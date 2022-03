En cette 92e journée d'audience, c'était le deuxième interrogatoire de Salah Abdeslam sur les préparatifs des attentats. L'accusé a été questionné sur la période allant de fin août 2015 au 7 novembre. Et l'audience s'est achevée prématurément avec la désertion des avocats de la défense pour protester contre la cour.

Salah Abdeslam, le 15 mars 2022, à la cour d'assises spéciale de Paris. © Radio France / Valentin Pasquier

Salah Abdeslam avait déserté le box depuis plusieurs jours. Le principal accusé de ce procès, seul membre encore en vie des commandos du 13-Novembre, protestait contre les escortes et refusait à nouveau de comparaître, comme cela lui est arrivé plusieurs fois depuis le début de son procès. Mais au jour de son deuxième interrogatoire sur les préparatifs des attentats, il est revenu s'asseoir dans la cage de verre, allure soignée, du gel dans les cheveux, barbe taillée, chemise à petits carreaux gris et bordeaux.

"J'ai rien à cacher, j'ai peur de personne"

"Bien, alors, monsieur Abdeslam, levez-vous s'il vous plaît, devant le micro !", ordonne le président Périès, qui va l'interroger notamment sur les allers-retours avec des voitures de location entre Bruxelles et l'Allemagne ou la Hongrie, voyages lors desquels plusieurs terroristes ont été rapatriés. Première question sur le voyage numéro un, fin août 2015, à bord d'une BMW qui aurait servi à ramener Hadfi et Akrouh, deux des kamikazes du 13-Novembre.

"Vous m'entendez bien, là ?", commence Abdeslam, presque sur un ton de pop-star. "Oui, j'ai bien loué ce véhicule, et je l'ai utilisé. En revanche, je conteste être parti chercher ces deux personnes". Il ajoute aussitôt qu'il "conteste avoir ramené toutes ces personnes, mais j'ai effectivement ramené certaines personnes". Il les présente comme ses "frères pour l'islam". Il dit que ces gens "vivaient dans une zone de guerre. Il y avait le régime de Bachar Al-Assad, Vladimir Poutine, tous ces gens combattaient l’islam. Et le prophète nous a interdit d’abandonner nos frères". Abdeslam poursuit : "Je savais qu’ils avaient besoin de moi, qu’ils étaient là-bas et qu’ils avaient besoin d’aide, j’ai répondu présent, je ne regrette pas".

Le président lui rappelle qu'on lui reproche essentiellement quatre voyages ; il n'en reconnaît que deux. Le magistrat s'attarde sur l'un de ceux qu'il est impossible de nier au vu de l'enquête. "J’ai rien à cacher, j’ai peur de personne, je dis la vérité", assure Abdeslam. Mais il ne dit pas tout pour autant. "Je ne dis pas qui était dans la voiture", par exemple, parce qu'il y a "des gens qui sont dans le box, c’est à eux de reconnaître". Abdeslam protège aussi les absents, les morts, dont son frère Brahim Abdeslam - kamikaze du Comptoir Voltaire et auteur des fusillades sur les terrasses parisiennes. "C’est pas parce que des gens ne font plus partie de ce monde que je rejette la faute sur eux. Moi je ne balance pas les gens !", prévient-il, sous le regard de ses co-accusés.

Insolence et ironie dans certaines des réponses de Salah Abdeslam

Le président insiste néanmoins. "On dirait que vous ne m’avez pas bien entendu, monsieur le président !", réplique l'accusé, qui commence à prendre un ton insolent face à la cour. Le magistrat à la robe rouge en col d'hermine rétorque que c'est son devoir de poser toutes les questions. Premier silence d'Abdeslam, qui ne veut pas évoquer son frère. "Vous ne voulez pas répondre ? Votre frère, de toute façon, ça ne peut pas être lui parce qu’il était au Maroc à ce moment-là !" Abdeslam, du tac-au-tac : "Ah ? En plus, c’était un piège !" Des rires fusent dans la salle. Le rapport de force entre l'accusé médiatique et les magistrats s'accentuent au fil des heures. Abdeslam ne se gêne pas pour dire au président : "Arrêtez !" Ou même, quand le président lui demande aussitôt de changer de ton : "Ne vous sentez pas agressé, j’ai l’impression que vous êtes susceptible !" Il a les yeux rieurs au-dessus de son masque noir, dont une barbe brune dépasse.

On a l'impression qu'il se moque parfois du premier magistrat de la cour. Ainsi, quand le président lui demande pourquoi il est allé acheter des détonateurs dans une boutique française, Abdeslam répond simplement que c'était "pour quelqu'un, pour faire péter des feux d’artifice". La cour lui demande pourquoi donc il n'a pas acheté aussi des feux d'artifice ? Il prétend qu'il les ait déjà. Abdeslam paraît sincère aussi, quand il clame "si j’ai ramené cinq personnes ou dix personnes, pour moi ça revient au même ! Mais je ne vais pas reconnaître des choses que je n’ai pas faites". Il se met à parler de l'Ukraine. Actuellement, "y a la guerre en Ukraine, il y a des gens qui vont chercher des gens à la frontière, d’autres qui vont là-bas pour faire de l’humanitaire, d’autres pour aller combattre. C’est exactement ce qu’il s’est passé en Syrie", tente-t-il. En boucle, il répète qu'il voulait aider ses "frères en islam". Il martèle qu'il n'a rien fait de mal. "Je vous dis la vérité, j'ai rien fait de mal".

Au bout de près de deux heures d'interrogatoire, Abdeslam se positionne en victime. "Quand je parle pas, ça satisfait personne et quand je parle non plus !" Il s'emporte parce qu'il estime qu'on veut lui mettre trop de choses "sur le dos". "Les gens veulent croire que moi j’ai tué 130 personnes, que j’ai loué les véhicules, que j’ai tout su depuis le départ, mais c'est pas la vérité !", clame-t-il. Il réclame une petite pause au président, qui lui octroie.

Abdeslam à une avocate de victimes : "Vous avez accouché ?"

Puis l'audience reprend avec des questions des magistrates assesseures. A chacune, il affirme qu'il ne se doutait pas qu'il ramenait des terroristes qui se préparaient à commettre des attentats. L'une d'elle lui demande s'il serait allé les chercher si on lui avait dit qu'il s'agissait de futurs kamikazes ? "Ah ça, c’est une bonne question !" la félicite Abdeslam. Il réfléchit un peu. "Si ces personnes-là avaient dans la tête de faire des attentats, c’est qu’ils avaient de bonnes raisons de le faire !", répond-il. Puis, il lâche "vous avez bousillé ma vie". La juge le fait répéter. "Vous, c’est la France, la manière dont vous m’avez traité depuis six ans !", se lamente Abdeslam. La magistrate coupe court, dit que "ce n'est pas ce qu'attendent les parties civiles". Sur le banc des victimes, certaines sidérées, applaudissent. Des applaudissements avec un air écœuré, envers ce que vient de dire Salah Abdeslam.

Les questions des avocats des parties arrivent. Me Topaloff avance une hypothèse. Ne chercherait-il pas à minimiser son rôle, en ne reconnaissant que les deux allers-retours incontestables selon les preuves des enquêteurs ? Il la fixe en silence avant lui lancer avec insolence : "Vous avez accouché ?" Cette fois, le président Périès se fâche, exige plus de politesse. L'avocate répète sa question en criant. "Peut-être, c'est pas poli mais vous c'est pire, vous êtes occupée à me couler dans des choses que j’ai pas faites, si ça ça rentre dans la tête de la cour, alors moi je suis dans la merde !", se défend Abdeslam. L'ambiance commence à être électrique. "Je vous dis la vérité, si elle ne vous plaît pas, je peux rien y faire !" dit l'accusé.

Colère des avocats de la défense, qui désertent

Me Chemla, au nom de dizaines de parties civiles, enchaîne. "Vous avez compris pourquoi les victimes vous ont applaudi ? Vous pouvez comprendre que quand vous vous présentez en victime, les gens qui sont vraiment victimes trouvent que c'est une indécence insupportable ?" Abdeslam rétorque : "C'est vous qui êtes insupportable !" Alors, sur les bancs de la défense, Me Martin Vettes, l'un des avocats d'Abdeslam se lève, réclame la parole, mais la cour lui a coupé le micro, car ce n'est pas son tour. Il proteste contre la police de l'audience. Le président lui conseille de changer de métier. On applaudit encore sur les bancs des victimes, cette fois, très clairement, pour remercier le président et hurler contre l'accusé numéro un de ce procès.

Dans un énorme brouhaha, le président suspend l'audience. Il espère alors une reprise sereine, après une courte pause. D'un ton ultra autoritaire, il appelle au calme, et déclare qu'il n'est "pas admissible d'avoir des cris, ni des commentaires de la part du public, ce n'est pas comme ça qu'on doit rendre la justice".

Il demande aussi aux avocats d'essayer de respecter la parole des uns et des autres. Mais les avocats de la défense sont vent debout contre son attitude. Ils exigent de faire noter ces incidents. Ce que refuse le magistrat. Aussitôt, comme un seul homme, tous les avocats de la défense se lèvent et désertent la salle d'audience, têtes hautes. Le procès du 13-Novembre ne peut se poursuivre sans eux. L'audience est suspendue pour ce soir, sans que ce deuxième interrogatoire de Salah Abdeslam ne soit allé à son terme. On ne sait dans quel climat, elle reprendra demain à 12h30.