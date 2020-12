Le parquet national financier a requis mardi quatre ans de prison, dont deux avec sursis, à l'encontre de Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes". Les mêmes peines ont été demandées pour Thiery Herzog, ainsi que pour Gilbert Azibert.

Quatre ans de prison, dont deux avec sursis ont été requis contre Nicolas Sarkozy © AFP / Martin BUREAU

Contre Nicolas Sarkozy le parquet a demandé quatre années de prison, dont deux avec sursis. Même peine requise contre son avocat Thierry Herzog, et à l'encontre également de l'ancien magistrat Gilbert Azibert.

Des réquisitions, qui sont arrivées au terme d'un réquisitoire de plus de quatre heures, tenu à deux voix par les représentants du parquet national financier, accompagné de mots sévères.

"Ces faits ne seraient pas arrivés sans une double transgression, a dit le procureur Jean-Luc Blachon. Première transgression. Si un avocat et un magistrat n'avaient pas failli à leur serment et deuxième transgression, si un ancien président avait gardé présent à l'esprit la grandeur, la responsabilité et les devoirs de la charge qui fut la sienne. S'il n'avait pas oublié qu'il avait été pendant cinq ans le gardien de l'indépendance de l'autorité judiciaire".

La charge est forte. Gilbert Azibert et Thierry Herzog sont devenus les instruments consentants des intérêts de Nicolas Sarkozy, assène le procureur.

Ces peines, ont été demandées au terme d'un réquisitoire très technique, accompagné de nombreuses diapositives, des extraits d'écoutes, de chronologie, de schémas. Cette accumulation méthodique, le parquet en tiré des déductions sans appel.

Ces réquisitions ont été accueillies sans réaction notable par des prévenus, peut-être un peu abasourdis. La défense aura la parole mercredi et jeudi.

L'avocate de Nicolas Sarkozy, Me Jacqueline Lafont, promet de "très facilement faire litière de toutes ces accusations". Selon elle ces réquisitions "sont en décalage total avec la réalité de cette audience".

