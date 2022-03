Après la présentation hier des deux filières d’approvisionnement en armes, la cour a aujourd’hui entendu les témoins liés à la filière dite de Rotterdam. Ou du moins a tenté de récolter les éléments relatifs à cette filière. Une bien maigre moisson au final.

Des avocats, dans la salle d'audience de la cour d'assises spéciale à Paris (image d'archive). © Radio France / Valentin Pasquier

Un écran fractionné en six prises de vues dans ce qui semble être une salle d’audience d’Amsterdam. Et dans le cadre en bas, à gauche : le premier témoin. Teint rougeaud, sweat-shirt en treillis militaire, Richard V. n’a pas l’air tout à fait ravi d’être là. Il se présente, par le truchement de l’interprète : "Je suis né le 22 juin 1960, je suis entrepreneur". Tout compte fait, la cour n’en apprendra pas beaucoup plus. “Connaissez-vous Salah Abdeslam?” l’interroge le président. - Non. - Mohamed Abrini? - Non - Mohamed Bakkali ? - Non. Aucun des 14 accusés présents à l’audience. Au sujet de l’accusé Ali El Haddad Asufi, le président insiste : "Ce nom ne vous dit vraiment rien?" "Il était mentionné sur ma convocation, répond le témoin, j'ai regardé sur Google mais non, je ne le connais pas". Et réciproquement, affirme l’accusé en question, invité à se lever dans le box.

Qui a fourni des kalachnikovs ?

Ali El Haddad Asufi est pourtant accusé de s’être rendu aux Pays-Bas, à deux reprises, afin d’y récupérer des kalachnikovs pour le compte de la cellule des attentats du 13 novembre 2015. Kalachnikovs fournies, selon l’accusation, par le témoin Richard V. et son fils Rick. Parmi les éléments à l’appui de cette thèse : une adresse à Rotterdam à laquelle s’est rendu Ali El Haddad Asufi en octobre 2015. "Je vais essayer de prononcer du mieux possible", prévient le président, "Wolphaertsbocht 360". De l’autre côté de l’écran, aux Pays-Bas, on fronce les sourcils. Le président finit par épeler l’adresse. Le témoin acquiesce : "J’ai eu mon bureau à cette adresse, à côté d’un café marocain".

Le café en question, un bar à chicha au nom de Reina Lunch, a en effet été évoqué par l’enquêtrice belge dans son audition hier comme le lieu de rendez-vous pour la potentielle remise des kalachnikovs. "Vous vous souvenez avoir eu un rendez-vous fin octobre 2015 avec des personnes venant de Bruxelles pour une transaction?", tente alors le président. Le témoin soupire, semble chercher dans ses souvenirs. “Ca fait longtemps, je ne me souviens plus très bien”, traduit l’interprète, “mais à cette époque-là, je crois que j’étais en Equateur”.

Le rôle flou de la filière de Rotterdam

Soit l’homme cache bien son jeu. Soit on est loin du suspect aux “nombreux antécédents pour violences, délits relatifs aux stupéfiants et aux armes” décrit dans l’ordonnance de mise en accusation. D'ailleurs, affirme-t-il, il n'a jamais été condamné pour des faits du genre. Tout juste "pour une bagarre dans un bar", dit-il. "Et c'était il y a 30 ans". Quoi qu’il en soit, la piste de “la filière de Rotterdam”, présentée comme l’une des deux sources d’approvisionnement en armes des terroristes du 13 novembre 2015, semble bien ténue désormais.

Alors la défense en profite : "Cela fait sept ans que le parquet fédéral belge vous présente comme un trafiquant d'armes international”, rappelle Me Jonathan de Taye, “mais vous avez déjà été entendu par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier des attentats du 13 novembre 2015?” Non. “Bien, on va libérer le témoin”, conclut alors le président. Deux autres témoins de cette filière de Rotterdam étaient également attendus devant la cour. Mais l’un, fils du premier témoin “ne s’est pas présenté”. Et l’autre, cousin germain de l’accusé Ali El Haddad Asufi oppose à la majorité des questions son “droit au silence” au nom du droit à ne pas s'auto-incriminer. La cour devra donc se contenter des maigres éléments du jour pour se faire son opinion sur cette filière de Rotterdam.

