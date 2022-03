Pendant deux jours, les enquêteurs belges sont à nouveau entendus à l’audience pour évoquer, cette fois, les derniers préparatifs dans les jours qui ont précédé les attentats du 13 novembre 2015. Plus précisément, mercredi, sur le contenu d’un ordinateur portable abandonné par les membres de la cellule terroriste.

Les enquêteurs belges interviennent en visioconférence. Dessin d'illustration. © Radio France / Valentin Pasquier

Un simple coup d’œil. Voilà à quoi tiennent les éléments d’enquête dont il est aujourd’hui question. Un coup d’œil, dans un sac poubelle, ouvert par l’un des employés municipaux de Bruxelles-Propreté, service de gestion des déchets de la capitale belge. C’est ainsi qu’a été retrouvé un ordinateur portable, abandonné par la cellule terroriste, à proximité d’une de leurs planques, rue Max Roos.

Nous sommes alors le 22 mars 2016, les terroristes viennent de quitter définitivement cette planque de la commune bruxelloise de Schaerbeek, pour aller commettre l’attentat de l’aéroport de Zaventem. Quelques heures plus tard, “les éboueurs ont ouvert le sac poubelle et se sont aperçus qu’il y avait deux PC, une tablette et un GSM”, détaille l’enquêteur belge OP N° 447761902 entendu par visioconférence depuis les bureaux du parquet fédéral belge à Bruxelles. Mais, poursuit-il, “un des PC était cassé, il manquait des touches et donc les éboueurs le jettent dans la benne à ordures”.

Son contenu est donc un mystère. Tout comme, d’ailleurs, le contenu de la tablette, gardée par l’un des éboueurs. Quand les enquêteurs finissent par la récupérer "elle avait été formatée donc on n'a rien pu retrouver dedans". Le contenu du téléphone portable n’ayant rien révélé d’intéressant pour l’enquête, c’est donc sur le deuxième ordinateur que se sont concentrés les enquêteurs.

Et il y avait de quoi. Car malgré l’utilisation par la cellule terroriste d’un logiciel de cryptage et la suppression de nombreux fichiers, cet ordinateur portable s’est révélé une mine de renseignements. Outre “des poèmes, des chants d’appel au djihad armé, des prêches, des photos des terroristes” énumère l’enquêteur, mais aussi “des films anciens tels de Cyrano de Bergerac” relève la première assesseur. Outre ces éléments-là, plusieurs fichiers au contenu effacé mais en lien direct avec les attentats du 13 novembre 2015 : un dossier intitulé "Moutafajirat", soit "explosif en arabe", traduit l'enquêteur; un autre intitulé “Targets”, créé le 12 octobre 2015 et composé de sous-dossiers aux noms pour le moins explicites : “Jeunesse catholique, royaliste, punk", "Petit peuple", "Education", "Aristocratie-bourgeoisie", "Défense".

Puis, le 7 novembre 2015, la cellule terroriste crée un troisième dossier, intitulé cette fois “13 novembre” et composé d’une série de sous-dossiers : "Groupe français", "Groupe Irakiens", "Groupe Omar", "Groupe métro" et enfin "Groupe Schiphol".

Cinq groupes

Alors, les enquêteurs belges se sont livrés au jeu des correspondances : “Groupe français” désignerait ainsi le commando du Bataclan, composé de trois assaillants de nationalité française ; “Groupe irakiens” celui du Stade de France, eu égard aux deux kamikazes irakiens qui le formaient ; “Groupe Omar” celui des terrasses car piloté par Abdelhamid Abaaoud, alias Abou Omar pour l’Etat islamique. Voilà pour les attentats du 13 novembre 2015. Mais restent deux dossiers : “Groupe Schiphol” et “Groupe métro”.

L’aéroport de Schiphol, près d’Amsterdam, où se rendent justement les accusés Sofien Ayari et Osama Krayem le 13 novembre 2015. Pour y commettre un attentat ? C’est ce que soupçonnent les enquêteurs. Mais les deux accusés, eux, ont démenti devant la juge d’instruction belge qui les a interrogés sur le sujet. “Nous n’avions ni arme, ni explosif sur nous”, a affirmé Osama Krayem qui explique s’être rendu à Schiphol à la demande d’Ibrahim El-Bakraoui, logisticien en chef des attentat du 13 novembre 2015 pour “vérifier s’il y avait des consignes à bagages”. Sofien Ayari, lui, l’attend à l’hôtel, ont affirmé les deux hommes. Avant de rentrer à Bruxelles, totalement ignorants, ont-t-ils encore assuré, des attentats qui se déroulaient alors à Paris et Saint-Denis.

Quant au fichier “groupe metro”, les enquêteurs n’ont pas retrouvé d’éléments matériels précis. A l’exception du fait que cette même cellule terroriste commettra ensuite les attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. "Peut-être qu'ils ont utilisé le schéma pensé [pour les attentats du 13 novembre 2015] pour frapper en Belgique”, explique l’enquêteur antiterroriste. Schiphol serait alors devenu Zaventem. Et le métro, la station bruxelloise de Maelbeek.

Jeudi à l'audience, un deuxième enquêteur belge doit être entendu pour évoquer les planques utilisées par les terroristes à la veille des attentats ainsi que leur arrivée en région parisienne. Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.