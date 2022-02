Au premier jour d’audience, dans une ambiance électrique, le tribunal de Marseille s’est penché sur le train de vie de Lionel et Jean-Claude Guedj. L’ancien dentiste le mieux payé de France et son père, sont accusés d’avoir taillé les dents saines de centaines de patients pour tirer profit de la Sécurité sociale.

La salle d'audience du tribunal de Marseille où se tient le procès des dentistes Guedj © Radio France / Mathilde Vinceneux

L’audience vient à peine de commencer et les insultes fusent dans l’immense salle d’audience du tribunal judiciaire de Marseille. "Salopard", "fils de chien", lancent des hommes et des femmes installés sur les bancs des parties civiles. "Ça fait 15 ans qu’on attend ce procès !", hurle un autre. Côte à côte face au tribunal, Lionel Guedj, 41 ans, et Jean-Claude Guedj, 70 ans, jettent un rapide coup d’œil derrière eux. Une centaine d’anciens patients scrutent le fils et le père.

"On n'est pas au cinéma ou dans un musée. Essayez de vous tenir !", sermonne la présidente, Céline Ballérini, en direction de la salle. Elle reconnait que l’attente a été longue après une décennie d’instruction. "C’est un dossier qui a été ralenti par l’inadaptation des moyens de la justice à Marseille", explique la magistrate. Elle assure que les parties civiles – plus de 320 personnes, la CPAM et cinq mutuelles – seront longuement entendues durant les six semaines d’audience. "Nous ne minimiserons pas leurs paroles."

En pulls gris, les prévenus se présentent tour à tour à la barre. La présidente leur rappelle les faits qui leur sont reprochés, sur une période allant de 2006 à 2012. Lionel et Jean-Claude Guedj sont jugés pour des violences ayant entrainé une mutilation, à savoir "le délabrement, la mortification ou l’extraction de dents sans justification médicale". Ils comparaissent également pour escroquerie, en l’espèce "la falsification de radio, l’établissement de faux diagnostics et la réalisation de doubles facturations", ainsi que pour faux et d’usages de faux.

Parties civiles bénéficiaires de la CMU et dentiste millionnaire

Les exclamations reprennent dans la salle quand le père, Jean-Claude Guedj, revient sur son parcours professionnel. "Mon métier c’est ma vie. Ce que je veux, c’est travailler pour mes patients", souffle-t-il. Rires nerveux sur les bancs des parties civiles. Jean-Claude Guedj a toujours travaillé vite, "15 minutes par patient", dit-il. Diplômé en 1974, il a exercé pendant près de 30 ans à Allauch, puis dans un centre dentaire mutualiste à Marignane. Il a cumulé ce dernier emploi avec celui exercé pour aider son fils, dans son cabinet de Saint-Antoine, dans le XVe arrondissement de Marseille.

La salle s’offusque quand la présidente l’interroge sur ses salaires. "11.000 euros à la mutualité", "800 euros" pour les coups de mains chez son fils, avec une "prime annuelle de 20.000 euros". Il y a aussi ses comptes en banque que la présidente énumère. 46.000 euros ici, 56.000 euros là. Huées dans la salle. "Le tribunal ne considère pas qu’avoir de l’argent est un problème. Vous savez néanmoins qui sont les gens dans la salle, vous savez pourquoi ils réagissent : ce sont des sommes qu’ils n’auront sans doutes jamais", explique calmement la présidente.

Les anciens patients des Dr Guedj sont pour l’essentiel des habitants des quartiers Nord de Marseille. Issus de milieux populaires, ils étaient pour moitié bénéficiaires de la CMU au moment des faits. Ils se crispent sur les bancs quand le fils s’avance à la barre. "Je voulais être dentiste comme mon père. Le travail m’a toujours plu", explique Lionel Guedj.

Biens immobiliers, voitures de luxes, bateau et tableaux

Il ouvre son cabinet dès la fin de ses études, en 2005, juste avant de tomber malade. La maladie d’Hodgkin, en stade 4. En sanglotant, Lionel Guedj raconte la chimiothérapie. "J’étais trop fatigué, je n’arrivais plus à manger mais je n’ai pas voulu arrêter le travail." C’est à ce moment-là que son père vient l’aider. Il restera salarié puis associé dans son cabinet jusqu’en 2012, le début des ennuis judiciaires. La présidente l’interroge sur la dizaine de sociétés qu’il a créé à ce moment-là. "Une profusion de sociétés", appuie la magistrate. "Des sociétés, des immeubles, des appartements… le but était de nous constituer une retraite rapidement, de mettre à l’abri ma femme et mes enfants, au cas où je récidive et que je parte", justifie Lionel Guedj.

La présidente les liste. Lionel Guedj, mains dans les poches, détaille des montages financiers difficilement compréhensibles. "Quand on vous entend, tout va bien, mais ça peut s’appeler de l’organisation frauduleuse d’insolvabilité", souligne l’avocat de la sécurité sociale, Me Martha. Le tribunal s’attarde aussi sur ses biens, hors immobilier. Une Porsche Cayenne de fonction pour sa femme qui faisait "les papiers du cabinet", explique le prévenu. Une Aston Martin. Des tableaux. Un bateau.

"Il a été saisi", s’agace Lionel Guedj. "Je reconnais une frénésie. J’étais pris dans un engrenage", explique-t-il. "Le fait d’avoir de l’argent n’est pas une infraction, la question c’est pourquoi il ne reste plus rien", tranche la présidente. "On a pas du tout l’impression d’entendre un dentiste", lance le procureur.

Des excuses tardives

Le prévenu explique que, désormais, il travaille dans le tabac de sa femme, à Aix-en-Provence. Le tribunal détaille son casier judiciaire. La présidente rappelle ce jugement, en février 2021. Il y a un an, Lionel Guedj a été reconnu coupable de "commercialisation de tabac manufacturé sans identification préalable". Six mois de sursis, 10.000 euros d'amende et une interdiction provisoire d'exercer.

L'avocat de la défense prend le relais alors que son client est malmené. Me Monneret tend une perche au prévenu pour des excuses. Il lui demande de dire pourquoi il attendait ce procès. "Je voulais pouvoir m’expliquer devant les parties civiles. Dire que j’entends leur souffrance", lâche Lionel Guedj. "Il y a une évolution. Vous admettez avoir fait souffrir des gens ?", insiste son avocat. "Je suis désolée, c’était pas dans le but de faire souffrir des gens. La majorité des patients, c’était comme une famille", déclare l’ancien dentiste. Soupirs dans la salle d’audience.