Pays-Bas. L’enquêtrice en a donc déduit qu’il était resté dans la voiture jusqu’à Rotterdam. "Ca prend combien de temps de déposer quelqu'un?" s’enquiert Me Ménia Arab-Tigrine, avocate de l’accusé. “Quelques secondes”, reconnaît l’enquêtrice dans un petit rire. D’ailleurs, elle rit souvent sans que l’on sache vraiment pourquoi. Si ce n’est peut-être pour cacher une certaine nervosité. Me Jonathan de Taye, autre avocat d'Ali El Haddad Asufi, lui, n’y voit rien de drôle : “c’est de la vie d’un homme qu’il s’agit !”. Et si cet homme, selon lui, s’est rendu aux Pays-Bas c’est pour s’y livrer à du trafic de stupéfiant. Tout seul. “Vous nous avez montré une photo d'un bar à chicha à Rotterdam où s'est rendu Ali El Haddad Asufi, lance Me De Taye. “Vous dites que ce bar est un haut lieu du trafic de stupéfiants ..." A l’écran, l’enquêtrice s’étonne : “J'ai dit ça?" - C’est écrit dans votre procès-verbal ! tonne l’avocat de la défense. Il poursuit : “Vous dites aussi qu'il est en contact avec quelqu'un qui est un trafiquant de stupéfiant notoire. C'est à vous de démontrer que ce sont des armes qu’il est allé chercher !".

"Et à vous de démontrer que ce sont des stupéfiants", rétorque l'enquêtrice du tac au tac.

“Mais non ! Moi je ne dois rien démontrer du tout !"

En droit français, en effet, la charge de la preuve revient à l'accusation. C’est donc à elle de démontrer la culpabilité de l’accusé. Et non pas à sa défense de prouver son innocence. Alors le troisième avocat d’Ali El Haddad Asugi en profite. Et enfonce le clou : “Je comprends que vous ayez travaillé sur cette hypothèse, explique Me Martin Méchin. Mais avez-vous pu acquérir la certitude qu'Ali El Haddad Asufi est allé chercher des armes aux Pays-Bas?” “La certitude, non car on n'a pas de transaction, reconnaît l’enquêtrice en conclusion. Mais on a des éléments qui peuvent le laisser penser. Et pour la cour, reste son intime conviction.