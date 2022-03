Une enquêtrice belge est venue évoquer à l'audience les tous derniers préparatifs avant les attentats du 13 novembre : locations de voitures, de planques, achats de lignes téléphoniques. Le tout entre le 8 novembre et les attentats.

Une enquêtrice belge a été interrogée en visio [Archives]. © Radio France / Valentin Pasquier

Cinq jours. Les cinq jours qui ont précédé les attentats du 13 novembre 2015 et durant lesquels les membres de la cellule terroriste ont réalisé les derniers préparatifs de ces attaques. Voilà ce qu'est venue raconter à l'audience l'enquêtrice OP N° 447437051. Les cinq derniers jours avant l’horreur.

Dimanche 8 novembre : remise de fonds

C'est d'abord d'argent qu'il est question dans ces derniers préparatifs. "Salah Abdeslam effectue un dépôt d’argent avec sa carte bancaire", indique l’enquêtrice belge. 2500 euros au total, qui serviront notamment à la location de voitures dans la perspective des attentats.

Lundi 9 novembre : locations de voitures

Ce sont trois voitures, précisément, qui vont servir aux terroristes : une Clio, une Polo et une Seat Leon. La Clio, tout d'abord. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini se rendent dans une agence de l'avenue de la Couronne, à Bruxelles. À l'écran, on découvre Salah Abdeslam au comptoir de l’agence de location. Ainsi que le contrat signé ce jour-là, en montrant sa propre carte d'identité. Salah Abdeslam se rend ensuite dans la commune voisine d'Etterbeerk pour y louer une Polo, là encore avec sa propre carte d'identité, précise l'enquêtrice à l'audience.

Puis, c'est au tour de Brahim Abdeslam de se rendre dans une troisième agence de location. L’aîné des Abdeslam est accompagné, lui, d'un autre des accusés : Mohamed Amri "qui a accepté parce qu’il se sentait redevable auprès de lui", précise l'enquêtrice. Redevable pour son emploi dans le bar de Brahim Abdeslam, Les Béguines, ainsi que pour le bon prix auquel il lui a vendu sa voiture. Les deux hommes repartent ensuite vers Bruxelles, avec la Seat Leon qu'ils viennent de louer… et qui servira quatre jours plus tard aux terroristes pour perpétrer l'attentat des terrasses parisiennes.

Mardi 10 novembre : location de planque

Il est aux alentours de 20 heures, ce 10 novembre, lorsque Brahim Abdeslam et Mohamed Abrini, là encore, quittent Bruxelles en direction de la France. Devant les enquêteurs, Mohamed Abrini dira à ce propos : "Quand Brahim m'a dit : 'Viens avec moi à Paris', j'ai directement accepté. Ca voulait dire qu’on allait se balader. Et j'aime bien acheter des vêtements là-bas." En réalité, plutôt que de shopping, c'est de location de planque qu'il s'agit ce jour-là. Les deux hommes arrivent à Bobigny aux alentours de 23 heures, rencontrent le propriétaire, et paient, en cash, 700 euros, la location du pavillon pour une semaine, précise l'enquêtrice belge dans son exposé.

À 1 heure du matin, Brahim Abdeslam et Mohamed Abrini sont cette fois au Blanc-Mesnil et tentent de louer quatre chambres dans un appart'hôtel. En vain. Leur carte bancaire est refusée. Alors, ils reprennent la route vers Bruxelles.

Mercredi 11 novembre : nouvelle planque et lignes téléphoniques

Le lendemain, mercredi 11 novembre, c'est Salah Abdeslam qui prend le relais et la route de la région parisienne. Cap sur Alfortville et location, aboutie cette fois, de deux chambres. Mohamed Abrini est encore du voyage. Et sur le chemin du retour, il interroge Salah Abdeslam, si l'on en croit les déclarations qu'il fera ensuite aux enquêteurs. "Il m'a dit que tout le monde était là, qu'ils allaient se faire exploser et que ça allait partir en cacahuète."

Ce même jour, "les membres de la cellule terroriste se procurent 14 lignes téléphoniques", poursuit l'enquêtrice belge, "les numéros sont répartis entre les coordonnateurs qui restent en Belgique et les commandos qui partent en France". Six téléphones pour coordonner les déplacements vers la région parisienne, puis les attaques en elles-mêmes. Les huit autres pour les assaillants.

Jeudi 12 novembre : "le convoi de la mort"

Il est plus de trois heures du matin, ce jeudi 12 novembre, lorsque les frères Abdeslam et Mohamed Abrini prennent la route à destination de Charleroi. "Aucune arme ne se trouvait dans les voitures à ce moment-là", dira Mohamed Abrini plus tard. C'est dans la planque de Charleroi, où les trois hommes retrouvent les futurs assaillants des terrasses et du Stade de France, que sont rassemblés armes et explosifs.

Quelques heures plus tard, dans l'après-midi, les voitures sont chargées et prennent la direction de la région parisienne dans ce que Mohamed Abrini appellera plus tard "le convoi de la mort". À l'écran, la cour découvre sur des images de vidéosurveillance de station-service, les terroristes. Ils s'arrêtent faire le plein d'essence, acheter à manger. "Un paquet de frangipanes", précise même l'enquêtrice au sujet du commando du Bataclan. Quoi de plus banal. À quelques heures à peine des attentats qui feront 130 morts et des centaines de blessés.

Demain à l'audience, la cour entendra l'accusé Abdellah Chouaa. Plusieurs témoins sont également attendus.

