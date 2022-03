Reprise de l’audience ce mercredi dans un climat plus apaisé que la veille pour la fin de l’interrogatoire de Salah Abdeslam, puis de Mohamed Amri, accusé d'avoir loué une voiture pour son copain de quartier.

Me Olivia Ronen interroge Salah Abdeslam, au 93e jour du procès © Radio France / Valentin Pasquier

Les différentes parties s’étaient quittées mardi dans un climat particulièrement tendu, sur un incident d’audience et le départ collectif des avocats de la défense qui n’avaient laissé d’autre choix au président que d’interrompre l’interrogatoire de Salah Abdeslam. Elles se sont retrouvées ce mercredi après-midi dans un contexte plus apaisé, sans pour autant que leurs désaccords aient totalement disparu.

Alors, une heure durant, avocats de la défense, des parties civiles et représentant du parquet ont argumenté sur leurs dissensions. Au cœur du débat : la demande des avocats de Salah Abdeslam de “donner acte de trois choses”. Et Me Olivia Ronen d’énumérer : "le premier fait c'est la remarque de madame l'assesseure qui a dit à Salah Abdeslam : "je pense que les parties civiles attendent d'autres réponses." Or, la cour a un devoir de neutralité vis-à-vis de toutes les parties." Deuxième fait : “les applaudissements, par deux fois, qui n'ont fait l'objet d'aucune remarque de la part du président.” Et enfin, “on demande qu'il soit consigné qu'à plusieurs reprises, la défense n'a pas pu prendre la parole : le micro nous a été refusé."

La suite a eu des airs de "on refait le match", avec des interventions aussi diverses que qualitativement inégales. Sur la question des applaudissements survenus depuis les bancs mardi, l’avocat de parties civiles, Me Frédéric Bibal a tenu à rappeler “l’état séquellaire dans lequel les victimes se trouvent, c’est-à-dire une incapacité psychique d’avoir la retenue que nous avons, nous professionnels”. Et Me Gérard Chemla de renchérir, à l’adresse de Salah Abdeslam : "à partir du moment où on se permet l'arrogance, il va y avoir des réponses à cette arrogance".

"Salah Abdeslam a observé l'incendie qu'il avait allumé avec une profonde délectation"

“Mon sentiment c'est qu'hier monsieur Abdeslam a allumé la mèche", poursuit encore l’avocate générale Camille Hennetier. "Il a observé l'incendie qu'il avait allumé avec une profonde délectation. Mais Salah Abdeslam ne sera pas jugé sur les applaudissements pas plus que sur ses multiples provocations." Mais "la défense, par nature, par nécessité, est disruptive", rappelle en défense Me Christian Saint-Palais. "C'est sa vocation de perturber ce qui pourrait être le cours immuable de la justice. Si on est de mauvaise foi, on peut y voir de l'arrogance ou de l'impolitesse". Mais la cour, elle, n’y voit “aucune atteinte aux droits de la défense”. Et rejette donc cette demande d’acte.

L’interrogatoire de Salah Abdeslam peut enfin se poursuivre. Avec les questions de ses propres avocats, notamment. Toujours sur cette questions des voyages vers la Hongrie ou l’Allemagne pour récupérer les membres de la cellule terroriste. “Vous avez dit avoir été “choisi” pour faire ces voyages, c’est ça?” s’enquiert Me Olivia Ronen. “Pourquoi c'est tombé sur moi?" répond Salah Abdeslam. "J'avais une vie simple, banale. C'est dieu qui l'a choisi. C'est venu à moi et moi j'ai accepté.”

"Pendant ces voyages, vous parlez avec les gens que vous ramenez ?", poursuit Me Ronen. - “Non. Je suis sur l'autoroute, je roule à 200 parce qu’en Allemagne, c'est illimité. On peut appuyer sur le champignon. Donc je suis concentré. Je ne fais pas la causette.” L’accusé n’en dira guère plus sur les faits. Mais tentera ce qui peut ressembler à un mea culpa après la tonalité de son audition de la veille. “Je fais de mon mieux pour respecter les victimes. Si je prends la parole aujourd'hui, c’est entre autres pour les victimes. Elles viennent très nombreuses pour entendre ce que j'ai à dire. Et aujourd'hui, j'essaie de m'exprimer", explique Salah Abdeslam redevenu très loquace.

"Je fais des efforts parce que - je n'essaie pas de comparer ma souffrance avec la leur - mais ma vie est difficile, cela fait six ans que je suis à l'isolement et je ne parle avec personne.”

"C'était banal"

Pour la suite, il est de nouveau question de voitures, mais avec l’accusé Mohamed Amri cette fois. Car parmi les faits qu’on reproche à celui qui est allé jusqu’à Paris pour exfiltrer Salah Abdeslam la nuit des attentats, il y a aussi une location de voiture, à son nom, pour le compte de Salah Abdeslam. Voiture qui servira à aller jusqu’à Ulm, en Allemagne, pour récupérer des membres de la cellule terroriste.

Mais quand vient le moment de se lever, crâne rasé et chemise bleu clair, et de s’expliquer sur cette location de voiture, Mohamed Amri n’a que très peu de mots. Un surtout, qui revient en boucle : “banal”. "Les locations, pour nous à Molenbeek, c'est tellement banal. Je connais des jeunes qui roulent en location toute l'année”, explique l’accusé. Lui-même, l’a déjà fait d’ailleurs : louer une voiture “pour roder” ou “tirer des freins à main”. "Comme un motard qui aime faire des roues arrières, ceux qui louent des voitures aiment bien rouler sans but".

Alors, quand Salah Abdeslam lui explique qu’il a un problème avec l’agence suite à une précédente location, Mohamed Amri ne se méfie pas. Et loue la BMW à son nom. Il ne se méfie pas non plus quand, pour effectuer cette location, Salah Abdeslam lui tend 1500 euros en liquide : “Je l’avais déjà vu avec des liasses de billets. Je savais qu'il était dans le stup' avec son frère et qu'il avait les moyens de se payer des locations.” Là encore, répète-t-il en boucle : “c’était banal”. L’interrogatoire tourne court. De toute façon, Mohamed Amri n’a que très peu à dire. À part, peut-être, sur sa voiture à lui. Quand il s’agit d’évoquer sa Golf, 19 ans d’âge et 180 000 kilomètres au compteur, son visage s’éclaire comme un gamin : “un moteur increvable ! Honnêtement, je la préfère à une Audi A6”.

L'audience se poursuit ce jeudi avec la suite des interrogatoires d'accusés, dont notamment Mohamed Abrini.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.