Le procès d'un gérant de bars parisiens s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Paris pour quatre viols et deux agressions sexuelles, dont certains se seraient passés à l'intérieur d'un de ses établissements. Sur fond d'alcool et de drogue et de gestes "déplacés" qui auraient été banalisés.

"Je me suis réveillée sur le ventre, il était derrière moi, sur moi...", raconte une jeune femme, ex-serveuse, à propos de son ancien patron. © AFP / Kenzo Tribouillard

Un gérant de bars parisiens est jugé devant la cour d'assises de Paris pendant cinq jours pour quatre viols et deux agressions sexuelles entre 2016 et 2018, dont certains se seraient passés à l'intérieur même de l'un des trois établissements qu'il possède sur fond d'alcool et de drogue. Le procès de William Nkongo s'est ouvert lundi avec les témoignages de plusieurs anciens serveurs qui racontent le comportement de celui que tout le monde surnomme "Fabio" au Café de la presse, bar restaurant du quartier Bastille à Paris.

"Il y avait une zone grise, Fabio nous proposait de la drogue pendant le service, ecstazy et cocaïne, dans la réserve pour rendre le service plus chaleureux. Il ne recrutait que des jeunes filles jolies triées sur le volet, et il avait parfois des comportements limites, il était forceur avec les femmes", explique cet ancien barman qui a vu des "mains mal placées", des "bisous volés" lorsqu'il travaillait derrière le bar du café de la presse en 2017.

"Vous diriez qu'il est séducteur ou prédateur ?", demande la présidente. "C'était avant le mouvement #MeToo, c'était inadmissible le comportement de Fabio envers les femmes mais on a fermé les yeux, jusqu'à ce que ça nous touche, car une amie était victime", raconte l'ancien employé.

Une première plainte en mai 2017

L'amie en question, c'est la première plaignante : une serveuse du Café de la presse, étudiante espagnole, qui porte plainte pour viol le matin du 28 mai 2017. Elle raconte que son patron l'a violée au Café de la presse dans la nuit, alors qu'elle était venue fêter l'anniversaire d'une amie ce soir là. Très alcoolisée et sous l'effet de stupéfiants, elle se réveille vers 4 heures du matin dans le bureau administratif alors que Fabio est en train de la pénétrer. À la barre, la jeune femme brune raconte : "Je me suis réveillée sur le ventre, il était derrière moi, sur moi... J'ai déjà été ivre mais j'ai jamais eu une expérience comme ce soir là et je me souviens pas avoir pris de la cocaïne ce soir là." Or des traces de drogue ont bien été retrouvées dans le sang de la victime.

Images de vidéosurveillance à l'appui, l'enquêteur explique : "Entre 3h15 du matin et 3h40 on voit plusieurs mouvements de l'accusé entre le Café de la presse et la cour intérieure de l'établissement où la jeune femme est assise contre un mur presque inerte, puis il l'a traîne vers l'intérieur et puis plus aucun mouvement jusqu'à 4h10". Pendant ce temps là, les amis de la jeune femme la cherchent. Une amie raconte : "Je lui ai envoyé plein de sms, elle avait disparu, Fabio a finit par me dire qu'elle était dans le bureau et je l'ai retrouvé sur un canapé quasi inconsciente, il m'a promis de la mettre dans un taxi...". C'est seulement vers 6 h du matin ce 28 mai 2017, que la jeune serveuse se rend compte de ce qui s'est passé et raconte à ses amis le viol dont elle a été victime.

Cinq autres plaintes pour viol ou agression sexuelle suivront. Cinq femmes qui, relève l'enquêteur à la barre lundi, sont "insérées socialement, n'ont pas varié dans leurs déclarations, ont toutes raconté le contexte festif sur fond de consommation de drogue, et qui ne se connaissaient pas toutes entre elles". Et il rajoute : "Il y a eu un effet de libération de la parole, un effort de verbalisation sur ce qui pouvait être banalisé... J'ai des jeunes femmes qui ont décrit des choses forcées et qui n'avaient pas conscience que ça pouvait relever de faits d'agression sexuelle".

Des agressions sexuelles banalisées ?

Illustration avec un autre témoin, une autre ancienne serveuse du Café de la presse qui a quitté l'établissement avant la plainte de mai 2017 : "J'ai travaillé pendant deux ans là-bas pendant mes études, j'avais 20 ans quand j'ai commencé, j'ai compris après que c'était pas la norme du monde de la nuit et du monde du travail, les mains sur les seins ça m'est arrivé, on prenait tous ça à la légère." Et l'ancienne serveuse de raconter pour la première fois, à la barre, ce qui relève d'une agression sexuelle : "Lors du premier mois quand je suis arrivée au Café de la presse, Fabio m'a amené dans la réserve, il a fermé la porte à clé et il m'a embrassé de force, c'était un 'bizutage' m'ont dit les autres au bar et j'ai jamais rien dit car je voulais pas être considérée comme victime."

L'accusé Wilfried NKongo ou "Fabio" a toujours nié les six accusations de viol et d'agressions sexuelles, quitte à changer de version sur certains faits. Lundi, il a reconnu qu'il avait menti concernant la "relation sexuelle consentie" avec la cinquième plaignante qui l'accuse de viol en juillet 2018 au domicile familial dans le Var. Il avait prétendu s'être trompé de chambre, avant de se rendre compte que la jeune femme à côté de lui n'était pas son épouse. "Il n'y a pas eu d'erreur, je me suis pas trompé de chambre, j'ai dit ça pour sauver mon couple", explique Wilfried Nkongo sous les yeux de sa désormais e-épouse avec qui il a eu deux enfants. Le procès doit se terminer vendredi 25 mars.