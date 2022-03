La cour a entamé aujourd'hui une nouvelle série d'interrogatoires d'accusés sur les faits, en l'occurrence les derniers préparatifs dans les semaines qui ont précédé les attentats. Le premier a avoir été interrogé aujourd'hui est Ali El Haddad Asufi, notamment accusé d'avoir fourni des kalachnikov aux terroristes.

Lors de l'interrogatoire d'Ali El Haddad Asufi, devant la cour d'assises spéciale de Paris, le 11 février. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est une nouvelle phase du procès qui s’est ouverte aujourd’hui. Une phase avec laquelle on s’approche d’un peu plus près encore de la nuit du 13 novembre 2015. Puisqu’il est question, avec une nouvelle série d’interrogatoires d’accusés, des derniers mois des préparatifs des attentats. Le premier à devoir s’expliquer sur le sujet est l’accusé Ali El Haddad Asufi. Sweat blanc, masque sous le nez, il est invité à s’expliquer sur les différents éléments qu’on lui reproche dans ces préparatifs. Tout d’abord, un rôle d’intermédiaire pour trouver un appartement à Ibrahim El-Bakraoui. Les deux hommes se connaissent pour avoir été à l’école ensemble.

Puis un jour, Ibrahim El-Bakraoui “est en galère”. “Il m'avait dit qu'il avait peur, que chez lui c'était surveillé”, raconte l’accusé au sujet de l’ancien braqueur. Alors, Ali El Haddad Asufi pense à un autre copain d’école, qu’il vient de retrouver par hasard après des années. "Smaïl c'était quelqu'un de gentil et il avait cet appart pour quand il était trop bourré pour rentrer chez ses parents”, explique l’accusé. D’ailleurs, voilà le copain en question à la barre.

"Comment on fait" pour diagnostiquer la radicalisation ?

Smaïl F., 37 ans, témoigne assis à cause de problème “de cristaux à l’oreille”. Il ne prête pas serment car, comme on l’a déjà vu précédemment à cette audience, s’il est témoin ici, il est aussi mis en cause dans le volet belge du même dossier. Veste bleue marine, jean, lunettes, l’homme se décrit lui-même comme un ancien “ivrogne”. “Si je suis là, c’est pour les victimes. Parce que de toute façon, la vérité on ne peut plus l’avoir puisque les vrais coupables ne sont plus là”. La suite est une longue digression, entrecoupée de citations littéraires : Céline et son Voyage au bout de la nuit, Albert Camus, Robert Desnos, Rabelais et d’autres. Le témoin, qui a fait deux ans de détention provisoire à l’isolement, se dit “un peu stressé, je n’ai pas dormi”. “Je ne dors plus tellement en fait, j’aurais préféré crever que de me retrouver ici”. Mais s’il se retrouve là, c’est donc parce qu’il prête son appartement à Ibrahim El-Bakraoui. Au départ “pour deux ou trois jours”. En réalité, le logisticien du 13 novembre ainsi que son frère vont s’y installer de longs mois. Jusqu’au 22 mars 2016 et les attentats de Bruxelles dans lesquels ils se font tous les deux exploser. “Moi, j’aidais tout le monde. J'ai jamais pu rester sans rien faire devant le désarroi de certains. Mon esprit est aussi ouvert qu'une vieille prostituée, raconte le témoin à la barre.

Durant ces longs mois, Smaïl F. se rend souvent dans l’appartement, “pour récupérer son courrier”, pour “jouer aux échecs avec Ibrahim El-Bakraoui” aussi. "Et vous aviez remarqué un changement laissant à penser qu'Ibrahim El-Bakraoui était radicalisé?" s’enquiert le président. "On fait comment pour diagnostiquer ça, en fait? répond le témoin. “Ibrahim El-Bakraoui, c'est quelqu'un qui écoutait Maria Callas. Il lisait Amin Maalouf, Léon l'Africain". Le président insiste : “Vous n'aviez rien remarqué de suspect chez Ibrahim El-Bakraoui?" La question est cruciale, pour plusieurs accusés du procès d’ailleurs. Car Ali El Haddad Asufi, mais aussi Yassine Atar ou encore Farid Kharkhach sont accusés d’avoir aidé matériellement le logisticien en chef des attentats du 13 novembre 2015 en connaissance (ou, selon une appréciation plus juridique, sans pouvoir ignorer) sa radicalisation.

Mais Smaïn F., comme d’autres avant lui, l’affirme : Ibrahim El-Bakraoui n’a rien laissé transparaître. “Mais quelqu'un qui pousse un chariot d'explosifs, qui sait qu'il va tuer des gens et se tuer par la même occasion, c'est quelqu'un qui est capable de mentir froidement, non ?" Quand vient son tour de se lever dans le box, Ali El Haddad Asufi se défend sur la même ligne. Quand il aide Ibrahim El-Bakraoui à emménager dans ce qui deviendra une des planques des terroristes, il ne remarque “rien de spécial” : il avait des vêtements classiques, c’est tout.”

"Une Clio", des armes ou de la résine de cannabis ?

L’autre rôle qui vaut à Ali El Haddad Asufi d’être aujourd’hui dans le box des accusés est celui d’intermédiaire, là encore, dans la fourniture des kalachnikovs. A l’appui de cette thèse : principalement deux voyages, à quelques semaines des attentats du 13 novembre 2015, effectués par Ali El Haddad Asufi aux Pays-Bas, potentiellement pour y récupérer des armes. Dans le box, Ali El Haddad Asufi l’admet sans difficulté : "Oui, j'ai été à Amsterdam le 7 octobre et à Rotterdam le 28 octobre." "Et pour quelle raison ?" l’interroge le président. - Le 7 octobre, je ne me souviens pas. Je crois que j'ai été me balader comme souvent. Le 28 c'était Rotterdam donc c'était probablement pour des stupéfiants." En amont du second voyage suspect, Ali El Haddad Asufi a de nombreux échanges Whatsapp avec son cousin qui vit aux Pays-Bas, justement.

"Dans ces conversations, rappelle le président, il est question de Clio pour 2.200 euros. C'est quoi les Clio?"- c'est de la résine de cannabis - ça correspond à quelle quantité une Clio ? - un kilo - et donc c’est 2.200 euros le kilo? C'est pas très cher, relève encore le président. - ça, ça dépend de la qualité, monsieur le président. Mais le parquet national antiterroriste reste sceptique, notamment du fait des nombreux échanges qui ont été nécessaire pour trouver la drogue supposée. “En un aller-retour à Rotterdam, sans aucun coup de fil, vous pouvez revenir avec cinq kilos de cannabis”, lance l’avocat général Nicolas Le Bris à l’accusé. “Ah, je ne sais pas. On n'a pas les mêmes contacts alors", rétorque l’accusé. “Donc vous maintenez que cette soirée-là, vous n'avez pas eu de contacts relatifs à des armes ?" poursuit le représentant du ministère public - "Ni cette soirée-là, ni aucune autre. Jamais de ma vie ! Je ne vais pas vendre des armes."

Alors qu’il est apparu à l’audience que celui qui avait été présenté comme un trafiquant d’armes international et probable fournisseur hollandais d’Ali El Haddad Asufi n’avait en réalité jamais été condamné pour de tels faits, l’accusé propose sa propre grille de lecture : “Pour moi c'est clair. Tout le monde sait que je n'ai pas vendu d'armes. Mais on est en train de tourner autour du pot. Parce que la juge [d'instruction belge, ndlr] Panou avait besoin d'une réponse sur les armes et elle a décidé que c'était moi la réponse." La question, désormais, est de savoir si la cour aura la même lecture sur ce volet.

