Cette nuit d’août 2017, ils célébraient leur amour quand la petite Maëlys a disparu. Au septième jour du procès de Nordahl Lelandais, les mariés sont venus témoigner devant la cour d’assises de l’Isère à Grenoble.

Le procès s'est ouvert le 31 janvier à Grenoble [photo d'illustration]. © AFP / Nicolas Liponne / Hans Lucas

C’est un homme en colère qui se présente face à la Cour. "Je vais rester poli", prévient Eddy, un militaire au pull bleu marine. Il semble devoir se contenir en présence de l’accusé, cet "individu", qu’il ne "reconnait pas". "J’ai fait entrer le loup dans la bergerie à mon propre mariage. J’avais confiance en lui. Ma famille et mes amis avaient confiance en lui ", lance-t-il.

Eddy connait Nordahl Lelandais depuis 18 ans. Avant de le perdre de vue, ils faisaient partie de la même bande d’amis de Pont-de-Beauvoisin. L’accusé l’a recontacté quelques jours avant la fête. "Il m’a dit qu’il avait appris qu’on se mariait. Je lui ai naturellement proposé de passer", explique le marié. Nordahl Lelandais était invité pour le vin d’honneur.

Le cauchemar

"Pour moi, il n’avait pas changé. Il déménageait mon propre témoin juste avant le mariage, il était toujours prêt à aider les autres", explique Eddy. Le soir de la fête, il se souvient qu’ils ont rigolé face à des photos de lui plus jeune. "Après, je l’ai perdu dans l’euphorie", souffle-t-il.

Eddy et sa femme avaient voulu que ce mariage soit "sécurisant". La salle des fêtes était fermée et une nounou était présente jusqu’à la fin du gâteau. "Vers 3h du matin, on n’y croit pas quand on nous dit que Maëlys a disparu. On se dit qu’elle est sous une table ou en train de jouer. Puis Jennifer - la mère de la fillette – m’a dit qu’un de mes copains lui avait montré ses chiens sur son portable. J’ai tout de suite compris de qui elle parlait", raconte Eddy.

Les signaux d’alerte

Le marié a croisé Nordahl Lelandais après la disparition de Maëlys. Il lui a demandé s’il n’avait pas vu la petite et il a répondu que non. "C’était une première alerte", confie Eddy. Il y en a eu d’autres. L’accusé a quitté le mariage sans prévenir, avant l’arrivée des gendarmes. Un ami du marié raconte qu’il avait vomi. "Vomir je n’y croyais pas, je l’avais vu avant et il allait très bien", explique le témoin. Il a tout de suite parlé de l’accusé aux gendarmes.

Le lendemain, alors que tous les invités sont entendus, Nordahl Lelandais ne passe aucun coup de fil. "L'indifférence qu'il avait à ce moment-là", constate Eddy. "J'avais des doutes mais je n'arrivais pas à y croire." Il apprendra ensuite par un ami que Nordahl Lelandais a été vu en train de laver sa voiture et notamment son coffre. "J'ai donné le numéro de l'enquêteur pour qu'il l'appelle", explique Eddy.

"Si Maëlys ne t'avait pas arrêté, tu aurais fait quoi encore derrière ?"

"On tombe de haut", affirme le marié. Il s'interroge sur l'accusé. "Il nous a dupés pendant combien d’années ? Comment peut-on tuer quelqu'un avec autant de discernement et de maîtrise ?" Eddy se tourne vers le box : "Si Maëlys ne t'avait pas arrêté, tu aurais fait quoi encore derrière ?" Nordahl Lelandais reste silencieux.

"On imaginait pas la noirceur de l'accusé", renchérit Anne-Laure. Cette grande femme blonde était la mariée. Elle s'adresse à la Cour : "Je voudrais vous dire qu'il ne sera pas jugé pour tous ses crimes. Il ne sera pas jugé pour tous les dommages collatéraux dont on fait partie. Toutes ces vies brisées."