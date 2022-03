Pour la dernière fois, l'accusé Abdellah Chouaa était entendu sur le fonds, lors du 99e jour du procès des attentats. Il est l'un des trois accusés à comparaître libre dans ce dossier, le seul à n'avoir jamais été placé en détention provisoire en France.

Abdellah Chouaa, le 3 novembre 2021, lors du procès des attentats. (Archives) © Radio France / Valentin Pasquier

Abdellah Chouaa est cet homme de 41 ans - son anniversaire tombe la semaine prochaine - qui arrive libre chaque matin dans la salle d'audience et partage les mêmes marches du palais que les parties civiles lors des suspensions. Car Abdellah Chouaa fait partie des trois accusés de ce procès qui comparaissent libres, sous contrôle judiciaire.

Pour son interrogatoire sur les préparatifs des attentats, Abdellah Chouaa doit s'expliquer sur un élément particulier : un voyage à Bruxelles- Charleroi, le 2 octobre 2015. Voyage qui a paru suspect aux enquêteurs car Abdellah Chouaa ne reste que 13 minutes sur place et qu'au même moment, sur le même trajet, l'accusé Mohamed Bakkali emmenait dans la planque de Charleroi Sofien Ayari et Osama Krayem alors tout juste arrivés de Syrie. Selon l'accusation, Abdellah Chouaa aurait donc servi de voiture ouvreuse pour le transport des djihadistes.

"Vous ne vous souvenez pas pourquoi vous êtes allé jusqu'à Charleroi et repartez après 13 minutes?", interroge le président. "C'est peut-être pour une rencontre, j'étais sur plusieurs sites de rencontre. Je m'en souviens plus." "13 minutes pour une rencontre, c'est court quand même !" "Oui, mais peut-être qu'elle n’est pas venue. Je ne sais plus."

"J'avais une Clio et je devais m'arrêter toutes les 20 minutes pour mettre de l'eau dans le radiateur. C'est impossible !"

Ce que l'accusé sait, en revanche, et qu'il clame sans relâche, c'est qu'il n'a "jamais servi de voiture ouvreuse". "J'avais une Clio et je devais m'arrêter toutes les 20 minutes pour mettre de l'eau dans le radiateur. C'est impossible !" "Mais la voiture ouvreuse ne doit pas forcément aller vite, c'est pas un Go-fast", modère le président, en référence aux techniques utilisées dans les trafics de stupéfiants. "Bah moi, ce que j'ai vu dans les films, c'étaient des grosses voitures", maintient l'accusé à la barre.

Il poursuit : aller à Charleroi n'avait rien d'exceptionnel pour lui, "c'était à 35 minutes de chez moi" et d'ailleurs, il avait l'habitude de parcourir des kilomètres pour rencontrer des femmes approchées sur des sites de rencontres. Son avocat, Me Adrien Sorrentino énumère d'ailleurs son répertoire téléphonique : "Dalila Lille, Fatima Allemagne, Nora Liège… je m'arrête là, mais il y en a beaucoup, beaucoup." "Donc vous n'avez pas servi de voiture ouvreuse ?", insiste le président. "Ni de fermeuse, monsieur."

La semaine prochaine à l'audience, les accusés seront interrogés sur les ultimes préparatifs et les attentats eux-mêmes. Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici.