Le tribunal correctionnel de Rouen examine dès ce lundi le drame qui a coûté la vie à 14 jeunes dans la nuit du 5 au 6 août 2016, dans la cave réaménagée du bar "Cuba Libre". Ses deux propriétaires-gérants comparaissent pour de multiples négligences, qui ont directement conduit, ce soir-là, à la catastrophe.

L'incendie du Cuba Libre a fait 14 morts, dans la nuit du 5 au 6 août 2016, à Rouen. © AFP / Charly Triballeau

C’est un petit bar de ce quartier sans âme de la rive gauche où les jeunes aiment finir les soirées. Pour ses 20 ans, Ophélie a invité une dizaine d’amis. Le gérant du "Cuba Libre" les a installés au sous-sol, dans une cave aménagée. Quelques tables, un coin pour danser, un DJ pour mettre l’ambiance.

Juste après minuit, au rez-de-chaussée, Sarah est sortie de la cuisine avec le gâteau d’anniversaire. En empruntant l’escalier abrupt, elle allume les deux bougies scintillantes. Le plafond est si bas qu’elle est obligée de se pencher pour descendre. Arrivée à la dernière marche, elle remarque que le plafond a pris feu derrière elle : elle hurle, mais c’est déjà trop tard. L’incendie a créé un mur presque infranchissable, un piège.

Seulement trois convives parviendront à remonter à l’étage au prix de nombreuses brûlures. En bas, les pompiers découvriront les corps de 13 personnes, asphyxiées, une quatorzième victime succombera à ses brûlures un mois plus tard.

Matériaux inflammables et issue de secours verrouillée

Le patron et le gérant du bar, deux frères, comparaissent pour une longue liste de manquements aux règles de sécurité. C’est trois ans plus tôt que Nacer avait eu l’idée d’aménager la cave pour réduire les nuisances sonores de son bar, avec la musique et les habitués qui restaient consommer tard le soir dans la salle et en terrasse. Il avait effectué les travaux avec son frère et un client qui s’y connait un peu. Mais sans déposer la moindre déclaration préalable, le moindre dossier d’aménagement, et sans se préoccuper du respect des normes dans le choix des matériaux.

C’est ainsi qu’ils ont recouvert les murs et le plafond de l’escalier d’une mousse phonique hautement inflammable. Tout au fond de la cave, les patrons du Cuba Libre avaient pensé à créer une sortie de secours, vers un parking à l’arrière de l’établissement. Mais pour éviter les cambriolages, ils avaient pris l’habitude de la fermer à clef et de ne la déverrouiller que lorsque le bar ouvrait ses portes. Hélas ce soir-là, Amirouche oubliera de libérer l’issue de secours, de même qu’il ne pensera pas à activer le système d’extraction d’air. Ainsi, "il a transformé le sous-sol en tombeau pour les victimes" conclura la juge d’instruction.

Au cours de cette enquête, Amirouche et Nacer n’ont pas cherché à fuir leurs responsabilités. À l’heure du procès, les deux hommes vont cette semaine être confrontés à la douleur et la colère des familles des 14 victimes décédées, dont la plupart avaient une vingtaine d’années. Les deux frères, qui n’ont pas effectué de détention provisoire, risquent jusqu’à cinq ans de prison. Leurs avocats espèrent que les magistrats du tribunal correctionnel de Rouen sauront les déclarer coupables, sans pour autant les envoyer en prison.

Le procès débute ce lundi 9 septembre au tribunal de Rouen, il s'achèvera le 17 septembre. Le jugement sera rendu plusieurs semaines après.