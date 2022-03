Au 91e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour a interrogé l'accusé Farid Kharkhach, à qui l'on reproche d'avoir fabriqué plusieurs fausses cartes d'identité utilisées par la cellule terroriste. Il assure qu'il ne se doutait pas que cela servirait pour organiser des attentats.

L’accusé Farid Kharkhach interrogé par la cour d’assises spécialement composée (dessin d’archives). © Radio France / Valentin Pasquier

Une avocate de victimes se lève dès l'ouverture de cette 91e journée d'audience. Nous sommes le 11 mars, journée internationale des victimes du terrorisme. Il y a dix ans jour pour jour, Mohamed Merah abattait froidement sa première victime, le soldat Imad Ibn Ziaten, dans le sud-ouest de la France. Huit ans plus tôt, le 11 mars 2004, l'explosion de bombes faisaient près de deux cents morts et presque deux mille blessés en gare de Madrid-Atocha. En ce jour mémoriel, Me Géraldine Berger-Stenger clame que le terrorisme ne vaincra pas.

"C'est juste une erreur de parcours !"

Et la cour d'assises spécialement composée pour ce procès terroriste établit une liaison avec Bruxelles. Le président précise qu'on ne pourra finalement pas entendre le frère de l'accusé Farid Kharkhach. Ce frère, prénommé Mourad, ayant transmis un certificat médical valable jusqu'à la fin du procès. C'est donc l'épouse qu'on va écouter. Elle tousse fort mais ne s'est pas défilée. Elle se prénomme Myriam, apparaît sur grand écran, voile clair qui tombe jusque sur ses épaules, visage juvénile, voix assurée. "D'abord, je voudrais m'excuser auprès des Parisiens et des Bruxellois. On regrette sincèrement d'avoir participé à tout ça sans le savoir", commence-t-elle. Et elle résume en quelques mots son mari "souriant, gentil, un bon père de famille, avec un gros coeur". Pour elle, les fausses cartes d'identité qu'il a fabriquées pour un logisticien des attentats du 13 novembre 2015, "c'est juste une erreur de parcours".

Madame Kharkhach, qui ne porte pas le nom de celui qu'elle avait épousé au Maroc, explique que cela faisait assez longtemps qu'ils vivaient chacun chez soi. Mais elle rendait des services à "Farid" les yeux fermés, dès qu'il lui demandait de remettre une enveloppe à quelqu'un ou d'en récupérer une autre dans la boîte aux lettres, et de prendre de l'argent parfois dans les missives. Elle savait que son homme faisait des trafics, mais il vendait aussi des voitures. Elle préférait faire l'autruche, confesse-t-elle en riant. "Je voulais pas savoir, parce que je lui avais dit que si je devais témoigner contre lui, j'aimerais pas l'enfoncer !"

"Ma femme, elle a rien à voir, je lui demande pardon"

Et elle répète, au présent, "je veux pas l'enfoncer !" Elle-même doit être jugée le mois prochain dans un procès bruxellois baptisé "Paris bis", où seront jugés ceux qui comme elle, sont suspectés d'avoir apporté une aide de moindre importance à la cellule terroriste. Ce qu'elle reconnaît, c'est avoir passé une enveloppe à Khalid El Bakraoui, logisticien du 13 Novembre 2015, futur kamikaze des attentats belges du 22 mars 2016. Puis trois autres fois encore, de enveloppe à un "homme au képi", mais sans jamais savoir que c'étaient des faux-papiers jure-t-elle. Et elle assure que son époux ne savait pas lui-même que ces documents falsifiés par lui-même allaient atterrir entre les mains de terroristes.

Alors qu'elle a fini de s'exprimer, il se lève d'ailleurs dans son box, "je sais, c'est inhabituel, monsieur le président, mais je voudrais faire des excuses à ma femme publiquement, devant la justice". Farid Kharkhach, la voix tremblante, clame qu'elle "a rien à voir dans cette histoire, je lui demande pardon et je lui dis merci d’avoir élevé les gamins seule". Ils ont deux enfants, un garçon, et une petite fille qui était bébé au moment de l'interpellation. Depuis, Kharkhach est en prison. Il pleure derrière la vitre de son box.

Le président Périès suspend l'audience pour la pause de l'après-midi, et l'accusé Kharkhach est appelé à se lever pour répondre aux questions précises sur ces cartes qu'il a falsifiées. Quatorze cartes belges ont été fabriquées par des faussaires pour la cellule terroriste. Farid Kharkhach avoue n'en avoir fournies que trois à Khalid El Bakraoui. Et il affirme qu'il ne pensait pas que ce frère Bakraoui était radicalisé. Se justifie en disant qu'il ne savait pas ce qu'était l'Etat islamique, car il ne regardait pas les infos, la phobie des mauvaises nouvelles, "dommage que mon psychologue est mort sinon, il vous le dirait !"

Farid Kharkhach fait souvent sourire avec ses formules. Il dit beaucoup "je vais vous expliquer sincèrement" Il agace aussi les magistrats. L'avocat général du parquet national antiterroriste, Nicolas Braconnay, le met en difficulté : "Vous avez le record du nombre de versions, pourquoi autant de versions différentes ?" Kharkhach, qui a toujours réponse à tout, affirme que c'était par panique, quand des enquêteurs belges l'auraient menacé de placer son fils et d'envoyer son bébé en prison avec sa femme. Alors, "j'ai dit beaucoup de conneries en ce qui concerne les attentats de la France".

"J'ai fait le con pour quelques centaines d'euros, y a eu des morts, je regrette !"

Mais l'avocat général note qu'il a aussi déclaré, dans d'autres circonstances, qu'il savait que Khalid El Bakraoui était radicalisé. Ce qu'il nie fermement aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu : s'il savait, il pouvait avoir conscience que les fausses cartes d'identité qu'il allait fournir pouvaient servir pour des attentats. "Ah, si j'ai dit ça, c'est vrai que y a un problème, j'avoue !", se désole Kharkhach, ses yeux ronds écarquillés derrière ses lunettes rectangulaires, cheveux mi-rasés sur les côtés, mi-noués en chignon sur le dessus du crâne.

Ses avocates volent à son secours. L'une d'elles, Me Fanny Vial, fait habilement remarquer à son client que quand on lui pose des questions à charge, il répond souvent "c'est possible au lieu de je ne me souviens pas". Ses conseils insistent aussi sur ses phobies multiples, "des serpents, des abeilles, des lieux clos, des mauvaises nouvelles". Kharkhach, à fleur de peau, se met à pleurer une nouvelle fois à chaudes larmes, parce que son frère n'est pas venu témoigner. Puis il réclame "un détecteur de mensonges ou un sérum de vérité".

Un peu plus tôt, face à un avocat de parties civiles, il avait déclaré : "J'ai été lié mécaniquement à cette histoire et c’est dégueulasse pour moi. J’ai envie de me gifler. J’ai fait le con pour quelques centaines d'euros, y a eu des morts". Il avait répété "je regrette, je regrette sincèrement". Farid Kharkhach avait conclu, l'air sincère : "Même si je suis acquitté, je vais vivre avec ça ! C’est un poids moral qui va peser sur moi toute ma vie !"

L'audience reprendra mardi 15 mars, avec un nouvel interrogatoire de Salah Abdeslam, qui a boudé le box ce vendredi.

