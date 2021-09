À la barre : deux policiers intervenus au Bataclan. L'un des commissaires de la BAC Nuit est intervenu en-dehors de tout protocole et a tiré sur l'un des terroristes. L'autre était le chef de la BRI qui a mené l'assaut final et libéré les derniers otages.

Le commissaire de la BAC75N, la BAC nuit de Paris, entendu ce jour © Radio France / Valentin Pasquier

C’est un vendredi soir banal. Un peu plus tendu “comme toujours les vendredis et samedis”, explique à la barre celui qui a été chef de la BAC 75 Nuit. Mais ce 13 novembre 2015 ne diffère pas a priori des autres week-ends. Comme d’habitude, à sa prise de service, il s’installe donc, “en tenue de la BAC Nuit” avec son coéquipier dans une voiture banalisée. Un premier appel radio l’avertit d’une explosion au Stade de France. Puis d’une fusillade rue Bichat, dans le 10e arrondissement. Mais “sans notion d’un attentat”.

Le commissaire, qui témoigne de manière anonyme sous le matricule BAC 75N décide malgré tout de prendre la route du Stade de France. “Sur le chemin, nous avons eu l’information d’une seconde explosion. Il y avait une saturation des messages radio, mon portable n’arrêtait pas de sonner.” L’un de ces appels lui apprend qu’une nouvelle fusillade a eu lieu dans Paris. “J’ai pris la décision de reprendre le chemin de Paris car la situation m’y semblait plus complexe. Puis, en arrivant sur la place de la République, est apparu sur les ondes le premier appel pour des tirs au Bataclan. J’ai demandé à mon coéquipier d’accélérer encore.”

Arrivé sur place, il perçoit “une scène immédiate de chaos, des coups de feu. Au niveau du Bataclan Café, gisaient déjà deux ou trois corps." Alors, il faut faire vite : “Nous n’avons pas le temps de nous organiser, de prendre le matériel dans le coffre.” C’est donc équipés de leurs seules armes de poing, “avec trente cartouches chacun” et d’un “gilet pare-balles léger” que les deux hommes s’approchent de l’entrée du Bataclan. C’est alors que “les portes se sont ouvertes d'un coup et une masse compacte d'une vingtaine ou trentaine de personnes nous est tombée dans les bras. Cette masse pour moi, elle a un visage : celui d'une femme, aux cheveux châtain clair, terrorisée. Et elle a une voix : celle d'un homme qui crie : vite, vite, ma femme est encore à l’intérieur". Le groupe parvient à fuir. Pour les deux policiers, “il a fallu prendre une décision”.

Un dernier appel aux proches

Derrière cette décision, il y a le commissaire de police. Mais aussi l’homme, dit-il. “C’est dans les tripes. Il m’est apparu inconcevable de rester à l'extérieur en étant armé alors qu'on était les seuls à pouvoir faire quelque chose pour essayer de sauver des gens." Les deux policiers de la BAC Nuit ne connaissent pas le Bataclan. Ils n’y sont jamais allés. Et quand ils franchissent les portes de la salle de concert pour la première fois, c’est avec “l’idée qu’on ne les franchirait peut-être jamais au retour”.

Le policier en costume sombre, chemise blanche, cheveux grisonnants, s’exprime avec beaucoup de retenue. “La première vision que l’on a est celle des spots de la salle. Et puis des corps, des tapis de corps, des corps enchevêtrés, mélangés. Des corps parfois sur plus d’un mètre de hauteur.” La sidération. Mais aussi “une voix qui a hurlé : couche-toi au sol”. Puis la vision d’un terroriste, habillé de couleurs sombres, debout sur la scène et qui tient un spectateur en joue avec sa kalachnikov. “Il allait l’abattre.” Le commissaire s’avance jusqu’à une rambarde. “J’ai pris ma visée comme à un stand de tir. À cette distance, j’ai préféré tirer dans son corps plutôt que sa tête qui était une cible trop petite. J’ai tiré quatre fois et mon coéquipier deux fois." Le terroriste s’écroule et actionne sa ceinture explosive. “Une grosse explosion a retenti avec une sorte de crépitement et une pluie de confettis, qui s'avèrera être de la chair humaine”, décrit le commissaire à la barre. À l’étage, les deux autres terroristes ripostent, “des tirs nourris”. “Nous nous sommes abrités comme on pouvait derrière les pylônes.” De là, ils prennent le temps d’appeler leurs proches “très rapidement, à peine 5 ou 6 secondes. Sans même attendre la réponse de l'interlocuteur. Car pour nous, nous allions mourir, c'était écrit."

Le destin en décide autrement. Les deux policiers parviennent à ressortir, tombent sur leurs coéquipiers venus en renfort. De l’autre côté des portes en bois, ils entendent “des coups de feu assez éloignés, qui faisaient penser que les terroristes étaient en train de tuer les gens au coup par coup. Les collègues m’ont dit : patron, il faut attendre la BRI. J’ai dit : non, il faut y retourner. Mais cette fois je savais ce qui nous attendait. Et c’était encore plus terrible”.

D’autant que les policiers sont rapidement à court de munitions. Dans la fosse, “totalement à découvert”, ils entendent “les gens gémir. Des gens mourraient devant nous, à quelques mètres. Et on ne pouvait rien faire”. Ce n’est que lors de leur troisième entrée dans le Bataclan que les deux policiers de la BAC sont accompagnés de renforts “équipés d’armement lourd, des fusils à pompe, des fusils mitrailleurs etc.” Ils se positionnent tout autour de la fosse. “Et à un moment donné, c’est devenu insoutenable pour moi. J’ai décidé d’aller dans la fosse, secourir les victimes.” Il se souvient “du visage du premier jeune homme”, de ces victimes “extrêmement lourdes car leurs vêtements étaient imbibés de sang”, de cet homme qui leur dit “merci, grâce à vous, je vais revoir mes enfants”. Ou encore “de ce petit garçon de cinq ans, sous un corps, avec son casque antibruit”. Pudiquement, le commissaire lâche : “Quand on est policier, ça marque.” C’est ensuite le temps de l’assaut. Le temps des groupes d’intervention spécialisé. “Alors, on est rentrés au service tous ensemble. On s’est réconfortés. On est rentrés chez nous. Et on a essayé de revivre comme avant."

“Les victimes nous tiraient le pantalon pour qu’on les aide”

L’assaut, c’est le deuxième policier du jour qui le détaille devant la cour. Christophe Molmy, ancien chef de la BRI, est lui aussi partie civile à ce procès. Outre son implication professionnelle, il a aussi été touché personnellement par cet attentat puisque l’un de ses amis est mort dans la fosse du Bataclan. Lorsqu’il arrive, il est aux alentours de 22h25. Les policiers de la BAC sont déjà à l’intérieur du Bataclan, l’un des terroristes est mort. Mais il ignore que deux autres assaillants sont retranchés à l’étage avec des otages. La priorité est donc de sécuriser les lieux, évacuer les blessés. “Sur le sol, on avait des centaines de corps, raconte le commissaire à la barre. “On a cette odeur de sang qui prend à la gorge, l’odeur de poudre entêtante. On piétinait dans le sang. On était au milieu des corps qui nous tiraient le pantalon pour qu'on les aide.” Mais il faut aller vite : évacuer les rez-de-chaussée, fouiller chacune des victimes pour ne pas risquer qu’un terroriste se glisse parmi elles, puis constituer deux colonnes pour entamer l’exploration de l’étage. “On a vu des otages sortir des faux plafonds, des placards électriques. Je me souviens avoir ouvert une porte des toilettes et être tombé sur cinq ou six personnes entassées". La progression des colonnes de la BRI prend du temps. “C'est un vieux bâtiment de 10 000 mètres carrés. C’était complexe.”

Christophe Molmy, ancien chef de la BRI, à la barre le 22 septembre 2021 © Radio France / Valentin Pasquier

Ce n’est donc qu’à 23h15 que “le chef de colonne tombe sur une porte derrière laquelle on entend hurler. Ils hurlent qu'ils sont sous le joug de deux terroristes qui menacent de tout faire exploser." Débute alors la phase de négociation. Ou de tentative de négociation plutôt. “Il y avait une femme enceinte dans le couloir. On pouvait peut-être négocier la sortie de quelqu’un”. Mais malgré cinq coups de téléphone, entre 23h15 et 00h18, “le négociateur me dit très vite qu’à son avis, on n’arrivera pas à négocier, qu’il n’en tirera rien”. Devant l’échec de la négociation, l’option restante est l’assaut. “La décision de proposer l’assaut au préfet de police est très lourde”, explique Christophe Molmy. D’ailleurs, “lorsque le préfet de police me donne l’autorisation de l’assaut, il m’attrape et me dit : Christophe, est-ce que ça va bien se passer? Je lui dit : non. Car il fallait accepter l'idée de pertes et dans les otages et dans les opérateurs". Pourtant, tous les policiers de la BRI sont volontaires pour participer à l’assaut. Y compris Christophe Molmy lui-même. “Je ne me voyais pas dire aux gars “allez-y” et puis ressortir attendre que ce soit fini. Ce n’était pas concevable”.

L’assaut lui-même dure peu de temps. “Le premier terroriste a vidé un chargeur dans le bouclier. On a réussi à sortir les otages du couloir.” Puis c’est l’explosion d’un des terroristes, la mort du deuxième. Mais sa ceinture explosive est intacte. Et d’autres victimes, retranchées dans une loge, doivent être évacuées. Alors, un des démineurs se couche sur le terroriste pour faire barrage de son corps en cas d’explosion intempestive de la ceinture. “Un acte héroïque”, souligne le président. Christophe Molmy reprend : “ils ont tous été héroïques ce soir-là".