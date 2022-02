Aux assises de l'Isère à Grenoble, Nordahl Lelandais a fait face aux témoignages bouleversants de son ancienne bande de copains. Trois de ses amis les plus proches ont défilé à la barre pour lui demander de dire toute la vérité sur la disparition de Maëlys, cette nuit d’aout 2017.

Croquis de Nordahl Lelandais lors de son procès pour le meurtre de Maëlys, à Grenoble le 1er février 2022. © AFP / Crédit Benoit PEYRUCQ

"Je ne comprends pas comment on en est arrivé là", répète Fabien face à la Cour. Il connait Nordahl Lelandais depuis 10 ans. "J’ai passé des journées et des soirées entières avec lui et je n’ai jamais rien vu". Il se souvient de lui comme d’un ami serviable, toujours disponible. "Ça m’est arrivé de tomber en panne à 2h du matin et c’est lui que j’appelais".

Fabien et Coralie, le couple d'amis

Fabien a beau chercher, il ne trouve aucune explication. "Nordahl avait une vie sociale, des filles, ses animaux. Il a reçu de l’amour et il en a donné. Je ne comprends pas", répète-t-il. La présidente l’invite à se tourner vers le box pour s’adresser à son ancien ami. Il l’implore : "Tu dois dire à ses parents ce que tu as fait à la petite. Dis la vérité, même si c’est difficile". Nordahl Lelandais baisse son masque mais ne réagit pas.

Nono parle ! Qu’est-ce que t’avais dans ta tête ?"

C’est maintenant au tour de Coralie de s’avancer à la barre. La jeune femme brune aux cheveux lisses est la compagne du premier témoin. Elle aussi se souvient de toutes ces soirées avec Nordahl. "C’était quelqu’un de marrant, de sympa et de protecteur avec moi. Je n’ai jamais vu de violence ou d’agressivité. Jamais je n’aurais pensé qu’il ferait du mal, surtout à une petite fille", souffle-t-elle. Elle se tourne souvent vers le box. L’accusé pleure.

Coralie se sent mal. Elle s’arrête quelques instants. La présidente demande qu’on lui apporte de l’eau et une chaise. La jeune femme retrouve vite ses esprits quand elle se tourne vers l’accusé. Elle débite : "Il s’est passé quoi pour que tu fasses monter la petite dans ta voiture ? Regarde les parents ! Regarde ! Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? Tu as peur pour ton image ? Ils te voient déjà comme un monstre, ça ne sera pas pire. T’as eu quoi ? Une pulsion sexuelle ? Nono parle ! Qu’est-ce que t’avais dans ta tête ?"

Nazim, l'ancien meilleur ami

Après une suspension d’audience, Nazim fait son entrée dans la salle d’audience. Il est l’ancien meilleur ami de Nordahl et il a déjà témoigné aux assises lors du procès du meurtre d’Arthur Noyer. "J’ai imaginé mille fois que ce que j’allais vous dire ici depuis le dernier procès. Mille versions différentes. Je ne me souviens d’aucune mais il y a cette question qui revient tout le temps : comment mon pote a pu faire ça ?".

Nazim se souvient de son pote Nono : "Si je vous parle de lui, je vous dirais que c’était un super copain, avec qui on passait de supers moments, quelqu’un que j’aimais recevoir, qui était bienveillant avec nos enfants parce qu’on avait quasiment tous des enfants dans le groupe d’amis. Quelqu’un de bien, je n’ai pas honte de le dire".

Pas un jour ne se passe sans que Nazim pense à Maëlys, cette petite fille qu’il ne connaissait pas. "La petite fille n’est plus là et c’est à cause de mon pote", souffle-t-il. Il s’est demandé si quelque chose lui avait échappé, quelque chose qu’il "aurait pu voir". "Parfois je me dis que quand dans cette société, il y a quelque chose qui déraye, on a tous notre part de responsabilité".

"Être condamné en homme compris"

Nazim évoque la sexualité de Lelandais dont on a beaucoup parlé dans les médias. "On a tous appris qu’il y avait éventuellement cette bisexualité. Nous, on avait un pote et il ne nous l’a jamais dit. C’est peut-être un peu de notre faute aussi. La faute au jugement que la société porte sur ces gens-là. Ça n’excuse pas ce qu’il a fait".

Nazim se tourne vers l’accusé : "je sais qu’aujourd’hui mon ancien pote m’entend et je te le dis : tu n’as qu’une seule chance et c’est maintenant. Celle d’être jugé en homme compris, ça ne veut pas dire que ce sera pardonné, ça veut juste dire que ce sera compris". "Tu peux parler", lance Nazim. Il demande à Nordahl, "d’expliquer l’inexplicable", pour que tout le monde essaye de "comprendre l’incompréhensible".

"Il faudrait le faire par respect pour les victimes, pour leurs proches mais aussi le faire par respect pour toi-même. Je te dis ça maintenant parce que ce sera la dernière fois que l’on se verra. Soit compris, c’est tout ce que je te souhaite", termine-t-il.

La Cour s’est figée. Ce dernier témoignage a ému aux larmes. La présidente s’adresse à l’accusé et lui demande s’il veut parler. Les yeux rougies, Nordahl Lelandais se lève, fait non de la tête et repousse son micro. Il ne craque pas.