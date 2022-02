Après trois jours d’audience aux assises de l’Isère, l’examen de la personnalité de Nordahl Lelandais se termine. Au cours d’un long interrogatoire, l’accusé est revenu sur son parcours de vie. Une série d'échecs et d'addictions.

Croquis de Nordahl Lelandais lors de son procès à la Cour d'assises de Grenoble. © AFP / Benoit PEYRUCQ

"On a entendu votre famille, vos amis, vos ex-compagnes, vous allez maintenant pouvoir vous exprimer", indique la présidente. Elle invite l'accusé à se lever dans le box. "On a eu une belle enfance", commence Nordahl Lelandais. Dans la famille, "on était pas câlins à se prendre tout le temps dans les bras mais on pouvait se dire que l'on s'aimait".

"Votre père, c'était un peu l'absent ?", interroge la magistrate. Il est mort il y a un an, des suites d'une maladie dégénérative. "Ca a été progressif, dès 2015", raconte l'accusé. Un homme "impressionnant" qui n'avait plus de liens avec ses propres parents. "Il ne rentrait pas dans les détails, ça lui faisait mal", précise son fils.

La Cour revient ensuite sur le parcours scolaire de Nordahl Lelandais. "L’école c’était pas trop mon truc, je ne m'en donnais pas les moyens", explique-t-il. "C'est ce que disaient vos profs", confirme la présidente. Puis il y a eu l'armée, quatre ans comme maître chien. "C’était quelque chose de très important pour moi l'armée, je voulais faire carrière mais j’ai été déçu", raconte l'accusé. Il finit par retourner chez ses parents et par enchaîner petits boulots, chômage et arrêts maladies.

Une addiction au sexe

Avec les femmes non plus, Nordahl Lelandais n'arrivait pas à s'investir. "C’était beaucoup de plans sexuels", glisse-t-il. La présidente lui demande s'il s'est réfugié dans une addiction au sexe. "Oui, je faisais n'importe quoi".

L'accusé regardait du porno plusieurs heures par jour. "Dès le matin, café, clope, vidéos et cocaïne, c'était ça mes journées". La présidente insiste et l'interpelle "mais qui êtes vous" ? "Aujourd’hui, je suis Mr Lelandais Nordahl devant une cour d’assises et je dois m’expliquer sur des faits très graves. Je sais qui je ne veux plus être. J’étais perdu".

Des doutes sur son évolution en détention

Depuis le meurtre de Maëlys et les agressions sexuelles commises sur ses petites cousines, Nordahl Lelandais a passé plus de quatre ans à l'isolement en prison. "Je me suis déconstruit, j’essaye d’avancer. Je lis beaucoup sur le bouddhisme. Ça apprend à accepter ses colères. J'essaye tous les jours", explique-t-il.

"Vous dîtes que vous avez fait du chemin ?", s'étonne l'avocat de la mère de Maëlys. Il évoque un site porno que Nordahl Lelandais a consulté en prison, moins de deux mois avant ce procès. "Il y a des rubriques sur ce site : "Adolescentes" et "Petites"", explique Me Fabien Rajon.

Il fait remarquer que l''accusé a regardé une vidéo où il est question "d'une demi-sœur ado". "Je ne suis jamais allé sur un site p"Ça a été progressif, dès 2015"en sur jamais", martèle l'accusé. Il est pourtant aussi jugé pour cela.