Au 94e jour du procès des attentats du 13-Novembre, la cour a poursuivi ses interrogatoires d'accusés. Osama Krayem est resté muet. Sofien Ayari s'est renfermé à son tour sur son droit au silence, alors qu'il s'était largement exprimé la dernière fois. Yassine Atar, lui, s'est montré une fois encore le plus bavard.

Sofien Ayari lors de l'audience, le 3 novembre 2021 © Radio France / Valentin Pasquier

L'immense salle d'audience est moins remplie qu'au début de la semaine quand la cloche retentit ce jeudi 17 mars, annonçant l'arrivée des magistrats de la cour d'assises spéciale. Il n'y a plus la foule massée pour entendre Salah Abdeslam. Mais un certain nombre de rescapés et de familles endeuillées sont quand même là pour écouter d'autres accusés. Le premier interrogé aujourd'hui est Osama Krayem, celui qui ne parle plus depuis qu'on lui a posé les premières questions sur les faits, mi-janvier. Krayem est considéré comme le plus haut-gradé de l'État islamique parmi les accusés du box. Il a fait partie des combattants en treillis qui ont assisté à l'exécution barbare du pilote jordanien, brûlé vif dans une cage, lors d'une mise en scène particulièrement cruelle.

La loi du silence se propage dans le box

Krayem, accusé Suédois, a les cheveux longs qui tombent sous ses épaules, un masque chirurgical cachant une partie de son visage, des pommettes juvéniles et une grosse barbe noire dépassent du petit carré de tissu bleu. Comme cela fait plus de deux mois qu'il est muet et des semaines qu'il refuse même de venir dans le box -sauf le jour de son interrogatoire-, le président Périès lui demande d'emblée s'il a l'intention ou pas de s'exprimer. À toute allure, dans un morceau de phrase qu'il prononce en arabe et que son interprète traduit, Krayem fait savoir qu'il va continuer à rester mutique, obstinément.

"Il veut pas de casque, d'écouteurs ?", demande la cour. À cette audience, il fait partie des accusés ne maîtrisant pas assez le français pour comprendre les débats. Tout peut donc être traduit simultanément dans ses oreillettes derrière la vitre de son box. Mais Krayem boude aussi le casque. Comme étranger à son propre procès. Il affiche en tout cas une indifférence pour lui-même. Mais reste dans le box pour écouter l'accusé suivant : Sofien Ayari. Ils ont voyagé ensemble pour rentrer de Syrie. L'accusation pense qu'ils devaient avoir ensemble une mission : attaquer l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas. Ils s'y sont rendus le 13 novembre 2015.

Sofien Ayari, Tunisien de 28 ans, se lève dans le box. Il porte un bas de survêtement noir à rayures blanches, sweat gris clair. Sa barbe brune est toujours aussi épaisse, ses yeux sont très noirs, sa voix posée. Lors de son dernier interrogatoire, Ayari avait parlé des heures, avec des mots forts, semblant sincère. Il avait alors expliqué que toutes ses paroles s'adressaient à une mère endeuillée, maman aux cheveux gris, qui l'avait touché lorsqu'elle était venue raconter à la barre la douleur d'avoir perdu sa fille de trente ans. "Elle ressemble un peu à ma mère", avait dit l'accusé Ayari. Et pour cette maman éplorée, il avait expliqué son parcours jusqu'en Syrie et son engagement dans les rangs de l'État islamique.

"J'ai parlé pour la partie qui n'implique que moi"

Cette mère est dans la salle pour l'écouter, au 94e jour de ce procès. Mais Ayari ne parlera plus. "Monsieur le président, la dernière fois quand j'ai parlé, j'ai expliqué qu'à la base, je souhaitais pas répondre aux questions. Et puis pour plusieurs raisons, j'estimais que c'était nécessaire", commence-t-il, calmement. "J’ai essayé la dernière fois de donner une image générale de ce qui s’est passé, la manière dont je réfléchissais à l’époque", poursuit-il. Il précise que qu'il a alors évoqué "la partie qui n'implique que moi". Mais il ne veut pas parler des autres. "Je ne veux pas être en contradiction : vous étiez avec qui, vous avez vu qui ? Je ne suis pas en mesure de répondre", explique Krayem. Il se dit conscient de décevoir certaines personnes, un peu comme s'il le regrettait. "Mais c'est ce que j'ai à dire", conclut-il sobrement.

Des robes noires ou rouges tentent une ou deux questions sans insister. Puis l'un des avocats d'Ayari, Me Gultalsar prend un ton presque gêné et demande gentiment à son client pourquoi c'est si difficile de parler. "Parfois quand on explique certaines choses aussi, ça peut être perçu comme si on se plaint. Moi le jour où j'ai décidé de parler, c'était pour une raison précise, ça n'avait rien à voir avec la peine ou le jugement", lui répond le jeune accusé Tunisien. Et il évoque à nouveau à demi-mots, subtilement, cette maman éplorée qui a eu pour lui l'effet d'un déclic. "Ça ne lui rendra pas sa fille, ça ne la rendra pas plus heureuse, mais je lui devais ça", avait-il déclaré pour elle il y a deux mois.

"Pour un gars comme moi, avoir de l’espoir, c’est dangereux"

Aujourd'hui, Ayari explique qu'il a déjà été condamné à vingt ans de réclusion, en Belgique, pour une fusillade contre des policiers, lors de sa cavale avec Salah Abdeslam. À ce procès du 13-Novembre, il encourt la perpétuité. Puis il sera à nouveau jugé en Belgique. "J'aurai les mêmes questions sur les mêmes faits, si on combine, je vais me défendre pendant deux ans comme un acharné pour ramasser 80 ans". Et il a cette phrase de conclusion puissante : "Pour un gars comme moi, avoir de l’espoir, c’est dangereux, voilà, c'est comme ça". Sans qu'on ne réussisse à percer tous les mystères de son silence. Est-ce uniquement son choix personnel ? Ou par intimidation de la part d'autres accusés mutiques ?

La loi du silence semble s'être étendue aujourd'hui dans le box, mais pas pour tout le monde. La cour a terminé la journée par l'interrogatoire de Yassine Atar, sur des voyages qu'on lui reproche près de planques à des dates-clés, mais sans vraiment de preuves. Et dans sa chemise couleur bleu ciel, avec ses mains qui s'agitent comme des moulinets, l'accusé Yassine Atar-qui est le petit frère du commanditaire présumé des attentats, Oussama Atar- est resté fidèle à lui-même, immensément bavard, parlant presque sans discontinuer, sans même écouter toutes les questions qu'on lui posait. "Je sais pas si je suis une pipelette, j’aime pas qu’on me dise ça, mais bon", a-t-il concédé.

L'audience reprendra à 12h30 ce vendredi, avec les interrogatoires des accusés Farid Kharkhach, faussaire présumé, et Abdellah Chouaa.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.